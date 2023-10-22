Овечкин во 2-й раз в карьере остался без голов в 4 стартовых матчах сезона НХЛ

Теги Монреаль Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин во 2-й раз в карьере не забил в 4 стартовых матчах сезона..

Сегодня «Вашингтон» уступил «Монреалю» (2:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ

Капитан «столичных» отметился результативной передачей. У него 2 (0+2) балла в 4 играх в сезоне.

Ранее Овечкин только однажды оставался без голов в 4 стартовых играх в регулярном чемпионате. 

Это был сокращенный из-за локаута сезон-2012/13 (первый гол состоялся в 5-м матче, всего было 32 шайбы в 48 играх, «Морис Ришар Трофи»). 

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10 комментариев

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Мистер Уайт
Просто Овечкин поддерживает инициативу царя о запрете выезда хоккеистов из страны, готов вернуться на Родину и играть во славу Романа Борисовича.
+16
-6
+10
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Абдула2
Не забивает 9 матчей подряд, с учётом прошлого сезона. Его антирекорд - 10 в феврале-марте 2017
+4
0
+4
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Капудастик
Очень жаль и непривычно видеть такого беспомощного Сашу. Сдал ещё резче, чем Гретцки.

Эхехе. Машина всё таки устала.
+5
-3
+2
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руслан рарк
Путинтимовец все
+6
-4
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Водяра
Этот балласт надо скинуть вашикам.
+1
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justbored
Ответ руслан рарк
Путинтимовец все
Предыдущий раз он закончил с «Морис Ришар Трофи» после такого начала. Но спящим с именем Путина на устах до конца дочитать не судьба, конечно.
+3
-2
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Kemlo
Очень жаль,очень хотелось настоящей борьбы за вечный рекорд,но,видимо не судьба... Но зато что творит Малкин,500 не такими темпами не за горами!
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Евгений Соболев
Ответ Капудастик
Очень жаль и непривычно видеть такого беспомощного Сашу. Сдал ещё резче, чем Гретцки. Эхехе. Машина всё таки устала.
в конце сезона посмотрим
+1
-1
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Shem010
Ответ Капудастик
Очень жаль и непривычно видеть такого беспомощного Сашу. Сдал ещё резче, чем Гретцки. Эхехе. Машина всё таки устала.
Привет всему Вашингтону, уберите этого клоуна с поста тренера!!!!
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