Хамзат Чимаев обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову после победы на UFC 294.

«Наш национальный лидер, да будет доволен вами Всевышний! При вашей поддержке для меня не проблема драться в октагоне, и если вы дадите свое разрешение, то клянусь, что буду первым, кто отправится туда. Прошу вас, дайте мне оружие и позвольте поехать сражаться за Палестину», – заявил на чеченском языке боец UFC Хамзат Чимаев.

Хамзат Чимаев: «Когда дети гибнут, бои в клетке не имеют значения. Украина, Палестина, Сирия – не так важно. Евреи, мусульмане, христиане, живите в мире»

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