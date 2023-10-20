Гран-при России. «Сердце Сибири». Мишина и Галлямов, Косторная и Куница, Хабибуллина и Княжук покажут короткие программы

Теги сборная России результаты пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Георгий Куница Илья Княжук Алена Косторная Никита Рахманин Алексей Брюханов Юлия Артемьева Карина Акопова Наталья Хабибуллина Кубок Первого канала по фигурному катанию Серия Гран-при России Владимир Следь Елизавета Кулешова Фигурное катание

21 октября на Гран-при России в Омске пары выйдут на лед с короткими программами.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

2-й этап

«Сердце Сибири»

Омск

Пары

Короткая программа

Начало – 15:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала

Первая разминка

1. Юлия АртемьеваАлексей Брюханов

2. Елизавета Кулешова – Владимир Следь

3. Карина Акопова – Никита Рахманин

Вторая разминка

4. Алена КосторнаяГеоргий Куница

5. Анастасия МишинаАлександр Галлямов

6. Наталья ХабибуллинаИлья Княжук

Расписание второго этапа Гран-при России в Омске

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6 комментариев

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floret
МиГи вас всегда рада видеть, побеждайте!
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Veronika spuria
Алёне и Гоше и сделать в программе всё, что задумано. Удачи!
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Katerina Sunny
Алёнке и Георгию чисто откатать КП, не волноваться и всё прыгнуть.
+4
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galik55
Классный состав у парников, за всех и всем удачи.
Любимые МГ,ХК, АБ и КК
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olvl
Всем парам чистых прокатов. Очень и очень ждём.
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S Olga
Удачи Алёне с Гошей! Сделать то, что могут.
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