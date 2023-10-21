Валерий Ангелопол будет тренироваться в академии Евгения Плющенко («Р-Спорт»)
Фигурист Валерий Ангелопол будет тренироваться в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Об этом сообщил источник «Р-Спорта», знакомый с ситуацией. Отмечается, что сам Ангелопол отказался от комментариев насчет возможной работы у Плющенко.
Ангелопол – победитель финала Гран-при России в танцах на льду. В августе распался его дуэт с Василисой Кагановской, они тренировались у Анжелики Крыловой.
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Это будет славное трио ЧСВшников: бабка Янка, Рудковский и Ангелопол. Даже партнерша не нужна, шоу такое словим, мало не покажется;)
Стопудово - Скобрев)
Он в ЛП поднаторел, теперь профи в танцах)
Будут теперь контрактами мериться)))
А партнерша то кто? или это уже неважно?))
Ну а серьезно - пусть найдет свой спортивный путь, и удачи на нем
Что с партнёршей? Кто эта несчастная? Она есть? Или Валера пока чисто для поддержания формы на лёд ходить будет?