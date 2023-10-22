Израильские футболисты «Антальяспора» отказались играть с «Газиантепом» из-за минуты молчания в память о палестинцах, погибших во время конфликта
Израильские футболисты «Антальяспора» отказались выходить на матч чемпионата Турции.
Нападающий Сагив Ехезкель и полузащитник Рамзи Сафури решили не принимать участие в матче «Антальяспора» против «Газиантепа» (0:1). Причиной этому послужило проведение минуты молчания в память о жителях Палестины, погибших в ходе конфликта с Израилем.
«Тяжелые новости из нашей страны превратили то, что для нас является рутиной, – игру в футбол, – в почти невыполнимую задачу. Команда уважает нашу просьбу и оказывает нам полную поддержку, и за это мы благодарим ее.
Кроме того, до нашего сведения было доведено, что в завтрашней игре состоится церемония, целью которой является осуждение Государства Израиль, и как люди, гордящиеся своей ролью футболистов сборной, мы не намерены принимать в ней участие и даже находиться на стадионе. Мы ясно дали это понять руководителям клуба, и они уважают наше решение.
Отношение к нам здесь очень теплое, и мы будем среди тех, кто будет строить новые мосты в грядущие хорошие дни. Наши сердца и мысли с нашими братьями и сестрами в Израиле», – говорится в совместном заявлении игроков.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Ну, а чо, джунгли же.
Убитые не были террористами, дети не взрывали евреев, женщины не стреляли в сторону Израиля.
Жертвы- невинные люди, обычные.
Но у них есть национальность- они палестинцы.
Минута молчания ради палестинцев- аморально?
Это так же аморально, как если бы вы закрыли границы, отключили электричество, воду, прекратили бы доставку еды, пригласили бы их на КПП, и сверху бомбили.
Или если бы вы взорвали больницу, с больными.
Это ведь нормально?
Да.
А минута молчания по убиенным- аморально.
Вы либо воюете против террористов, либо против целого народа.
Ненависть закрывает глаза, и дает повод для массовых убийств.
К сожалению.
Считаю, Израиль очень сильно продвигает ситуацию к большой войне.
Что касается террористов, будь это ХАМАС, или регулярные войска, устраивающие террор- они одного пошиба, и это часть человеческой натуры.
Я писал, и повторяю, ХАМАС вызвал у нас чувство отвращения, а Израиль чувство стыда.
Эти времена очень плохие для всех нас.
Мы увидели настоящие лица, без прикрас, и с той, и с этой стороны.
А народ не виноват.
Народ бомбить незачем.
С другой стороны, спорт должен объединять людей независимо от их политических взглядов. Отказ играть матч из-за такого символического жеста, как минута молчания, выглядит чрезмерной политизацией футбола.
Возможно, в данной ситуации стоило найти компромисс - провести минуту молчания в память о всех жертвах конфликта с обеих сторон.
И все эти годы изображали из себя рыцарей в белых плащах, убивая в разы больше мирняка, чем это делал ХАМАС.
А вот северный поток не смогли. И тут не могут.
Таких случаев, когда "главное не выйти на самих себя" за эти годы вагон и маленькая тележка.
Это как инициация расследований военных преступлений США от Гааги. Что американцы сказали на это? Внесут всех в санкционный список. Ну и всё, нет расследования.
Если США невыгоден итог расследования, значит его нет)
Чеченский народ не виноват, так и было обьявлено.
Я считаю так.
Целый народ оставить без воды, электричества, еды, медикаментов, ковровые бомбежки детей - это геноцид.
Явный.
Чего немхватает для определения "геноцид"-?
В этой ситуации?
Газовых камер?
Крематорий?
Вы должны понятт одну истину.
Она вам не понравится.
ХАМАС устроил терракты на территориях, которые на самом деле Израилю по закону не принадлежат.
Израиль растет.
Уже 70 лет.
Вопрос: за счет чего? Чьих территорий?
Подумайте и ответьте.
Модюсенький Израиль 1949 года стал больше Палестины.
Это на землях Палестины.
Без нервов подумайте, без эмоций.
Никто эти земли не дарил
Израиль отнимал, уничтожал палестинские кварталы, и строил там районы для прибывающих в страну евреев.
Прсмотриое на карту, скажем 1960 года, и теперь.
Карта скажет вам больше меня.
Минута молчания была обьявлена по отнощению жертв геноцида, а не террора.
На Палестине.
Вы признаете это геноцидом?
Имейте ввиду, народ палестины не англичане.
То есть второсортный.
Сначала подумайте.