Винисиус о расизме в матче с «Севильей»: «Должна быть уголовная ответственность, надеюсь, испанские власти изменят законодательство. У меня есть видео, где это делал ребенок. Жаль, что его некому научить»
Винисиус Жуниор высказался об очередном расистском инциденте.
На матче 10-го тура Ла Лиги между «Севильей» и «Реалом» (1:1) одного из фанатов вывели со стадиона за расистские оскорбления в адрес бразильца.
«Благодарю «Севилью» за быструю реакцию и принятые меры в новом печальном для испанского футбола эпизоде
К несчастью, у меня есть доступ к видео с другим расистским актом в субботнем матче, на сей раз это делал ребенок. Мне очень жаль, что его некому научить. Я много вкладываю в образование в Бразилии, чтобы воспитать граждан с отличным от подобного отношением.
Личность сегодняшнего расиста известна, как и всех прошлых. Надеюсь, испанские власти примут меры и изменят законодательство раз и навсегда. Таким людям должна грозить уголовная ответственность.
Это стало бы отличным первым шагом при подготовке к ЧМ-2030. Я готов помочь.
Простите, что повторяюсь, но это уже 19-й эпизод – и все продолжается», – написал бразилец в твиттере.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Очень мерзкий тип.
P.s. сам фан Реала, но он уже поднадоел с этим, неужели в клубе ему никто не может сказать , что наверно причина и в нём тоже .
Он уже достал плакать
https://i.imgur.com/z1WUpfc.jpg
Куда его понесло , законы Испании менять, проблему расизма решать.. просто играй уже в футбол молча !
Неужели не хватает мозгов понять корреляцию между его реакцией на оскорбления и тем что эти оскорбления повторяются ?
Тчуамени с Камавингой почему то эти проблемы обходят стороной.
P.S Спортс, к слову, твиттера больше нет. Есть соц.сеть X
какой то мужик похоже изображает курицу...наверное какое-то севильское приветствие