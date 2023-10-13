«Поддержка Израиля – это поддержка всего человечества. Как его можно сравнивать со злобным и варварским ХАМАС?» Экс-капитан сборной Израиля Бен Хаим об отказе подсветить «Уэмбли»
Экс-капитан сборной Израиля жестко осудил английский футбол за его позицию.
7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, погибло более 1300 человек. Число погибших палестинцев в результате ответных израильских ударов по сектору Газа превысило 1500 человек.
Футбольная ассоциация Англии (FA) объявила об акции в память о «невинных жертвах событий в Израиле и Палестине» на ближайших матчах сборной Англии – минута молчания и повязки. При этом на «Уэмбли» допустят символику только играющих сборных, хотя обсуждался вариант подсветки арки стадиона, чего решили не делать.
Это вызвало недовольство Таля Бен Хаима, выступавшего в АПЛ за «Манчестер Сити», «Челси», «Болтон», «Портсмут» и другие клубы.
«Вы обдумываете, стоит ли подсветить арку «Уэмбли» в знак поддержки на фоне зверств, совершенных этими дикарями из числа террористов ХАМАС? Отказываетесь от этого? Прискорбно.
После 10 лет, проведенных мной в Англии, на фоне поддержки почти всего мира, включая британское правительство... Сказать, что я разочарован решением FA, – это преуменьшение. Как вообще можно сравнивать Израиль со злобной и варварской террористической группировкой?
Они убивают и насилуют невинных посетителей вечеринок, пытают, обезглавливают и сжигают детей, младенцев, взрослых и стариков. Транслируют это в прямом эфире в социальных сетях и бахвалятся этим. Более 1300 погибших и 3000 раненых за один чертов день, сотни заложников были доставлены в Газу.
Вы должны проснуться и осознать, что поддержка Израиля – это поддержка всего человечества. Сегодня это мы, завтра это можете быть вы», – заявил Бен Хаим.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Приходит Мойша к равину и говорит
- Ребе, я вот вчера занимался любовью с женой, промахнулся и трахнул её в жопу, что делать?
Равин отвечает
- Мойша, грех конечно большой но поправимый. Прочитай молитву, убей одного араба и твой грех будет отпущен.
На следующий день Мойша опять приходит к равину и говорит
-Ребе, я вот тут опять любил жену опять промахнулся и опять трахнул её в жопу, что делать?
Равин отвечает
- Мойша, грех конечно большой, но поправимый. Прочитай две молитвы, убей двух арабов и твой грех будет отпущен.
Короче, каждый день в течении месяца ходил Мойша к равину а тот советовал убивать арабов и читать молитвы.
Через месяц, к равину пришла жена Мойши, Циля, и спросила
-ребе, а можно как то исключить мою жопу из этого арабо-израильского конфликта?🤷🏼♂️🤭🔥
Упоминаешь о мирных палестинских жертвах? Поддерживаешь терроризм
Призываешь к миру? Поддерживаешь терроризм
...
WTF????
И весь мир это должен поддерживать.
Но напрягает обычное лицимерие - "Проблемы Запада - это проблемы всего мира, а проблемы всего мира - не проблемы Запада".
Там было что-то про богоизбранный народ и землю, про Библию, которая даровала им землю, про убийство всех в секторе Газа. И судя по многим признакам, они, многие в Израиле, так считают и видят себя. Там еще было, что они купили Израиль за 6 млн жизней. И что евреи - цвет нации.
Вот смотрю и думаю, что ребята потерялись в этом мире. Они всерьез так считают.
Вот уж действительно одно дело группировка,а другое,когда целое государство.
Что-то не вижу никакого воя в западной прессе. Все просто несколько удивлены и заочно (без особого рвения) поддерживают Израиль.
Где, кстати, все эти мировые плакальщики Боррели с Урсулами? Что думает Международный уголовный суд? Не хочет выписать ордер на арест израильского и палестинского руководства?
Но ответ Израиля в виде ковровых бомбардировок жилых кварталов, блокады, а также фашистская риторика Израильских властей и публичных личностей еврейской национальности не менее отвратительна, жестока и лицемерна.