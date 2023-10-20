Гран-при России. «Сердце Сибири». Мишина и Галлямов, Косторная и Куница, Хабибуллина и Княжук покажут короткие программы

21 октября на Гран-при России в Омске пары выйдут на лед с короткими программами.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

2-й этап

«Сердце Сибири»

Омск

Пары

Короткая программа

Начало – 15:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала

Первая разминка

1. –

2. Елизавета Кулешова – Владимир Следь

3. Карина Акопова – Никита Рахманин

Вторая разминка

4. –

5. –

6. –

Расписание второго этапа Гран-при России в Омске