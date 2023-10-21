Умер Бобби Чарльтон. Экс-форварду «МЮ» и сборной Англии было 86 лет
Умер сэр Бобби Чарльтон.
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» ушел из жизни в 86 лет.
«Мы с глубокой печалью сообщаем, что сэр Бобби мирно скончался ранним утром в субботу. Он находился в окружении своей семьи», – говорится в заявлении его близких.
Чарльтон считается одним из величайших футболистов в истории «МЮ». На его счету 249 голов в 758 матчах за команду с 1956 по 1973 год. С манкунианцами он выиграл чемпионат Англии (трижды), Кубок Англии, Кубок европейских чемпионов, Суперкубок Англии (четырежды).
Также форвард стал победителем чемпионата мира 1966 года в составе сборной Англии и получил «Золотой мяч» в том же году.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Второе имя ему дал отец в честь Чарльтона. И когда батя Бэкса вспоминал игру Бобби, у него слезы на глазах были от восхищения.
Для олдовых британских фанатов Чарльтон - это что-то вроде Месси и Роналду для молодежи сейчас.
Тяжелая утрата для британцев. Земля пухом.
Остался только один(
P.S. Здоровья САФу, очень боюсь такой же внезапной новости и про него
что такие люди уходят((((