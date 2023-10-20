Гран-при России. «Сердце Сибири». Мишина и Галлямов, Косторная и Куница, Хабибуллина и Княжук покажут короткие программы
21 октября на Гран-при России в Омске пары выйдут на лед с короткими программами.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
2-й этап
«Сердце Сибири»
Омск
Пары
Короткая программа
Начало – 15:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала
Первая разминка
1. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов
2. Елизавета Кулешова – Владимир Следь
3. Карина Акопова – Никита Рахманин
Вторая разминка
4. Алена Косторная – Георгий Куница
5. Анастасия Мишина – Александр Галлямов
6. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук
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