«Поддержка Израиля – это поддержка всего человечества. Как его можно сравнивать со злобным и варварским ХАМАС?» Экс-капитан сборной Израиля Бен Хаим об отказе подсветить «Уэмбли»

Теги Челси Болтон Таль Бен Хаим I Портсмут Манчестер Сити премьер-лига Англия сборная Израиля по футболу Уэмбли высшая лига Израиль Футбольная ассоциация Англии Политика контент Футбол

Экс-капитан сборной Израиля жестко осудил английский футбол за его позицию.

7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, погибло более 1300 человек. Число погибших палестинцев в результате ответных израильских ударов по сектору Газа превысило 1500 человек.

Футбольная ассоциация Англии (FA) объявила об акции в память о «невинных жертвах событий в Израиле и Палестине» на ближайших матчах сборной Англии – минута молчания и повязки. При этом на «Уэмбли» допустят символику только играющих сборных, хотя обсуждался вариант подсветки арки стадиона, чего решили не делать.

Это вызвало недовольство Таля Бен Хаима, выступавшего в АПЛ за «Манчестер Сити», «Челси», «Болтон», «Портсмут» и другие клубы.

«Вы обдумываете, стоит ли подсветить арку «Уэмбли» в знак поддержки на фоне зверств, совершенных этими дикарями из числа террористов ХАМАС? Отказываетесь от этого? Прискорбно.

После 10 лет, проведенных мной в Англии, на фоне поддержки почти всего мира, включая британское правительство... Сказать, что я разочарован решением FA, – это преуменьшение. Как вообще можно сравнивать Израиль со злобной и варварской террористической группировкой?

Они убивают и насилуют невинных посетителей вечеринок, пытают, обезглавливают и сжигают детей, младенцев, взрослых и стариков. Транслируют это в прямом эфире в социальных сетях и бахвалятся этим. Более 1300 погибших и 3000 раненых за один чертов день, сотни заложников были доставлены в Газу.

Вы должны проснуться и осознать, что поддержка Израиля – это поддержка всего человечества. Сегодня это мы, завтра это можете быть вы», – заявил Бен Хаим.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

226 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
eao79rus
Каков лицемер. Ни слова о том, что в ответ на эти зверства Израиль разбомбил 25 тысяч жилых домов и уже убил намного больше таких же мирных жителей, чем арабские боевики. И ведь никакого противоречия в головах у таких людоедов нет. Странно, что не призвал скинуть атомную бомбу на Газу для окончательного решения палестинского вопроса, и то, наверное, только потому, что Израиль тоже зацепит ударом
+256
-59
+197
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
T622222
⚡Снова актуален старый анекдот:
Приходит Мойша к равину и говорит
- Ребе, я вот вчера занимался любовью с женой, промахнулся и трахнул её в жопу, что делать?
Равин отвечает
- Мойша, грех конечно большой но поправимый. Прочитай молитву, убей одного араба и твой грех будет отпущен.
На следующий день Мойша опять приходит к равину и говорит
-Ребе, я вот тут опять любил жену опять промахнулся и опять трахнул её в жопу, что делать?
Равин отвечает
- Мойша, грех конечно большой, но поправимый. Прочитай две молитвы, убей двух арабов и твой грех будет отпущен.
Короче, каждый день в течении месяца ходил Мойша к равину а тот советовал убивать арабов и читать молитвы.
Через месяц, к равину пришла жена Мойши, Циля, и спросила
-ребе, а можно как то исключить мою жопу из этого арабо-израильского конфликта?🤷🏼‍♂️🤭🔥
+164
-19
+145
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Edward John Smith
Отказываешься подсветить «Уэмбли»? Поддерживаешь терроризм
Упоминаешь о мирных палестинских жертвах? Поддерживаешь терроризм
Призываешь к миру? Поддерживаешь терроризм
...
WTF????
+116
-13
+103
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
maggiu
Обрезали поставки воды, электроэнергии, топлива и продовольствия. Закрыли погранпункты, а тот что на границе с Египтом - разбомбили. Затем сбросили более 6.000 бомб. И только после этого дали людям 24 часа, чтобы покинуть город.

