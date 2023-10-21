Умер Бобби Чарльтон. Экс-форварду «МЮ» и сборной Англии было 86 лет

Умер сэр Бобби Чарльтон.

Бывший нападающий « » ушел из жизни в 86 лет.

«Мы с глубокой печалью сообщаем, что сэр мирно скончался ранним утром в субботу. Он находился в окружении своей семьи», – говорится в заявлении его близких.

Чарльтон считается одним из величайших футболистов в истории «МЮ». На его счету 249 голов в 758 матчах за команду с 1956 по 1973 год. С манкунианцами он выиграл чемпионат Англии (трижды), Кубок Англии, Кубок европейских чемпионов, Суперкубок Англии (четырежды).

Также форвард стал победителем чемпионата мира 1966 года в составе сборной Англии и получил «Золотой мяч» в том же году.

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