Израильские футболисты «Антальяспора» отказались играть с «Газиантепом» из-за минуты молчания в память о палестинцах, погибших во время конфликта

Израильские футболисты «Антальяспора» отказались выходить на матч чемпионата Турции.

Нападающий Сагив Ехезкель и полузащитник решили не принимать участие в матче « » против « » (0:1). Причиной этому послужило проведение минуты молчания в память о жителях Палестины, погибших в ходе конфликта с Израилем.

«Тяжелые новости из нашей страны превратили то, что для нас является рутиной, – игру в футбол, – в почти невыполнимую задачу. Команда уважает нашу просьбу и оказывает нам полную поддержку, и за это мы благодарим ее.

Кроме того, до нашего сведения было доведено, что в завтрашней игре состоится церемония, целью которой является осуждение Государства Израиль, и как люди, гордящиеся своей ролью футболистов сборной, мы не намерены принимать в ней участие и даже находиться на стадионе. Мы ясно дали это понять руководителям клуба, и они уважают наше решение.

Отношение к нам здесь очень теплое, и мы будем среди тех, кто будет строить новые мосты в грядущие хорошие дни. Наши сердца и мысли с нашими братьями и сестрами в Израиле», – говорится в совместном заявлении игроков.

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