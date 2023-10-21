Валерий Ангелопол будет тренироваться в академии Евгения Плющенко («Р-Спорт»)

Теги Евгений Плющенко сборная России танцы на льду Р-Спорт Академия Плющенко Валерий Ангелопол Фигурное катание

Фигурист Валерий Ангелопол будет тренироваться в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Об этом сообщил источник «Р-Спорта», знакомый с ситуацией. Отмечается, что сам Ангелопол отказался от комментариев насчет возможной работы у Плющенко.

Ангелопол – победитель финала Гран-при России в танцах на льду. В августе распался его дуэт с Василисой Кагановской, они тренировались у Анжелики Крыловой.

Кто виноват в ссоре фигуристов из-за контракта? О бессмысленном расставании Ангелопола и Кагановской

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81 комментарий

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Lana Kazakova
Валерий хотел работать по контракту - Валера теперь будет работать контракту, но есть нюанс 😁
+82
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+80
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Аленка_76
Любители контрактов нашли друг друга )
+43
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+43
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Оле-Лукойе
Правильно, надо идти туда, где есть контракты по известному образцу. Надеюсь, шнурки Яна прописала)
+38
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LSV
Ожидаемо. Родственные души с Яной и яниным мужем. Контракты западного образца...
+24
-1
+23
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Yaroslove
А с кем? Или для него специально появится новая дисциплина - одиночные танцы?))
+23
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+23
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Ягун Ягунини
Чё та ржу)))
+22
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+21
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Ева Винер
про таких говорят, они нашли друг друга 😅
+21
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+20
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anastasyia.gr95
Ахахахаххаха
+18
-2
+16
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AlexFed
Подобное тянется к подобному.
+15
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+15
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Элла Бурс
Идеальная совместимость))
Это будет славное трио ЧСВшников: бабка Янка, Рудковский и Ангелопол. Даже партнерша не нужна, шоу такое словим, мало не покажется;)
+20
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+14
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floret
Даже не сомневалась. Больше ему идти некуда.
+15
-2
+13
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udod
подобное к подобному - как положено
+11
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+11
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tanyaboom
ахахах почему я не удивлена
+9
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+9
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Беглый*
Как же это смешно. Всё подряд подбирают, даже танцоров. Пиар превыше всего
+10
-1
+9
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Анастасия Лукьянова
Поучительнее истории я не встречала вообще
+8
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Залина Малина
ААААААААААА
+7
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+7
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БезызбежноНаКрасный
Я даже знаю, кто его тренером будет.
Стопудово - Скобрев)
Он в ЛП поднаторел, теперь профи в танцах)
+10
-3
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Оз
Это прямо комбо: любители контрактов нашли друг друга.
Будут теперь контрактами мериться)))
+8
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Anisu
🤣🤣🤣🤣🤣
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Julce
Кто бы сомневался
А партнерша то кто? или это уже неважно?))
+8
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Svetlana Yablonskaya
Кто бы сомневался
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Ostinato
Это же просто идеально звезды сошлись!
+8
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PerfectSvendsen
Кто бы сомневался, что этого маменькиного цветочка из ВК 2010 возьмут именно в Академию
+8
-2
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Ева Винер
про таких говорят, они нашли друг друга 😅
Нет, сейчас для этого есть другое слово - это было БЕЗЫЗБЕЖНО!
+6
0
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Lina T.
Интрига... Кто кому контракт выставит?..

Ну а серьезно - пусть найдет свой спортивный путь, и удачи на нем
+7
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Iuliia Timofeyeva
пусть он его в пару с Яной поставит. она точно сможет его содержать😅
+5
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Leslie9
У Плющенко этакая "последняя пристань" для фигуристов😅 Шучу. Хорошо, что берут "пропащих"
+7
-2
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Залина Малина
Смешно это всё
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Zbra
Ответ Yaroslove
А с кем? Или для него специально появится новая дисциплина - одиночные танцы?))
Вообще такая есть, я краем глаза видела какой-то турнир в Штатах.
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Утренняя Аврора
Любитель контрактов сам попал на очень серьёзный контракт.😁😁😁😁
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Latika S
Ужас, какие все злые в комментариях
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thelittlecreature
ахаха, потом Плющенко с Рудковской расскажут, как они его, можно сказать, на помойке нашли, отмыли, очистили от очисток, а ФФККР ему фигвамы рисует =))))
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Ayla
Контракты западного образца))
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N-fox
А! Ну там фишки с контрактами не прокатят с его стороны. Там будут контракты со стороеы Академии)
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chespo
А Плющенко теперь будет и танцевальные пары тренировать, и с кем пара новая образовалась?
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Angry_bear
Ну а что, неплохой вариант для Валеры. А для Евгения Викторовича новый вызов)
+3
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Ayla
Ответ Latika S
Ужас, какие все злые в комментариях
да тут нет злобы, скорее сарказм от происходящего))
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tanyaboom
Ответ Lana Kazakova
Валерий хотел работать по контракту - Валера теперь будет работать контракту, но есть нюанс 😁
ахахахах
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Ir2019
Ответ tanya_1111
На самом деле это не смешно - Валера хороший фигурист у Ангелов разве есть специалисты такого уровня? Не знаю чего уж там такого страшного Валера натворил, что федерация прям вот так жестко поступает с мальчиком танцором.
Детская история по сути и травля перспективного танцора по факту.
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nadenki
Что за странные вопросы, с кем? Лиза там на лабутенах
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lenbor3
Плющенко лично будет его тренировать?
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Revery
Ответ Lina T.
Интрига... Кто кому контракт выставит?.. Ну а серьезно - пусть найдет свой спортивный путь, и удачи на нем
Да уж явно не в ущерб себе взяли. Яну на деньги не объегорить)
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Charliz
А вообще у нас в ФК умеют отменять). Розанов, Ангелопол..
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Revery
Так, на лёд Валерик себе благополучно наныл.
Что с партнёршей? Кто эта несчастная? Она есть? Или Валера пока чисто для поддержания формы на лёд ходить будет?
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MARG-la
Ответ floret
Даже не сомневалась. Больше ему идти некуда.
Ещё большой вопрос , сколько он там задержится.
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Revery
Ответ Lana Kazakova
Валерий хотел работать по контракту - Валера теперь будет работать контракту, но есть нюанс 😁
Ору))
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sabina_katarina
в одиночное решил податься?)
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Anisu
Ответ Yaroslove
А с кем? Или для него специально появится новая дисциплина - одиночные танцы?))
с Яной Александровной, кто ещё его хотелки потянет?
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Revery
Ответ rainy88
Жуков намекает, что Арина Ушакова. Хотя она недавно писала, что вообще не в курсе ситуации с Валерой
Безумству храбрых поем мы песню
+3
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Алё? Алёна
Осспади! А туману то было!
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