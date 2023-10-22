Винисиус о расизме в матче с «Севильей»: «Должна быть уголовная ответственность, надеюсь, испанские власти изменят законодательство. У меня есть видео, где это делал ребенок. Жаль, что его некому научить»

Винисиус Жуниор высказался об очередном расистском инциденте.

На матче 10-го тура между «Севильей» и « » (1:1) одного из фанатов вывели со стадиона за расистские оскорбления в адрес бразильца.

«Благодарю «Севилью» за быструю реакцию и принятые меры в новом печальном для испанского футбола эпизоде

К несчастью, у меня есть доступ к видео с другим расистским актом в субботнем матче, на сей раз это делал ребенок. Мне очень жаль, что его некому научить. Я много вкладываю в образование в Бразилии, чтобы воспитать граждан с отличным от подобного отношением.

Личность сегодняшнего расиста известна, как и всех прошлых. Надеюсь, испанские власти примут меры и изменят законодательство раз и навсегда. Таким людям должна грозить уголовная ответственность.

Это стало бы отличным первым шагом при подготовке к ЧМ-2030. Я готов помочь.

Простите, что повторяюсь, но это уже 19-й эпизод – и все продолжается», – написал бразилец в твиттере.

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