НХЛ. «Оттава» примет «Детройт», «Вашингтон» в гостях у «Монреаля», «Тампа» против «Торонто»

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«Оттава» примет «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Вашингтон» сыграет против «Монреаля» на выезде, «Тампа» будет противостоять «Торонто». 

НХЛ

Регулярный чемпионат

Оттава – Детройт
Дата проведения
21 октября, 20.00, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео

 

Аризона – Анахайм
Дата проведения
21 октября, 23.00, «ASU Multi-Purpose Arena»
Онлайн матча Видео

 

Баффало – Айлендерс
Дата проведения
22 октября, 02.00, «KeyBank Center»
Онлайн матча Видео

 

Флорида – Ванкувер
Дата проведения
22 октября, 02.00, «FLA Live Arena»
Онлайн матча Видео

 

Монреаль – Вашингтон
Дата проведения
22 октября, 02.00, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео

 

Тампа-Бэй – Торонто
Дата проведения
22 октября, 02.00, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео

 

Даллас – Филадельфия
Дата проведения
22 октября, 03.00, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео

 

Нэшвилл – Сан-Хосе
Дата проведения
22 октября, 03.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео

 

Сент-Луис – Питтсбург
Дата проведения
22 октября, 03.00, «Enterprise Center»
Онлайн матча Видео

 

Чикаго – Вегас
Дата проведения
22 октября, 03.00, «United Center (hoc)»
Онлайн матча Видео

 

Миннесота – Коламбус
Дата проведения
22 октября, 03.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Колорадо – Каролина
Дата проведения
22 октября, 04.00, «Ball Arena»
Онлайн матча Видео

 

Эдмонтон – Виннипег
Дата проведения
22 октября, 05.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

Сиэтл – Рейнджерс
Дата проведения
22 октября, 05.00, «Climate Pledge Arena»
Онлайн матча Видео

 

Лос-Анджелес – Бостон
Дата проведения
22 октября, 05.30, «Staples Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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7 комментариев

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ARoman91
Большой игровой день
Удачи командам!
+2
0
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sk0208827
Let’s go Pen’s!
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-1
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Пинающий Достоинства
Ну Монреаль то точно клиент Овечкина! Если не сейчас то когда?!
+4
-3
+1
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Старик Стариканов
Очередные 0+0 от овцова
+1
0
+1
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Lina Starkova
Удачи Вашингтону, Овечкину и всем местным болельщикам столичной команды.
+3
-3
0
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