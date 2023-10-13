«Поддержка Израиля – это поддержка всего человечества. Как его можно сравнивать со злобным и варварским ХАМАС?» Экс-капитан сборной Израиля Бен Хаим об отказе подсветить «Уэмбли»

Экс-капитан сборной Израиля жестко осудил английский футбол за его позицию.

7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, погибло более 1300 человек. Число погибших палестинцев в результате ответных израильских ударов по сектору Газа превысило 1500 человек.

ассоциация Англии (FA) объявила об акции в память о «невинных жертвах событий в Израиле и Палестине» на ближайших матчах сборной Англии – минута молчания и повязки. При этом на «Уэмбли» допустят символику только играющих сборных, хотя обсуждался вариант подсветки арки стадиона, чего решили не делать.

Это вызвало недовольство , выступавшего в за « », « », «Болтон», «Портсмут» и другие клубы.

«Вы обдумываете, стоит ли подсветить арку «Уэмбли» в знак поддержки на фоне зверств, совершенных этими дикарями из числа террористов ХАМАС? Отказываетесь от этого? Прискорбно.

После 10 лет, проведенных мной в Англии, на фоне поддержки почти всего мира, включая британское правительство... Сказать, что я разочарован решением FA, – это преуменьшение. Как вообще можно сравнивать Израиль со злобной и варварской террористической группировкой?

Они убивают и насилуют невинных посетителей вечеринок, пытают, обезглавливают и сжигают детей, младенцев, взрослых и стариков. Транслируют это в прямом эфире в социальных сетях и бахвалятся этим. Более 1300 погибших и 3000 раненых за один чертов день, сотни заложников были доставлены в Газу.

Вы должны проснуться и осознать, что поддержка Израиля – это поддержка всего человечества. Сегодня это мы, завтра это можете быть вы», – заявил Бен Хаим.

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