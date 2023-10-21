За расизм в адрес Винисиуса со стадиона выгнали болельщика «Севильи». Клуб его осудил и исключит из сосьос

Теги Реал Мадрид Севилья Ла Лига болельщики Лукас Окампос Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Фанат «Севильи» оскорбил вингера «Реала» Винисиуса на почве расизма.

После матча Ла Лиги (1:1) «Севилья» объявила, что вывела со стадиона болельщика «после обнаружения ксенофобского и расистского поведения». По информации COPE, оскорбления были направлены в адрес Винисиуса после стычки с Лукасом Окампосом.

«Сообщаем, что после обнаружения ксенофобского и расистского поведения болельщика на трибунах его личность была установлена, его выгнали со стадиона. О нем сообщили полиции на стадионе.

Кроме того, к болельщику будут применены строгие внутренние дисциплинарные санкции, и он будет немедленно исключен из числа сосьос клуба.

«Севилья» осуждает любое расистское и ксенофобское поведение, даже если оно происходит изолированно, как в этом случае, и демонстрирует свою готовность к сотрудничеству с властями для искоренения подобного. Такое поведение не подобает болельщику «Севильи», – говорится в заявлении клуба.

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18 комментариев

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A Zh
когда уже вини за неадекватное поведение выгонят и осудят?
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suka1989
Складывается ощущение что расизм только там где Винисиус , может дело не в людях и стадионах ?
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Pertinax Gandi
Он нередко ведёт себя по-хамски, но всегда есть отмазка: меня оскорбили с расистской подоплёкой, это лишь защитная реакция. Когда-то это достанет не только простых болельщиков, но и чиновников от футбола.
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Аврал
Которого из трёх попавших на крупный план трансляции?))
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Алексей Иванов
винисиусу нужно поискать решение проблемы в себе. не может быть что все вокруг расисты одни я хороший
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Adamdfdgds
Теперь винисиуса на каждом стадионе будут обезьяной кличить. Надо было думать, прежде чем раздувать скандал
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Tristan...
Всё понятно. Нашёлся повод отменить результат матча, присвоить победу Реалу, запретить вход болельщикам Севильи на 10 матчей и возвести Винисиуса к лику святых
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Гамарджоба Генацвале
Винисиусу к бабке бы какой сходить или к шаману. Тень расизма преследует его по пятам(пяты,кстати, белые) ......
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myacsess
незнаю есть ли более неприятный персонаж в футболе чем Винисиус. Лицемер-провакатор прикрывающийся вечно расизмом.
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ЧИКО
Я не смотрел матч, но больше чем уверен Вини как всегда сыграл свою роль. Кто смотрел, напишите что там случилось
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Maksat Hasanow
Ответ Аврал
Которого из трёх попавших на крупный план трансляции?))
мне тоже так показалось
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