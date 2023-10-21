НХЛ. «Оттава» примет «Детройт», «Вашингтон» в гостях у «Монреаля», «Тампа» против «Торонто»
«Оттава» примет «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Вашингтон» сыграет против «Монреаля» на выезде, «Тампа» будет противостоять «Торонто».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 октября, 20.00, «Canadian Tire Centre»
- Дата проведения
- 21 октября, 23.00, «ASU Multi-Purpose Arena»
- Дата проведения
- 22 октября, 02.00, «KeyBank Center»
- Дата проведения
- 22 октября, 02.00, «FLA Live Arena»
- Дата проведения
- 22 октября, 02.00, «Centre Bell»
- Дата проведения
- 22 октября, 02.00, «Amalie Arena»
- Дата проведения
- 22 октября, 03.00, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 22 октября, 03.00, «Bridgestone Arena»
- Дата проведения
- 22 октября, 03.00, «Enterprise Center»
- Дата проведения
- 22 октября, 03.00, «United Center (hoc)»
- Дата проведения
- 22 октября, 03.00, «Xcel Energy Center»
- Дата проведения
- 22 октября, 04.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 22 октября, 05.00, «Rogers Place»
- Дата проведения
- 22 октября, 05.00, «Climate Pledge Arena»
- Дата проведения
- 22 октября, 05.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Удачи командам!