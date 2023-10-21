За расизм в адрес Винисиуса со стадиона выгнали болельщика «Севильи». Клуб его осудил и исключит из сосьос

Фанат «Севильи» оскорбил вингера «Реала» Винисиуса на почве расизма.

После матча (1:1) «Севилья» объявила, что вывела со стадиона болельщика «после обнаружения ксенофобского и расистского поведения». По информации COPE, оскорбления были направлены в адрес после стычки с .

«Сообщаем, что после обнаружения ксенофобского и расистского поведения болельщика на трибунах его личность была установлена, его выгнали со стадиона. О нем сообщили полиции на стадионе.

Кроме того, к болельщику будут применены строгие внутренние дисциплинарные санкции, и он будет немедленно исключен из числа сосьос клуба.

« » осуждает любое расистское и ксенофобское поведение, даже если оно происходит изолированно, как в этом случае, и демонстрирует свою готовность к сотрудничеству с властями для искоренения подобного. Такое поведение не подобает болельщику «Севильи», – говорится в заявлении клуба.

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