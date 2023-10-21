Валерий Ангелопол будет тренироваться в академии Евгения Плющенко («Р-Спорт»)

Фигурист Валерий Ангелопол будет тренироваться в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Об этом сообщил источник «Р-Спорта», знакомый с ситуацией. Отмечается, что сам Ангелопол отказался от комментариев насчет возможной работы у Плющенко.

Ангелопол – победитель финала Гран-при России в танцах на льду. В августе распался его дуэт с Василисой Кагановской, они тренировались у Анжелики Крыловой.

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