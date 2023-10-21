Захарян заменен в перерыве после 1-го выхода в старте «Сосьедада». У него 19 касаний, 0 ударов в створ, 5 потерь и 1 неудачная попытка дриблинга
Арсен Захарян заменен в перерыве после первого выхода в старте «Реал Сосьедад».
Полузащитник отыграл 45 минут в матче 10-го тура Ла Лиги против «Мальорки» (0:0, второй тайм) и был заменен в перерыве.
За время, проведенное на поле, Арсен 19 раз коснулся мяча, сделал 11 передач (9 из них были точными, точность – 82%), а также нанес два удара. Один – мимо ворот, второй был заблокирован.
Также Захарян один раз попытался пойти в дриблинг (неудачно), допустил пять потерь и заработал один фол.
Статистику 20-летнего россиянина, летом перешедшего в баскский клуб из «Динамо», можно найти здесь.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
То, что его уровень только этот чемпионат, другая история.
Даже Месси в ПСЖ не заиграл в первые месяцы
Ему бы теперь не поникнуть после этого, вроде шанс получил, и не воспользовался толком. Надо продолжать работать.
Хотел бы его на фланге увидеть, мне кажется, что может быть больше пользы там от него.
Но, когда выходил в важных матчах, в т.ч в лч - частенько забивал, лишним в той крутой команде явно не был.
Наверное не лучший нап в российской истории с точки зрения статистики, но с точки зрения игры в важных матчах лучший.
Помню, как Керж на евро12 бил в молоко с Чехами, а потом вышел Пав и зарешал на классе)