И весь мир это должен поддерживать.
+114
-16
+98
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
2RIN
Ответ Любезный Коссутий
хамасовсой зверье достойно уничтожения, но бомбить города - последнее дело. собственно, это и есть суть терроризма - укрываться за мирными жителями, но вместо того, чтобы ввести войска и уничтожить хамасовсеих дикарей, Израиль кидает бомбы сверху. сторонников Израилю это точно не добавит.
Хамас-результат 70 лет израильского беспредела в Палестине, если ты десятки лет убиваешь и калечишь мирняк, детей, женщин, без разбора, не стоит удивляться звериной жестокости, с которой тебе рано или поздно отомстят
+85
-17
+68
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Опа, Митяй
Ещё одни "весь мир" нарисовались
+57
-6
+51
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vkv_rus1
Бойня в Израиле и Газе - трагедия.
Но напрягает обычное лицимерие - "Проблемы Запада - это проблемы всего мира, а проблемы всего мира - не проблемы Запада".
+51
-5
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Данилов
Ответ maggiu
Обрезали поставки воды, электроэнергии, топлива и продовольствия. Закрыли погранпункты, а тот что на границе с Египтом - разбомбили. Затем сбросили более 6.000 бомб. И только после этого дали людям 24 часа, чтобы покинуть город. И весь мир это должен поддерживать.
Ещё бы. А иначе ты антисемит и вообще за холокост.
+40
-1
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рашпель793
Ответ eao79rus
Каков лицемер. Ни слова о том, что в ответ на эти зверства Израиль разбомбил 25 тысяч жилых домов и уже убил намного больше таких же мирных жителей, чем арабские боевики. И ведь никакого противоречия в головах у таких людоедов нет. Странно, что не призвал скинуть атомную бомбу на Газу для окончательного решения палестинского вопроса, и то, наверное, только потому, что Израиль тоже зацепит ударом
есть подозрение, что уже наверное и скинули бы атомную, причём давно, если бы это их не коснулось. И все бы схавали, мол террористов же замочили.
+45
-11
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cruel Snake
Ну представляешь, у людей может быть разность мнений. Израиль сколько уже сами в ответ натворили, осудить не хочет?
+33
-7
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Франческо Тотти
Не так давно смотрел один стрим с одной израильтянкой.
Там было что-то про богоизбранный народ и землю, про Библию, которая даровала им землю, про убийство всех в секторе Газа. И судя по многим признакам, они, многие в Израиле, так считают и видят себя. Там еще было, что они купили Израиль за 6 млн жизней. И что евреи - цвет нации.
Вот смотрю и думаю, что ребята потерялись в этом мире. Они всерьез так считают.
+25
-3
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
2RIN
Ответ Антон Никитин
а ничего, что едва Израиль был создан, на него сразу напали почти все арабские страны, в том числе и так и не созданная Палестина? в итоге все получили по щас. они ничего не умеют, кроме как убивать и воевать, а могли бы свою государственность развивать
Какие основания были для создания Израиля? Библия?) при всем уважении к Святой книге, в том, что касается территориальных границ и создания новых государств, на земле, которую тысячу лет занимали палестинцы, Библия не аргумент
+24
-4
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
хамасовсой зверье достойно уничтожения, но бомбить города - последнее дело. собственно, это и есть суть терроризма - укрываться за мирными жителями, но вместо того, чтобы ввести войска и уничтожить хамасовсеих дикарей, Израиль кидает бомбы сверху. сторонников Израилю это точно не добавит.
+32
-12
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Б81
Ответ Dizzod
Комментарий скрыт
То есть сосед убил твою собаку, а ты в ответ вырезал всю его родню. Сорри за аналогию
+26
-8
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Данил Луговский
Началось нытье. Братья с Украины укусили?
+24
-9
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
</c/>
Ответ Edward John Smith
Отказываешься подсветить «Уэмбли»? Поддерживаешь терроризм Упоминаешь о мирных палестинских жертвах? Поддерживаешь терроризм Призываешь к миру? Поддерживаешь терроризм ... WTF????
ничего личного, двойные стандарты...не привык ещё?
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ТвояМамка
Ответ 2RIN
Хамас-результат 70 лет израильского беспредела в Палестине, если ты десятки лет убиваешь и калечишь мирняк, детей, женщин, без разбора, не стоит удивляться звериной жестокости, с которой тебе рано или поздно отомстят
Причем сам же Израиль ХАМАС по сути и создал. Ещё и Арафата потом отравил.)
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Почтенный эльф
Вот же - с*ка... мало того - что они и так делают что хотят без всякой оглядки на законы-конвенции и международные нормы, мало того, что им за это ничего не будет - даже пальчиком не погрозят - так им ещё и всемирную поддержку подавай! Иначе - обидятся.
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
frank mamuda
Ответ Антон Никитин
а ничего, что едва Израиль был создан, на него сразу напали почти все арабские страны, в том числе и так и не созданная Палестина? в итоге все получили по щас. они ничего не умеют, кроме как убивать и воевать, а могли бы свою государственность развивать
а ничего, что народ который там жил веками никто не спросил хотят ли они на своей земле какой то сраный израиль. Никогда ни один палестинец или мусульманин не признает это террористическое образование
+17
-6
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bayern2004
"...Как вообще можно сравнивать Израиль со злобной и варварской террористической группировкой?"
Вот уж действительно одно дело группировка,а другое,когда целое государство.
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гаврила Ардалионович
Ответ Cruel Snake
Ну представляешь, у людей может быть разность мнений. Израиль сколько уже сами в ответ натворили, осудить не хочет?
За несколько дней войны арабы и евреи насовершали военных преступлений едва ли не на Нюрнбергский процесс. Одни тупо убивают и похищают мирняк, вторые просто складывают жилые дома и мечети ракетами. Причем совершенно открыто и никого не стесняясь.
Что-то не вижу никакого воя в западной прессе. Все просто несколько удивлены и заочно (без особого рвения) поддерживают Израиль.
Где, кстати, все эти мировые плакальщики Боррели с Урсулами? Что думает Международный уголовный суд? Не хочет выписать ордер на арест израильского и палестинского руководства?
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фут.Боль
Если подсветят арку Уэмбли, все евреи мира выдохнут с облегчением? Сильно поможет?
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bag2879
Хамас - это жестокие террористы, их действиям нет оправданий.
Но ответ Израиля в виде ковровых бомбардировок жилых кварталов, блокады, а также фашистская риторика Израильских властей и публичных личностей еврейской национальности не менее отвратительна, жестока и лицемерна.
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Onion
Ответ vyacheslav777
Или как в Ирпени или Буче
Хочешь, чтобы РФ действовала так же, как армия Израиля?)))
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
м м
Ответ Скаут Селуса
Почему евреи не хотят признать Палестину, ведь есть же резолюция оон? Отдали бы эти кусочки арабам, да и жили бы спокойно, в чем проблема то?
Потому что из пиндосии не разрешают.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий