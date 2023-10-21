Чимаев – Кадырову: «Если вы дадите разрешение, то клянусь, буду первым, кто отправится сражаться за Палестину»
Хамзат Чимаев обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову после победы на UFC 294.
«Наш национальный лидер, да будет доволен вами Всевышний! При вашей поддержке для меня не проблема драться в октагоне, и если вы дадите свое разрешение, то клянусь, что буду первым, кто отправится туда. Прошу вас, дайте мне оружие и позвольте поехать сражаться за Палестину», – заявил на чеченском языке боец UFC Хамзат Чимаев.
Хамзат Чимаев: «Когда дети гибнут, бои в клетке не имеют значения. Украина, Палестина, Сирия – не так важно. Евреи, мусульмане, христиане, живите в мире»
Коста – о победе Чимаева: «Фальшивый гангстер оказался салагой»
Зачем мусульманину нужно разрешение "падишаха", езжай в Иорданию/Египет/Ливан и переходи границу.
К. Макгрегор
Просто стыдно за него.
Ну сказал же ведь все по красоте, зачем орать о войне. Какой ты пример подаешь?
Надо на словаз договариваться о прекращении войны
Хотел бы уехать, уехал и не спрашивал бы ничьего разрешения
Тут же он призывает к миру, а затем на другом языке говорит какой он войн, ну если ты войн, тебе разрешение ничье не нужно, берешь и едешь. А так просто решил ублажить "падишаха".
Начал за здравие, кончил за упокой
Походу сразу же там осознал что ляпнул не в кассу в начале речи, игру в миротворца не одобрит патрон, и налепил с горкой, как говориться...
А жаль, слова были очень хорошие.
😂
Король Швеции
Кадыров
Сейчас вот шейхи арабские