Кучеров сделал 3-й дубль в сезоне в матче с «Торонто». У него 6+3 в 6 играх

Никита Кучеров сделал 3-й дубль в сезоне в матче с «Торонто».

Форвард « » набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата против «Лифс» (3:4 ОТ) и стал 2-й звездой.

В активе россиянина стало 9 (6+3) очков в 6 играх сезона при полезности «минус 3».

Он делит текущее 1-е место в гонке снайперов с Остоном Мэттьюсом (« »), Броком Босером («Ванкувер») и Сэмом Райнхартом («Флорида»).

Сегодня Кучеров (21:27 – максимальное время среди форвардов «Лайтнинг», 3:33 – в большинстве, «минус 1») 6 раз бросил в створ. Статистика потерь и перехватов – 2:1.

На последней минуте третьего периода нападающий мог сделать хет-трик, но его бросок отразил вратарь канадского клуба Джозеф Уолл.