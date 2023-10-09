UFC 294: Махачев против Оливейры, Чимаев подерется с Костой и другие бои

21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) пройдет турнир UFC 294. В главном событии состоится титульный бой в легком весе между и .

Главные бои турнира:

Ислам Махачев (24-1) – Чарльз Оливейра (34-9);

(12-0) – (14-2);

(18-1-1) – Джонни Уокер (21-7);

Икрам Алискеров (14-1) – Уоррли Алвес (14-6);

Саид Нурмагомедов (17-3) – Муин Гафуров (18-5);

Мухаммад Мокаев (10-0) – Тим Эллиотт (20-12-1);

Виктория Дудакова (7-0) – Джин Ю Фрей (11-9);

Шарабутдин Магомедов (11-0) – Бруну Силва (23-9).

Бои основного карда начнутся в 21:00 по московскому времени. Турнир в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Сколько Махачев заработает за титульник против Оливейры?

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