Овечкин во 2-й раз в карьере остался без голов в 4 стартовых матчах сезона НХЛ
Александр Овечкин во 2-й раз в карьере не забил в 4 стартовых матчах сезона..
Сегодня «Вашингтон» уступил «Монреалю» (2:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
Капитан «столичных» отметился результативной передачей. У него 2 (0+2) балла в 4 играх в сезоне.
Ранее Овечкин только однажды оставался без голов в 4 стартовых играх в регулярном чемпионате.
Это был сокращенный из-за локаута сезон-2012/13 (первый гол состоялся в 5-м матче, всего было 32 шайбы в 48 играх, «Морис Ришар Трофи»).
Эхехе. Машина всё таки устала.