Бой Махачев – Волкановски на UFC 294, подробности, где смотреть, во сколько начало

21 октября на UFC 294 в Абу-Даби пройдет титульный бой в легком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.

Для Махачева это вторая защита титула. В октябре-2022 он досрочно победил Чарльза Оливейру, а в феврале-2023 выиграл единогласным решением судей у Волкановски.

Изначально планировалось, что в Абу-Даби Махачев подерется с Оливейрой, но тот снялся с бой из-за травмы.

Бои основного карда начнутся в 21:00 по московскому времени. Турнир в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Супербой Махачева с Оливейрой сорвался за 10 дней до турнира. Как так вышло? И кто спасет ситуацию?