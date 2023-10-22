Овечкин во 2-й раз в карьере остался без голов в 4 стартовых матчах сезона НХЛ

Александр Овечкин во 2-й раз в карьере не забил в 4 стартовых матчах сезона..

Сегодня « » уступил «Монреалю» (2:3 ОТ) в регулярном чемпионате .

Капитан «столичных» отметился результативной передачей. У него 2 (0+2) балла в 4 играх в сезоне.

Ранее Овечкин только однажды оставался без голов в 4 стартовых играх в регулярном чемпионате.

Это был сокращенный из-за локаута сезон-2012/13 (первый гол состоялся в 5-м матче, всего было 32 шайбы в 48 играх, «Морис Ришар Трофи»).