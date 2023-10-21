НХЛ. «Оттава» примет «Детройт», «Вашингтон» в гостях у «Монреаля», «Тампа» против «Торонто»

«Оттава» примет «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

« » сыграет против « » на выезде, « » будет противостоять « ».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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