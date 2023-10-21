Депутат Милонов о клубах Беларуси в РПЛ: «Батька там не разрешит много импортных киборгов, будут местные – на сметанке, колбаске взращенные. И нашим будет стыдно с таким количеством легионеров»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Беларусь Государственная дума Александр Лукашенко лимит на легионеров Виталий Милонов Политика Футбол

Депутат Виталий Милонов поддержал идею о включении клубов из Беларуси в РПЛ.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что клубы из Беларуси могут войти в профессиональные лиги России «по практически всем командным видам спорта».

«Белорусские клубы нам нужны, берем!

Белоруссия – отличная страна, но белорусским футболистам, возможно, чуть-чуть тесновато, не хватает соперников для того, чтобы проверять свои профессиональные навыки.

Учитывая, что у нас есть союзное государство, это пойдет на пользу, особенно нашим.

Батька (Александр Лукашенко – Sports.ru) там не разрешит много импортных киборгов, там будут местные – на сметанке, на колбаске взращенные. И нашим будет стыдно с таким количеством легионеров. Это будет круто на самом деле, мне было бы интересно», – сказал Милонов

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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39 комментариев

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savik-A.M.
может вы просто Лукашенко заберёте и отвяжетесь ?)
+43
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+43
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Василий Михайлов
Этот идиот даже не знает,что страна называется Беларусь
+25
-2
+23
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savik-A.M.
Ответ Тимофей Самсонов
Нам он больно нужен
ну Милонов батькой называет , пусть у себя поснлит на даче
+12
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CriminalJoint62
Дебил
+11
-1
+10
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a2wai
А клубы из Беларуси хоть спросили, хотят ли они играть с нами в одном чемпионате?
+8
0
+8
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Очки Дани Алвеса
Ну всё, теперь месяц будем читать такие одинаковые слова. ТЗ вчера прислали, видимо
+7
0
+7
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Люблю макароны
Меня всегда смешили разговоры из серии - вот смотрите, на домашнем творожке все здоровые в деревнях наших вырастали, а вы там в загнивающей жрёте всякое гэмэошное г..но.
Вот уверен, лично этот рыжее создание сметало с полок финских супермаркетов все до чего своими потными рученками дотягивался, потому что сам знал насколько качество этих продуктов выше наших местных. Ну и тот факт, что продолжительность жизни выше на 7-10 лет (это огромная разность) там чем у нас напрямую связано в том числе и с качеством еды. Особенно в деревнях
Так что пусть он
+7
-2
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Vićtor Diaź
Милонов как всегда выдал несусветный бред 🤡
+4
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bsanchezb
Ответ Василий Михайлов
Этот идиот даже не знает,что страна называется Беларусь
На белорусском...
+3
0
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Remedy
Модеры, подскажите пожалуйста, а ненормативную лексику можно применять в адрес таких, как этот т.н. Милонов? Или всё равно бан?)
Посмотрим сколько 15-ти рублёвых отметится минусами😂
+5
-2
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vaspup
Милонов известный любитель чужих колбасок
+4
-1
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brutton
Закончился матч Оренбург -Факел,но хоть какого то обзора не найти,зато бред Миронова нужно выложить непременно.вся суть "спортивного" сайта Споттс
+4
-1
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Michael Scott
А кто-нибудь в Белоруссии называет Лукашенко "батькой"?

По-моему, это чисто российская привычка
+2
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Непристойное предложение
Густав , хватит думать о "колбасках"!
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savik-A.M.
Ответ bsanchezb
На белорусском...
" Беларусь (официальное название — Республика Беларусь) — государство в Восточной Европе." русская Википедия
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Александр
Так вот ты какой, "испанский стыд".
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Тимофей Самсонов
Ответ savik-A.M.
может вы просто Лукашенко заберёте и отвяжетесь ?)
Нам он больно нужен
+2
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Wiley Fox
Петросян может уходить на покой

Милонов подхватил знамя и звание несмешного клоуна из слабеющих рук ваганыча
+1
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Remedy
Да что, черт побери, ты такое несешь? 🤦‍♂️
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Valentin Efimenko
"Взрощенные на колбаску и сметанке" такое чувство, что он не о людях, а о скотинке говорит. яркий пример отношения депутата к народу
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romanisti89
ещё из Китая и Африки можно!
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Andrew Chepaylo
Ответ CriminalJoint62
Дебил
https://youtu.be/2Ixy3TeezSY?si=aQg_CSRKoGoa5Lfk
всегда вспоминается
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Remedy
Модеры, подскажите пожалуйста, а ненормативную лексику можно применять в адрес таких, как этот т.н. Милонов? Или всё равно бан?) Посмотрим сколько 15-ти рублёвых отметится минусами😂
по большому счёту, он-то вполне безобидный. Там есть персонажи гораздо хуже.
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catcher69
Ответ brutton
Закончился матч Оренбург -Факел,но хоть какого то обзора не найти,зато бред Миронова нужно выложить непременно.вся суть "спортивного" сайта Споттс
что это за матч и зачем он нужен? сколько поклонников фанайди присутствовало ???
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catcher69
Ответ Непристойное предложение
Густав , хватит думать о "колбасках"!
и свежей сметанке ))))
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catcher69
Ответ a2wai
А клубы из Беларуси хоть спросили, хотят ли они играть с нами в одном чемпионате?
это не в их компетенции они все клубы Бацьки )))
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ilmir84
Ответ savik-A.M.
" Беларусь (официальное название — Республика Беларусь) — государство в Восточной Европе." русская Википедия
можно дополнить- это государство де-юре анальный раб великого Китая)))
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Bam Magera
Ответ Василий Михайлов
Этот идиот даже не знает,что страна называется Беларусь
Прикинь как у каких-нибудь Суоми или Дойчленда бомбит, когда вы их неправильно называете?
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Параллельный Перпендикуляр
Смешной какой)))
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Melnikov1968
Никита, пожалуйста, нокаутируй этого чудика.
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Ебздрогыч
Уровневая аналитика!
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Александр Белый
які наіўны дэпутат
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Валерий Анташов
Кубок объединить, было бы интересно.
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Замкнул В-Пустые
кринж
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