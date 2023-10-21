Виктор Майгуров рассказал о проблеме импортозамещения патронов для биатлонистов.

Сегодня Майгуров выступил на форуме «Россия – спортивная держава» в рамках круглого стола «Актуальные проблемы производства в РФ спортивного оборудования и инвентаря для стрелковых видов спорта. Пути решения» в Перми.

«Эта тема уже заезженная, мы топчемся на одном месте. Я руководитель федерации уже три года, а воз и ныне там. Ничего не делается в плане модернизации мощностей [производства], которые сейчас есть. Очень старое оборудование, которому, кажется, сто лет – до сих пор вручную порох взвешивают.

Наши запросы – 1,5 миллиона патронов, на заводе могут производить только 300 тысяч. Вынуждены покупать импортные патроны, но они подорожали с 30 рублей за патрон до 80 рублей, и их еще очень сложно доставить в Россию», – сказал глава Союза биатлонистов России Майгуров.