Чимаев – Кадырову: «Если вы дадите разрешение, то клянусь, буду первым, кто отправится сражаться за Палестину»

Теги UFC Рамзан Кадыров MMA Хамзат Чимаев UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Хамзат Чимаев обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову после победы на UFC 294.

«Наш национальный лидер, да будет доволен вами Всевышний! При вашей поддержке для меня не проблема драться в октагоне, и если вы дадите свое разрешение, то клянусь, что буду первым, кто отправится туда. Прошу вас, дайте мне оружие и позвольте поехать сражаться за Палестину», – заявил на чеченском языке боец UFC Хамзат Чимаев.

Хамзат Чимаев: «Когда дети гибнут, бои в клетке не имеют значения. Украина, Палестина, Сирия – не так важно. Евреи, мусульмане, христиане, живите в мире»

Коста – о победе Чимаева: «Фальшивый гангстер оказался салагой»

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81 комментарий

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Sultan Abdulazizov
лишнего ляпнул. так красиво начал говорить о мире
+112
-4
+108
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ivanzhu90
Какой смешной, на английском призвать к миру. А на чеченском заявить обратное))
Зачем мусульманину нужно разрешение "падишаха", езжай в Иорданию/Египет/Ливан и переходи границу.
+107
-6
+101
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Ма Из
такие слова сразу после боя, а теперь это🤦🤦🤦
+63
-3
+60
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Katya Andreychuk
По братски, дай ему разрешение, Рамзан Ахматович.
+49
-1
+48
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Bleffinho
отвратительно. Чимаев просто глупый человек. А главное он балабол, как и все мусульмане, кто говорил подобное в контексте текущего конфликта - все подобные Чимаеву мусульмане кроме своей трусости и глупости такими словами ничего не показывают
+55
-10
+45
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VictorVallecano
Он у академика и в туалет просит разрешения сходить?
+43
-5
+38
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Джанлука Нальюка
Лицемер.для всего мира выступил миротворцем, а тут показал свое истинное лицо
+33
-1
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Алмаз Фахрутдинов
Ответ VictorVallecano
Он у академика и в туалет просит разрешения сходить?
Тут он надеется на отказ дабы в будущем говорить что обязательно бы поехал, только вот не разрешили. С туалетом ситуация иная
+30
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udod
да пусть валит, ему там евреи всё дадут, не унесёт
+29
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MaxBridge
« Хорошего человека Камшотом не назовут»

К. Макгрегор
+27
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Rivaldo Vítor Borba Ferreira
С этого дня перестаю болеть за Чимаева.
Просто стыдно за него.
Ну сказал же ведь все по красоте, зачем орать о войне. Какой ты пример подаешь?
Надо на словаз договариваться о прекращении войны
+22
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Freak05 Feal
Ответ Ма Из
такие слова сразу после боя, а теперь это🤦🤦🤦
Так это он там же сказал, только на чеченском)
+20
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Деревянная рука
Прям как наши отечественные патриоты)Они бы пошли воевать да что то вечно мешает то ремень жмёт то жена берцы спрятала да и вообще как только позовут сразу туда
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+17
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DenizKios
Да разрешите вы ему, пусть уже едет)
+18
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Александр Виноградов
Ответ Sultan Abdulazizov
лишнего ляпнул. так красиво начал говорить о мире
Дорогой брат видимо не доволен был его фантазиями после боя
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Karpins
Конечно это пзд, на английском говорить о мире, а на чеченском призвать к войне
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ДЖИН
Этот клоун по ходу не в курсе что Израиль не мальчик с которым можно сражаться в октагоне. Тебя убьют, и ты не понимаешь откуда прилетит. Просто популизм и толкание других на борьбу. Не верю что он честен. И сам главно из Швеции кукарекает что хочет.
+11
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Максим Коваль
Ахаха и почему я подумал, что он адекват после своей мощной речи про мир? Сильно было сказано и тут на тебе )) Обожаю восхваления «сильного лидера» и рвение на войну, когда знаешь, что тебя туда не отправят 😂😂😂 как наши депутаты, которые очень хотят в окопы, но их не отпускают 😂😂😂
+12
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Денис Давыдов
живите в мире, уважаемый дон, дайте автомат пожалуйста! 😂
+10
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Sip1uga
по привычке в ноги пойдет на противника с автоматом
+10
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Кавабунга Шреддоголовый
А без разрешения слабо? Кишка тонка?
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Art Bear
фиаско в бою, фиаско без боя
+9
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Николай Васильков
Ответ Ма Из
такие слова сразу после боя, а теперь это🤦🤦🤦
Всмысле "теперь"? Это всё было в клетке.
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Никита Старовойтов
А зачем для этого разрешение? Что-то из разряда "держите меня, пожалуйста, а то я его убью"
Хотел бы уехать, уехал и не спрашивал бы ничьего разрешения
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Romuliq
Шайтан, куда ты поедешь? Если б не трусил и стоял за свои слова, то уже б там был))
+6
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Asier Illaramendi
А зачем тогда в Швецию бежал?
+7
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Тайосич
Он не за мир и палестинцев, он за террористов и убийство евреев.
+10
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Рахил Тагиев
первый раз переживал за бойца в юфс, всегда слежу за ним, но сам себя принизил своим разрешением. чья-то собака что ли....реально умалишенный
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ivanzhu90
Ответ Alamh Kaiser
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Дак слова других клоунов, не оправдывают этого. На того израильского футболиста, точно также "гнали" тут и уже на стадионах посылают. Слова министра обороны и депутата из ликуда конечно тут не публиковали, но их бы также закидали ссаными тряпками.
Тут же он призывает к миру, а затем на другом языке говорит какой он войн, ну если ты войн, тебе разрешение ничье не нужно, берешь и едешь. А так просто решил ублажить "падишаха".
+4
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Роман
Интересно какая будет реакция европейского общества)
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rude.
Да что ж такое, елки-палки
Начал за здравие, кончил за упокой
Походу сразу же там осознал что ляпнул не в кассу в начале речи, игру в миротворца не одобрит патрон, и налепил с горкой, как говориться...
А жаль, слова были очень хорошие.
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Bambuk Bambuk
Биполярочка налицо, однако
+3
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San9
Ответ Варлампий Варлампий
Никто не понял посыл? Он показал, что пахан не Вова, а Рамзан.
Ну так все правильно. А Рамзан пехотинец Вовы. Иерархия).
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Крокодила гены
Обосрал всю свою пламенную речь. Дешёвка.
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Денис Давыдов
Ответ Джанлука Нальюка
Лицемер.для всего мира выступил миротворцем, а тут показал свое истинное лицо
"Я за мир! И за него я готов убить любого старика, женщину и ребенка" © Миротворец
😂
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romancureman
уберите его из эфира
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Мексиканская песня
Ответ Рамзан Азимов
Комментарий удален модератором
Вау. Вы учились в Европе?
+2
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DenizKios
Ответ Варлампий Варлампий
Никто не понял посыл? Он показал, что пахан не Вова, а Рамзан.
У него много паханов
Король Швеции
Кадыров
Сейчас вот шейхи арабские
+2
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Андрей Нетребко
Ответ ДЖИН
Этот клоун по ходу не в курсе что Израиль не мальчик с которым можно сражаться в октагоне. Тебя убьют, и ты не понимаешь откуда прилетит. Просто популизм и толкание других на борьбу. Не верю что он честен. И сам главно из Швеции кукарекает что хочет.
Из Швеции его уже «попросили». Он теперь в Эмиратах тренит
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Молодой Френки
Вперед. Израильские ракеты ждут.
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Арни Терминатор
Ответ Katya Andreychuk
По братски, дай ему разрешение, Рамзан Ахматович.
😀
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Jon Snow
А вроде хотелось начать за него болеть после слов по окончанию боя. Нет.
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Варлампий Варлампий
Никто не понял посыл? Он показал, что пахан не Вова, а Рамзан.
+2
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Bleffinho
Ответ Cary
ты говорил все мусульмани прочитай ещё раз
я говорил "все мусульмане, кто говорил подобное в контексте текущего конфликта". Это не равно "все мусульмане". Среди мусульман очень много адекватных людей, которые не несут подобную чушь. А ты не читать, и не писать нормально не можешь., ещё и оскорблениями раскидываешьмя. Я уверен, что большинству мусульман стыдно за таких, как ты - ты позоришь свою религию
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San9
Ответ Alamh Kaiser
тут не перевели, но там Хамзат говорит что он присягнул Главе ЧР. то есть он просит разрешение чтобы не нарушить свою присягу. Вот в чем контекст просьбы о разрешении.)) ну а насчёт заявлений чувака из Ликуда хотелось бы увидеть что сказали наши высшие должностные лица. примечательно что этот поток поноса лился в эфире Раша тудэй. то есть нас на наши деньги облили говном ликудовцы.
Ничего этому чуваку не будет, во всяком случае публично. Наши если действуют, то другими методами). Там уже и Сатановский расчехлился словами про МИД и Захарову. Нервы начинают сдавать у богоизбранных из-за того, что Россия не на стороне Израиля в этой войне. Удивительные, конечно, люди).
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Лига Мастеров
Ответ Великолепный Человек-Пакет
не поедет. это он на эмоциях. кадыров тоже много чего обещал и обещает, а жить всем хочется
так хотел бы поехал проблем ноль с этим. А он спектакль разыграл тепрь может сказать что Кадыр не разрешил а так бы я их всех
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Аа Еее
Ответ Bleffinho
отвратительно. Чимаев просто глупый человек. А главное он балабол, как и все мусульмане, кто говорил подобное в контексте текущего конфликта - все подобные Чимаеву мусульмане кроме своей трусости и глупости такими словами ничего не показывают
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Дмитрий Кобзарь
Ответ Ма Из
такие слова сразу после боя, а теперь это🤦🤦🤦
как в фильме " Бег " хорошо солдат начал , плохо закончил ( не дословно, но по сути )
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Cary
Ответ Bleffinho
отвратительно. Чимаев просто глупый человек. А главное он балабол, как и все мусульмане, кто говорил подобное в контексте текущего конфликта - все подобные Чимаеву мусульмане кроме своей трусости и глупости такими словами ничего не показывают
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Cary
Ответ Bleffinho
отвратительно. Чимаев просто глупый человек. А главное он балабол, как и все мусульмане, кто говорил подобное в контексте текущего конфликта - все подобные Чимаеву мусульмане кроме своей трусости и глупости такими словами ничего не показывают
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