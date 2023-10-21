Захарян заменен в перерыве после 1-го выхода в старте «Сосьедада». У него 19 касаний, 0 ударов в створ, 5 потерь и 1 неудачная попытка дриблинга

Теги премьер-лига Россия Мальорка Реал Сосьедад Ла Лига Динамо Москва Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян заменен в перерыве после первого выхода в старте «Реал Сосьедад».

Полузащитник отыграл 45 минут в матче 10-го тура Ла Лиги против «Мальорки» (0:0, второй тайм) и был заменен в перерыве.

За время, проведенное на поле, Арсен 19 раз коснулся мяча, сделал 11 передач (9 из них были точными, точность – 82%), а также нанес два удара. Один – мимо ворот, второй был заблокирован.

Также Захарян один раз попытался пойти в дриблинг (неудачно), допустил пять потерь и заработал один фол.

Статистику 20-летнего россиянина, летом перешедшего в баскский клуб из «Динамо», можно найти здесь.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

70 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vincere
Мде, когда-то Аршавин попадал в топ-6 голосования ЗМ, Павлюченко полтинник забивал за ТТХ Реднаппа, а сейчас касания Кокориных и Захарянов считаем...
+117
-3
+114
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
winterburn_fc
Ну, всё. Поиграл, пора домой
+85
-8
+77
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
David Aprasidze
То есть нельзя найти в Басконии парня для 19 касаний за тайм, нужно притащить лега из РФ за десятку? )
+49
-10
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ветер
По конспектам из РПЛ продолжает работать. Зато зимой испанцам холодно не будет. Найдут чем растопиться.
+31
-5
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
admax
Как он вообще туда попал-он последний год пустой как барабан…
+29
-7
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bashibuzuck
Ответ winterburn_fc
Ну, всё. Поиграл, пора домой
Неее, в аренду, в Арис😁
+24
-3
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dum dam
Нобель, иди сюда!
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Supreme Allah
Мешок
+18
-7
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Ответ vincere
Мде, когда-то Аршавин попадал в топ-6 голосования ЗМ, Павлюченко полтинник забивал за ТТХ Реднаппа, а сейчас касания Кокориных и Захарянов считаем...
Кокорин все же лучший игрок чемпионата Кипра.
То, что его уровень только этот чемпионат, другая история.
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Artem I
я не знаю зачем его купили вообще?он в рпл то слабоват
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Quest
Как его вообще можно было купить?!)
+19
-10
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ненахов
Ответ vincere
Мде, когда-то Аршавин попадал в топ-6 голосования ЗМ, Павлюченко полтинник забивал за ТТХ Реднаппа, а сейчас касания Кокориных и Захарянов считаем...
При том СуперПав ни так часто играл в основе
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Supreme Allah
Недоразумение
+14
-6
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Martin Naceri
Местные клоуны уже называют его мешком,хотя это первый выход в старте после болезни
Даже Месси в ПСЖ не заиграл в первые месяцы
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DonaldBrashear 2.0
жаль, что его заменили, вся команда смотрелась не очень на самом деле, он явно был не самый худший. В центре ему было трудно, конечно, постоянно под опекой был, заставляли ошибаться. Пока явно не встроен в командную игру, ну и не было Кубо, чтобы разгонял атаки и мог сделать что-то острое.
Ему бы теперь не поникнуть после этого, вроде шанс получил, и не воспользовался толком. Надо продолжать работать.
Хотел бы его на фланге увидеть, мне кажется, что может быть больше пользы там от него.
+11
-7
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Curry30
не знаю, на что повелись в сосьедаде, взяв этого бесполезного игрочишку, который даже в угрпл ни на что способен не был и забивать мог только всяким химкам.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Martin Naceri
Ответ Quest
Как его вообще можно было купить?!)
За деньги
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<~Inter~>
Ответ DonaldBrashear 2.0
жаль, что его заменили, вся команда смотрелась не очень на самом деле, он явно был не самый худший. В центре ему было трудно, конечно, постоянно под опекой был, заставляли ошибаться. Пока явно не встроен в командную игру, ну и не было Кубо, чтобы разгонял атаки и мог сделать что-то острое. Ему бы теперь не поникнуть после этого, вроде шанс получил, и не воспользовался толком. Надо продолжать работать. Хотел бы его на фланге увидеть, мне кажется, что может быть больше пользы там от него.
Изначально было понятно, что будет тяжело. Шансы ещё будут и их нужно использовать
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бене Гессерит
Ответ winterburn_fc
Ну, всё. Поиграл, пора домой
Без этого малохольного сразу гол забили
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KMR
В стиле Арамяна.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Герасимов
Если начали считать касания,это приговор,с Кокошей так же всё было.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Neofit#11
Наш ответ Беллингему.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bansly
Сахарян матч провалян
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
фунфырь в гетрах
Наблюдая за его игрой, бросается в глаза, что не может себе место на поле найти. Часто оказывается в полуметре от партнера, который с мясом, из-за чего атака Сосьедада стопорится.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kazus
Он и за Динамо никакой был, уровень вечно подающего таланта Игнатова, только помоложе и более распиареный . Посидит как Миранчук на лавке пару лет и бесславно в свое унылое Динамо вернётся
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Recreated
Правильно сделали! Он в Динамо также играл. Но это надо умудриться, чтобы каким-то непостижимым образом оказаться в Реале Сосьедад!
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лимит Лимитович
Поедет в Зенит в 2024м, скриньте
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
prus_3
Ну все, для сборной окончательно готов!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Макс Y-O-Y
Ответ Martin Naceri
Местные клоуны уже называют его мешком,хотя это первый выход в старте после болезни Даже Месси в ПСЖ не заиграл в первые месяцы
Он не мешок, но парень и в РПЛ показал ОДИН хороший сезон, а потом зазведился (имхо)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zed_patriot
ну это ЗМ
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
David Aprasidze
Ответ Макс Y-O-Y
Меня возможно заминусуют, но Павы, Шавы и Жирковы все же воспитанники советской школы и методов, а вот новое поколение выросло в процветаюущей и скрепной стране
Еще Широков который поздно раскрылся. И не сыграл в Европе. Но был очень неплохим игроком. По ЛЕ помню.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nikolay Stavrogin
Ответ vincere
Мде, когда-то Аршавин попадал в топ-6 голосования ЗМ, Павлюченко полтинник забивал за ТТХ Реднаппа, а сейчас касания Кокориных и Захарянов считаем...
Справедливости ради, у Пава половина из этого полтинника - в кубке против чемпионшипа)
Но, когда выходил в важных матчах, в т.ч в лч - частенько забивал, лишним в той крутой команде явно не был.
Наверное не лучший нап в российской истории с точки зрения статистики, но с точки зрения игры в важных матчах лучший.
Помню, как Керж на евро12 бил в молоко с Чехами, а потом вышел Пав и зарешал на классе)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Recreated
Захаряна во втором тайме нет и голы пошли хоть!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zlodimir
Нобель, Арустамян, твой выход! Расскажи нам, когда взойдет звезда на небосклон…🤪
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рагнар Лодброк
мистер бесполезен)! давай уже играй
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arty K.
О, чьи-то ещё касания считаем. ух ты! 😮
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Max9999
19 кусаний!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ростовский
Ответ 888 AK
Рискованно … в один момент «лидер» манаки может превратится в лидера ЦСКА ! Ведь времена санкций с западом и войны !
Только поддержу. Нечего шляться по вражеским странам во времена войны и русофобии.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justbored
Ответ 888 AK
Ну ты сравнил . Мудрик при всех его минусах потенциально очень сильный игрок , армянин же посредственность
то, что вы называете его "армянин" для меня достаточно чтобы не воспринимать всерьёз вашу точку зрения, уж простите
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
888 AK
Ответ justbored
Комментарий скрыт
Ну ты сравнил . Мудрик при всех его минусах потенциально очень сильный игрок , армянин же посредственность
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Хромаков
Ответ Ростовский
Даже сейчас, во времена войны и санкций с Западом есть Головин - лидер Монако.
а как война вообще связана со становлением Головина как классного футболиста?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bbbereggg@gmail.com
Фалькао к вам не поехал
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ss_podonok
Ответ David Aprasidze
То есть нельзя найти в Басконии парня для 19 касаний за тайм, нужно притащить лега из РФ за десятку? )
😂👍
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Norik Arzumanyan
Ответ Бене Гессерит
Без этого малохольного сразу гол забили
Да в его сторону и никто не смотрел,за 45 минут два или три паса давали...Он сам должен добить мяч,а не ждать !!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
londonj
Ответ vincere
Мде, когда-то Аршавин попадал в топ-6 голосования ЗМ, Павлюченко полтинник забивал за ТТХ Реднаппа, а сейчас касания Кокориных и Захарянов считаем...
Павлюченко полтинник за Ттх?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viktor Martunov
Да хрен бы с ним.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Манул
по традиции начинаем считать касания
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Локуся
Такими темпами перестанут окончательно наших звать за бугор, только Головин хорошо прижился. Миранчук, Кокорин мимо кассы, теперь у Захаряна такая же тенденция.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jabbatut
😂😂😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Metrostadt11315
да он просто хиловат для топ 5 испании,
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий