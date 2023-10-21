Депутат Милонов о клубах Беларуси в РПЛ: «Батька там не разрешит много импортных киборгов, будут местные – на сметанке, колбаске взращенные. И нашим будет стыдно с таким количеством легионеров»
Депутат Виталий Милонов поддержал идею о включении клубов из Беларуси в РПЛ.
Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что клубы из Беларуси могут войти в профессиональные лиги России «по практически всем командным видам спорта».
«Белорусские клубы нам нужны, берем!
Белоруссия – отличная страна, но белорусским футболистам, возможно, чуть-чуть тесновато, не хватает соперников для того, чтобы проверять свои профессиональные навыки.
Учитывая, что у нас есть союзное государство, это пойдет на пользу, особенно нашим.
Батька (Александр Лукашенко – Sports.ru) там не разрешит много импортных киборгов, там будут местные – на сметанке, на колбаске взращенные. И нашим будет стыдно с таким количеством легионеров. Это будет круто на самом деле, мне было бы интересно», – сказал Милонов.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Вот уверен, лично этот рыжее создание сметало с полок финских супермаркетов все до чего своими потными рученками дотягивался, потому что сам знал насколько качество этих продуктов выше наших местных. Ну и тот факт, что продолжительность жизни выше на 7-10 лет (это огромная разность) там чем у нас напрямую связано в том числе и с качеством еды. Особенно в деревнях
Так что пусть он
Посмотрим сколько 15-ти рублёвых отметится минусами😂
По-моему, это чисто российская привычка
Милонов подхватил знамя и звание несмешного клоуна из слабеющих рук ваганыча
всегда вспоминается