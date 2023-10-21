Захарян заменен в перерыве после 1-го выхода в старте «Сосьедада». У него 19 касаний, 0 ударов в створ, 5 потерь и 1 неудачная попытка дриблинга

Арсен Захарян заменен в перерыве после первого выхода в старте «Реал Сосьедад».

Полузащитник отыграл 45 минут в матче 10-го тура против «Мальорки» (0:0, второй тайм) и был заменен в перерыве.

За время, проведенное на поле, 19 раз коснулся мяча, сделал 11 передач (9 из них были точными, точность – 82%), а также нанес два удара. Один – мимо ворот, второй был заблокирован.

Также Захарян один раз попытался пойти в дриблинг (неудачно), допустил пять потерь и заработал один фол.

Статистику 20-летнего россиянина, летом перешедшего в баскский клуб из « », можно найти здесь.

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