Майгуров о патронах для биатлонистов: «Вынуждены покупать импортные, но они подорожали с 30 до 80 рублей за патрон и их очень сложно доставить в Россию»

Теги Союз биатлонистов России Виктор Майгуров ТАСС деньги Биатлон

Виктор Майгуров рассказал о проблеме импортозамещения патронов для биатлонистов.

Сегодня Майгуров выступил на форуме «Россия – спортивная держава» в рамках круглого стола «Актуальные проблемы производства в РФ спортивного оборудования и инвентаря для стрелковых видов спорта. Пути решения» в Перми.

«Эта тема уже заезженная, мы топчемся на одном месте. Я руководитель федерации уже три года, а воз и ныне там. Ничего не делается в плане модернизации мощностей [производства], которые сейчас есть. Очень старое оборудование, которому, кажется, сто лет – до сих пор вручную порох взвешивают.

Наши запросы – 1,5 миллиона патронов, на заводе могут производить только 300 тысяч. Вынуждены покупать импортные патроны, но они подорожали с 30 рублей за патрон до 80 рублей, и их еще очень сложно доставить в Россию», – сказал глава Союза биатлонистов России Майгуров.

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55 комментариев

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Всё знаю
А почему вынуждены покупать импортные?
Ах да, мы же не производим ничего, кроме болтовни про великую державу.
+174
-21
+153
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Си Эм Панк
Виктор Майгуров:
Шойгу, Герасимов, где патроны?)
+81
-2
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каток Третьяка
дожили, даже патроны вынуждены покупать импортные... и тут геополитик всех переиграл
+71
-4
+67
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SergeyFedorov93
На тамбовском хлебозаводе закажи. Дроны делают, и патроны сделают
+37
0
+37
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Yurmax Max
гордость берёт после таких слов 👏🏻
+24
0
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Savarona25
"...до сих пор вручную порох взвешивают".
« Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть что бы и у нас не чистили, а то, храни Бог войны, они стрелять не годятся – внятно выговорил Левша, перекрестился и умер" (Лесков).
+23
-1
+22
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Power Lifting
Ответ Всё знаю
А почему вынуждены покупать импортные? Ах да, мы же не производим ничего, кроме болтовни про великую державу.
зачем им патроны? они же в рай попадут! геополитик сказал
+19
-3
+16
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Боевой Бурят Путина
Если бы Майгуров не покупал импортные патроны, то ими бы стреляли солдаты НАТО!🤣 Все сходится
+16
0
+16
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Рахим Фунтик Стерлинг
Это конечно сюр.
+16
-1
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ChkPk
Ответ Жиртрес
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Популисты в правительстве и говорят, что мы справимся с производством всего, а на деле получается вот так
+13
-1
+12
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Манул
даже патроны импортные, слова одной дамы про гвозди недалека от правды
+12
0
+12
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garp
и тут Байден с евреями поднасрали((
+11
-1
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Michael1969
Ответ Всё знаю
А почему вынуждены покупать импортные? Ах да, мы же не производим ничего, кроме болтовни про великую державу.
Ничего, мы произведем еще больше болтовни, мы же большая страна, нам нужно много болтовни!
+9
-1
+8
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bomzerub
А как же благотворные санкции? И на курс доллара наплевать, как нам вещают из зомбоящика?
+8
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юрий зайцев
Снаряды тоже импортные из КНДР...
+7
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nmnackjbxkasbk
так пусть Васильич (или Иваныч) вопрос решит. Делов то.
+6
0
+6
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kezmann
Попросите у северной Кореи. У бункерного получилось
+6
-1
+5
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U-hoho
Ответ каток Третьяка
дожили, даже патроны вынуждены покупать импортные... и тут геополитик всех переиграл
Вот это особенно грустно. В топовых технологиях, материалах, да даже в производстве лыж мы всегда подотставали. Но, блин, патроны!!!
+5
0
+5
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Manas Zhumadilov
ахахахахахахпхпхехпххпхахпхпхха. аналоговнет)))))
+4
0
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Олег Ивакин
Контрабанда для биатлонистов.
Россия-2023.
+4
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Koulmann
Ответ Anna Morgan
Неужели даже патроны для биатлонистов сделать не могут?
Так и лыжи тоже сделать не могут.
И комбинезоны. И ботинки.
Единственное, что могут сделать, оружие!
+3
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№7
Ответ U-hoho
Вот это особенно грустно. В топовых технологиях, материалах, да даже в производстве лыж мы всегда подотставали. Но, блин, патроны!!!
патроны на деревьях не растут, там нужны такие же топовые технологии для производства, чтобы они получались дешевые и их было много
+3
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Yury Sin
Ой, а что случилось?
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Вячеслав Пустохин
Главное доложить президенту, что мы успешно импортозаместились
+3
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МОН66
надо шипулина с женой подключить у них оооочень хороший благотворительный фонд......
+3
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Anna Morgan
Неужели даже патроны для биатлонистов сделать не могут?
+2
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dmon82
Шойгу, где патроны ?
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jepp ebriloff
матыцин, где боеприпасы?
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sav187
Всё для вас, дорогие спортсмены. Всё для развития российского спорта. И год спортсмена, и запреты на выезд за границу. А вы всё не довольны.
+2
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Олег Попов
Надо вместо винтовок нашим биатлонистам выдать АК47 со складов и с патронами не надо заморачиваться
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мы есть чемпионы
Тренер по биатлону украл патроны: https://www.championat.com/biathlon/news-5230853-trener-po-biatlonu-obvinyaetsya-v-krazhe-11-tys-patronov-prokuratura-napravila-delo-v-sud.html
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Георгий Рыженков
"Но сколько лет лошади не кованы
Ни одно колесо не мазано
Плетки нет. Седла разворованы
И давно все узлы развязаны"

А.Башлачев
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Геннадий Тимченко
Ответ leon01
Ну можно попросить, на сво вроде хватает, может поделятся
уже ведь объяснили, как стрелять и считать когда нет патронов: "Камызякский тир"-пусть Майгуров матчасть изучает☝️
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NickN
Ответ Манул
даже патроны импортные, слова одной дамы про гвозди недалека от правды
Всегда есть жареные гвозди на такой случай
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Ковид 07.10.52
Ответ Digger86
Т.е. на государственные деньги идёт поддержка западного милитаризма?!
Китайских друзей....
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Yury Sin
Ответ Michael1969
Ничего, мы произведем еще больше болтовни, мы же большая страна, нам нужно много болтовни!
Великие масштабы болтовни для великой страны! Ура-ура! ))
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Ковид 07.10.52
Пусть из рогаток стреляют, вот такое импортозамещение и модернизацию предлагаю..
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Alexander S
Ха.... В космос летаете, корабли делаете...а это?)
P S: я понимаю, что это несопоставимости, но все же
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Витольд Бубеный
Кто-нибудь пожалуйтесь главнокомандующему! Он все исправит!
+1
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Жиртрес
Ответ Всё знаю
А почему вынуждены покупать импортные? Ах да, мы же не производим ничего, кроме болтовни про великую державу.
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Wehrgo
Не понял, а какого эти патроны до сих пор продаются в этой стране ??? !!!
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Atsuktuvas
Патроны бы делать из этих людей,
Патронов бы не было в мире глупей.
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Pasha0403
https://www.youtube.com/watch?v=4W8txeV7Ajs
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leon01
Ну можно попросить, на сво вроде хватает, может поделятся
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Rjbson
На 5,45 переходите.
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