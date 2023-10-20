Гран-при России. «Сердце Сибири». Петросян, Горбачева, Захарова и Парамонова выйдут на лед с короткими программами
21 октября на Гран-при России в Омске женщины выступят с короткими программами.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
2-й этап
«Сердце Сибири»
Омск
Женщины
Короткая программа
Начало – 13:45 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала
Первая разминка
1. Зарина Кашапова
3. Виктория Федянина
4. Арина Видинеева
5. Мария Парамонова
Вторая разминка
6. Мария Агаева
7. Людмила Фурсова
8. Дарья Третьякова
10. Аделия Петросян
Главный скандалист не покажет свое небритое лицо в Кике :-(
И поменьше падений, пожалуйста, девушки.
Основная борьба будет за третье место.
Очень Захарова нравится .заводная, с настроением.