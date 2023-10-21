Умер Бобби Чарльтон. Экс-форварду «МЮ» и сборной Англии было 86 лет

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Бобби Чарльтон происшествия Футбол

Умер сэр Бобби Чарльтон.

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» ушел из жизни в 86 лет.

«Мы с глубокой печалью сообщаем, что сэр Бобби мирно скончался ранним утром в субботу. Он находился в окружении своей семьи», – говорится в заявлении его близких.

Чарльтон считается одним из величайших футболистов в истории «МЮ». На его счету 249 голов в 758 матчах за команду с 1956 по 1973 год. С манкунианцами он выиграл чемпионат Англии (трижды), Кубок Англии, Кубок европейских чемпионов, Суперкубок Англии (четырежды).

Также форвард стал победителем чемпионата мира 1966 года в составе сборной Англии и получил «Золотой мяч» в том же году.

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103 комментария

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Vićtor Diaź
Светлая память..
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Утя Ваткин
Легенда. Манчестер Юнайтед сегодня должен проводить его победой.
+66
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muradka66
Без преувеличения – легенда
+45
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Автомобилист Зажопинск
Ответ marchellinos
От МЮ нужна яркая победа в такой день!
Ты на лица в составе посмотри, они и знать не знают, кто такой Чарльтон.
+39
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Censormorum
Символ МЮ наравне с Сэром Алексом. Светлой памяти, легенда.
+31
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marchellinos
От МЮ нужна яркая победа в такой день!
+19
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Bazilic
Разумеется, я не смотрел ни одного матча с его участием, но как то грустно
+15
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Uragan Boy
добрый был по натуре человек, и в прямом смысле слова легенда. вечная память. 🙏
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ke-ke
Удивительная жизнь у Сэра. Пережил 1958, стал легендой МЮ. Царствие небесное
+9
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Proper Chels
Смотрел новый сериал про Бекхэма, и там узнал, что полное имя Бекса - Дэвид Роберт Бекхэм.
Второе имя ему дал отец в честь Чарльтона. И когда батя Бэкса вспоминал игру Бобби, у него слезы на глазах были от восхищения.

Для олдовых британских фанатов Чарльтон - это что-то вроде Месси и Роналду для молодежи сейчас.
Тяжелая утрата для британцев. Земля пухом.
+7
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Алексей Добрынин
Спи спокойно, легенда
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Плотников Семен
Боже мой. Покойся с миром, легенда! Да, не ту новость я хотел бы получить хорошим субботним вечером.
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Люблю выпить
Земля пухом
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Rus Donskoy
как с одной стороны приятно, что болельщики разных клубов выражают соболезнования, и нет споров. И очень жаль Боби Чарльтона, покойся с миром...
+3
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Oleg.32rus
легенда
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Last avenger
черная полоса прям поперла на этих выходных 😥
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Очки Дани Алвеса
Да уж, спортс. Напиши что очередной француз про Бензема - сию секунду было бы опубликовано. А тут уже 15-20 минут прошло, как все написали, и только теперь у вас. Правильно дорогой идете, ребята.
+3
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Денис Кулагин
легенда!
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Namaste_88
R.I.P. #9🙏🏼❤️
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MURA
Вроде бы совсем недавно на трибунах Олд Траффорд сидела троица Чарльтон, САФ и супруга последнего Кэти.
Остался только один(
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Вячеслав Авакян
Царство небесное, Сэр
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The white crow
Две тяжелые потери для САФа за месяц...
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jeHbka(BLR)
RIP легенда
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Street Fighter
Внезапная неприятная новость. Царство небесное 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
P.S. Здоровья САФу, очень боюсь такой же внезапной новости и про него
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JENNINGS
Вечная память Легенде не только «МЮ», но и футбола в целом!
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Макс Кошевой
покойся с миром, легенда! 🕊️
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Ola BP
Ответ Bazilic
Разумеется, я не смотрел ни одного матча с его участием, но как то грустно
Советую глянуть хотя бы обзор на ютубе
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corazón blanco
Светлая память. Глыба и легенда Юнайтед. Пережил ту страшную авиакатастрофу, нашел в себе силы вернутся в футбол, творил историю, выиграл ЧМ.
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Qotik
Главная легенда английского футбола. Земля вам пухом, Сэр Роберт Чарльтон.
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Данила Данайцев
Мир праху.
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Сармат Сохиев
Покойся с миром, Бобби! Легенда Английского футбола
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Zed_patriot
ещё один чемпион мира ушёл на покой вместе с Пеле и Марадоной
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Андрей Шуляк
Прощай Легенда. У Вас была прекрасная жизнь. Спасибо за эмоции и любовь к Юнайтед!!! Будем помнить.
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MessiOneLove
+ у меня сегодня дедушка умер😞
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ПравдоРуб
Прощай Легенда!
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МЮ20
Выжившая легенда
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Steiner
Светлая память...
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Светлая память величайшему игроку МЮ и сборной Англии. Это Легенда мирового футбола. Очень грустно, я
что такие люди уходят((((
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aksemike
Настоящая легенда не только Манчестера, но и всей Англии и последний кто оставался с той самой Мюнхенской трагедии. Светлая память
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ilmir84
Ответ ke-ke
Удивительная жизнь у Сэра. Пережил 1958, стал легендой МЮ. Царствие небесное
даже успел застать новые рекорды в английском футболе, переписанные Руни и Кейном...
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Вера Алексеевна
Великий футболист. Земля пухом.
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Тюменец
Светлая память. Вошел в историю как один из Великих
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Андрей Юнгайтис
Навсегда то фото. Яшин и великий капитан МЮ.
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Hovhannes
Ответ Автомобилист Зажопинск
Ты на лица в составе посмотри, они и знать не знают, кто такой Чарльтон.
хэх)
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jexOn
Легенда. Капитан. Вечная память.
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Le_Chiffre
Легендарный мужик! Когда футбол мужским спортом, блистал!
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Акмаль Балтабаев
Ответ MURA
Вроде бы совсем недавно на трибунах Олд Траффорд сидела троица Чарльтон, САФ и супруга последнего Кэти. Остался только один(
Грустно, когда то уйдёт и САФ
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Dimario
Достойную жизнь прожил
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KirGre
Покойся с миром легендарная легенда…..
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PaulStar
Ответ Last avenger
черная полоса прям поперла на этих выходных 😥
да уж.... Резцова... теперь легенда английского футбола
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