UFC 294: Махачев против Оливейры, Чимаев подерется с Костой и другие бои

Теги UFC MMA Магомед Анкалаев Ислам Махачев Саид Нурмагомедов Пауло Коста Чарльз Оливейра Хамзат Чимаев Мухаммад Мокаев Махачев - Оливейра Шарабутдин Магомедов UFC 294 Чимаев - Коста Икрам Алискеров Бокс/MMA/UFC

21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) пройдет турнир UFC 294. В главном событии состоится титульный бой в легком весе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

Главные бои турнира:

Ислам Махачев (24-1) – Чарльз Оливейра (34-9);

Хамзат Чимаев (12-0) – Пауло Коста (14-2);

Магомед Анкалаев (18-1-1) – Джонни Уокер (21-7);

Икрам Алискеров (14-1) – Уоррли Алвес (14-6);

Саид Нурмагомедов (17-3) – Муин Гафуров (18-5);

Мухаммад Мокаев (10-0) – Тим Эллиотт (20-12-1);

Виктория Дудакова (7-0) – Джин Ю Фрей (11-9);

Шарабутдин Магомедов (11-0) – Бруну Силва (23-9).

Бои основного карда начнутся в 21:00 по московскому времени. Турнир в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

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2 комментария

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Нету Нету
Абу-Даги дерётся у себя на земле
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космонавт на дереве
Не рановато ли открыли ветку?
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