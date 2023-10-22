Кучеров сделал 3-й дубль в сезоне в матче с «Торонто». У него 6+3 в 6 играх

Теги Торонто Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров сделал 3-й дубль в сезоне в матче с «Торонто».

Форвард «Тампы» набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лифс» (3:4 ОТ) и стал 2-й звездой. 

В активе россиянина стало 9 (6+3) очков в 6 играх сезона при полезности «минус 3».

Он делит текущее 1-е место в гонке снайперов с Остоном Мэттьюсом («Торонто»), Броком Босером («Ванкувер») и Сэмом Райнхартом («Флорида»). 

Сегодня Кучеров (21:27 – максимальное время среди форвардов «Лайтнинг», 3:33 – в большинстве, «минус 1») 6 раз бросил в створ. Статистика потерь и перехватов – 2:1. 

На последней минуте третьего периода нападающий мог сделать хет-трик, но его бросок отразил вратарь канадского клуба Джозеф Уолл.

7 комментариев

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Михаил1970
У Кучерова тоже есть свой офис.
+7
0
+7
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RBS
Куч могуч! Молодец большой, но к сожалению один в поле не воин...
+7
-1
+6
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Кино Музыка
Реальный лидер, по сути тащит команду.
+3
0
+3
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Кефтеме
Ответ Михаил1970
У Кучерова тоже есть свой офис.
Офис Куча
+1
0
+1
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Лига Мастеров
больше смущает -3 кто там защитники?
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k.vlad
Куч на своем уровне - элита НХЛ, тампа тоже наберет обороты ещё.. . Меня радует, что Никитос стал бросать)), он как-то одно время совсем завязал)
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