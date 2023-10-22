Винисиус о расизме в матче с «Севильей»: «Должна быть уголовная ответственность, надеюсь, испанские власти изменят законодательство. У меня есть видео, где это делал ребенок. Жаль, что его некому научить»

Теги Реал Мадрид Севилья Ла Лига болельщики ЧМ-2030 Винисиус Жуниор расизм дискриминация Футбол

Винисиус Жуниор высказался об очередном расистском инциденте.

На матче 10-го тура Ла Лиги между «Севильей» и «Реалом» (1:1) одного из фанатов вывели со стадиона за расистские оскорбления в адрес бразильца.

«Благодарю «Севилью» за быструю реакцию и принятые меры в новом печальном для испанского футбола эпизоде

К несчастью, у меня есть доступ к видео с другим расистским актом в субботнем матче, на сей раз это делал ребенок. Мне очень жаль, что его некому научить. Я много вкладываю в образование в Бразилии, чтобы воспитать граждан с отличным от подобного отношением.

Личность сегодняшнего расиста известна, как и всех прошлых. Надеюсь, испанские власти примут меры и изменят законодательство раз и навсегда. Таким людям должна грозить уголовная ответственность.

Это стало бы отличным первым шагом при подготовке к ЧМ-2030. Я готов помочь.

Простите, что повторяюсь, но это уже 19-й эпизод – и все продолжается», – написал бразилец в твиттере.

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39 комментариев

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Барберис
Если бы за разжигания расовой дискриминации и за провоцирования такой ситуации кого то наказать, то пожалуй Винисиуса.
Очень мерзкий тип.
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Andrey Ashhabadskiy
винисиус это уже реальная заноза!
+17
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No Comment
или у винисиуса психические проблемы, либо он сам ходячая проблема. Меня одно поражает, почему ни одного темнокожего игрока Реала Барселоны Атлетико и.т.д не оскорбляют, не унижают как винисиуса???? Просто так на ровном месте не бывает, человек Ну супер провокатор! ему по кайфу вычислять кто из болельщиков его оскорбил. это диагноз!
+11
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bel01
Почему на эту скользкую тему Винисиус ноет и жалуется чаще, чем все остальные топовые темнокожие футболисты мира, вместе взятые?
+11
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+11
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Rabbia
Чемп Испании просто притягивает нытиков
+8
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Alexey Moskow
Цирк отдыхает 😭😂
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Valentin Efimenko
Он какой-то зацикленный на этом расизме, мягко говоря. Я бы назвал это манией. Заебл уже конкретно 🐒. Пусть лечится, и ростовского заодно прихватит . И так тошно , а ещё и сплошной неадеват вокруг
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Borsiano
То он говорит, что только в Валенсии его оскорбляли, а теперь оказывается, что он 19 случаев насчитал уже. Записывает, наверное, где-то, чтобы случайно не забыть )
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Ena Therapy
Дружок , а для начала ты не готов помочь своей команде на поле , а уже потом решать посторонние проблемы ? Те платят огромные деньги за то чтобы ты хорошо пинал мячик , а не вычислял 90 минут , кто там расист 1к40 тыс. болельщиков.
P.s. сам фан Реала, но он уже поднадоел с этим, неужели в клубе ему никто не может сказать , что наверно причина и в нём тоже .
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Andrey Ashhabadskiy
мерзость!
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Rus Donskoy
Ответ Andrey Ashhabadskiy
винисиус это уже реальная заноза!
👍
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Rus Donskoy
винисиус-кончиловский
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Fma wozo
только на планете обезьян его поймут. отвечаю за свои слова.
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Алексей Матыгин
как задолбала эта обезьяна,вечно ноет что его обижают...
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Арестовать ребенка, иначе винисиус дальше будет плакать. Хватит это терпеть
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Миша Миша
Ной не ныл ,и ты не ной
Он уже достал плакать
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Безумный Макс
уголовная ответственность за нытьё Винисиуса должна быть)
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Дмитрий Крутенко
Нет расизма говорили они Винисиусу
https://i.imgur.com/z1WUpfc.jpg
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Dimagger
Нужно обязательно ввести спец.приз-золотой мяч в борьбе с расизмом . Первый обладатель уже есть.
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bu ga
Почему ему не интересен вопрос того, что из всех чернокожих футболистов мира, все болельщики этого мира выбрали именно его для расистских нападок.
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catcher69
там в севильи сами все чуть светлее чем этот винисус... какой уж тут расизм ????!!!!!!!
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Hans Castorp
Идиоt 🤦‍♂️
Куда его понесло , законы Испании менять, проблему расизма решать.. просто играй уже в футбол молча !
Неужели не хватает мозгов понять корреляцию между его реакцией на оскорбления и тем что эти оскорбления повторяются ?
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<~Inter~>
уголовка за слова?
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Velirpa
рад, что Винни потрошит испанских расистов, довольно дурной народ, нуждающийся в образовании.
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карабашка
Его травят не потому что он негр,а потому что вот такой мерзкий и постоянно провоцирует.
Тчуамени с Камавингой почему то эти проблемы обходят стороной.
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rigobersong
Риал: Мы никогда не жалуемся:)🤣🤣🤣
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Магнетист*
2025: Простите, что повторяюсь, но это уже 119-й эпизод – и все продолжается», – написал бразилец в твиттере.
P.S Спортс, к слову, твиттера больше нет. Есть соц.сеть X
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1CEMAN
Дак он реально похож на обезьяну
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brace
Опять завёл свою шарманку
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CarpaCruciana
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Винька, молодец, уже и местных расистов на кукан поймал, они на г…о исходят, красавчик))))
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Гегенпрессинг Рангника
Лучше винисиуса вывести один раз со стадиона и решить проблему
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Always_sam
Ответ <~Inter~>
уголовка за слова?
Нет, что ты. В демократических странах уголовка может быть только за прилюдный мультикилл. Ведь это же и отличает правовое государство, да? 😁
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Безумный Макс
Ответ Дмитрий Крутенко
Нет расизма говорили они Винисиусу https://i.imgur.com/z1WUpfc.jpg
и че там?
какой то мужик похоже изображает курицу...наверное какое-то севильское приветствие
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soda overdose
Ответ bel01
Почему на эту скользкую тему Винисиус ноет и жалуется чаще, чем все остальные топовые темнокожие футболисты мира, вместе взятые?
Сменил Рахимку на этом посту
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игрочишка всея руси
Ты главное играй для начала .результативность слабая пока
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