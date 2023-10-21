Майгуров о патронах для биатлонистов: «Вынуждены покупать импортные, но они подорожали с 30 до 80 рублей за патрон и их очень сложно доставить в Россию»
Виктор Майгуров рассказал о проблеме импортозамещения патронов для биатлонистов.
Сегодня Майгуров выступил на форуме «Россия – спортивная держава» в рамках круглого стола «Актуальные проблемы производства в РФ спортивного оборудования и инвентаря для стрелковых видов спорта. Пути решения» в Перми.
«Эта тема уже заезженная, мы топчемся на одном месте. Я руководитель федерации уже три года, а воз и ныне там. Ничего не делается в плане модернизации мощностей [производства], которые сейчас есть. Очень старое оборудование, которому, кажется, сто лет – до сих пор вручную порох взвешивают.
Наши запросы – 1,5 миллиона патронов, на заводе могут производить только 300 тысяч. Вынуждены покупать импортные патроны, но они подорожали с 30 рублей за патрон до 80 рублей, и их еще очень сложно доставить в Россию», – сказал глава Союза биатлонистов России Майгуров.
Ах да, мы же не производим ничего, кроме болтовни про великую державу.
Шойгу, Герасимов, где патроны?)
« Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть что бы и у нас не чистили, а то, храни Бог войны, они стрелять не годятся – внятно выговорил Левша, перекрестился и умер" (Лесков).
Россия-2023.
И комбинезоны. И ботинки.
Единственное, что могут сделать, оружие!
Ни одно колесо не мазано
Плетки нет. Седла разворованы
И давно все узлы развязаны"
А.Башлачев
P S: я понимаю, что это несопоставимости, но все же
Патронов бы не было в мире глупей.