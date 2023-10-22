Кучеров сделал 3-й дубль в сезоне в матче с «Торонто». У него 6+3 в 6 играх
Никита Кучеров сделал 3-й дубль в сезоне в матче с «Торонто».
Форвард «Тампы» набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лифс» (3:4 ОТ) и стал 2-й звездой.
В активе россиянина стало 9 (6+3) очков в 6 играх сезона при полезности «минус 3».
Он делит текущее 1-е место в гонке снайперов с Остоном Мэттьюсом («Торонто»), Броком Босером («Ванкувер») и Сэмом Райнхартом («Флорида»).
Сегодня Кучеров (21:27 – максимальное время среди форвардов «Лайтнинг», 3:33 – в большинстве, «минус 1») 6 раз бросил в створ. Статистика потерь и перехватов – 2:1.
На последней минуте третьего периода нападающий мог сделать хет-трик, но его бросок отразил вратарь канадского клуба Джозеф Уолл.
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