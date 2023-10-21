Депутат Милонов о клубах Беларуси в РПЛ: «Батька там не разрешит много импортных киборгов, будут местные – на сметанке, колбаске взращенные. И нашим будет стыдно с таким количеством легионеров»

Депутат Виталий Милонов поддержал идею о включении клубов из Беларуси в РПЛ.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что клубы из Беларуси могут войти в профессиональные лиги России «по практически всем командным видам спорта».

«Белорусские клубы нам нужны, берем!

Белоруссия – отличная страна, но белорусским футболистам, возможно, чуть-чуть тесновато, не хватает соперников для того, чтобы проверять свои профессиональные навыки.

Учитывая, что у нас есть союзное государство, это пойдет на пользу, особенно нашим.

Батька ( – Sports.ru) там не разрешит много импортных киборгов, там будут местные – на сметанке, на колбаске взращенные. И нашим будет стыдно с таким количеством легионеров. Это будет круто на самом деле, мне было бы интересно», – сказал .

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