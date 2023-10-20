Гран-при России. «Сердце Сибири». Петросян, Горбачева, Захарова и Парамонова выйдут на лед с короткими программами

Теги сборная России результаты женское катание Алина Горбачева Аделия Петросян Мария Парамонова София Захарова Дарья Третьякова Мария Агаева Серия Гран-при России Людмила Фурсова Виктория Федянина Фигурное катание

21 октября на Гран-при России в Омске женщины выступят с короткими программами.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

2-й этап

«Сердце Сибири»

Омск

Женщины

Короткая программа

Начало – 13:45 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала

Первая разминка

1. Зарина Кашапова

2. София Захарова

3. Виктория Федянина

4. Арина Видинеева

5. Мария Парамонова

Вторая разминка

6. Мария Агаева

7. Людмила Фурсова

8. Дарья Третьякова

9. Алина Горбачева

10. Аделия Петросян

Расписание второго этапа Гран-при России в Омске

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хрустальный Гусенок
Гладкий лед, честное судейство, никакого скандала.
Главный скандалист не покажет свое небритое лицо в Кике :-(
И поменьше падений, пожалуйста, девушки.
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
N-fox
Всем девочкам показать свое лучшее катание!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Адриана
Когда Жилина травму получила, в Омс и не прилетела, или уже там, что то шахматят с ангелами.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jul__ver
Ответ Адриана
Когда Жилина травму получила, в Омс и не прилетела, или уже там, что то шахматят с ангелами.
Не прилетала в Омск
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
floret
Всем девушкам чистых прокатов!
Основная борьба будет за третье место.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
galik55
Всем девушкам удачи. Нике восстановления.
Очень Захарова нравится .заводная, с настроением.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мурманчанин37
Ответ floret
Всем девушкам чистых прокатов! Основная борьба будет за третье место.
Не стоит сбрасывать со счетов Агаеву вполне может претендовать на победу по раскладам этого сезона
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gelios77
Горбачеву интересно посмотреть. Всем удачи. Адельке справиться в произвольной.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий