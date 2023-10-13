Глава судей РФС Мажич получает 420 тысяч евро в год – почти в 2 раза больше, чем Кашшаи

Теги премьер-лига Россия РФС судьи Виктор Кашшаи Милорад Мажич Чемпионат.com ЭСК РФС Футбол

Зарплата нового босса российских судей почти в два раза больше, чем у прежнего.

Милорад Мажич получает около 420 тысяч евро в год на посту главы департамента судейства РФС, сообщает «Чемпионат».

«Для сравнения, предыдущий иностранный глава департамента судейства Виктор Кашшаи получал 230 тысяч евро в год», – отметил источник сайта.

Глава судей РФС Мажич запретил арбитрам комментировать работу и публиковать видео их переговоров. При нем решения ЭСК почти всегда единогласны, главное слово – за ним («Чемпионат»)

Клубы РПЛ тратят 500 млн рублей на обеспечение судейства за сезон, каждый – около 31 млн («Чемпионат»)

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22 комментария

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suka1989
Удивительные цифры для результата его работы и коллег ))) красиво живем
+24
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+24
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Edward John Smith
Чую, пора на победы Зенита во всех оставшихся матчах ставить XD
+12
-5
+7
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vincere
Что значит деньги на ветер) При том, что у РФС околонулевой выхлоп и эта контора ничего не зарабатывает.
+6
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+6
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lus
Откат, наверное, процентов 40. Вопрос только в том, кто его имеет.
+6
-1
+5
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Aleksandr Alferov
Повезло чуваку. Нашёл свою золотую жилу. Сидеть и ничего не делать и получать хорошие деньги.
+3
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goobol
щедрый газпром ну че правильно хочешь чемпионство цены растут....инфляция🤣🤣👍
+3
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рфс - аферист...ничего не зарабатывают, за то тратят бог знает сколько....
+2
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Quiet Dad
Ответ suka1989
Удивительные цифры для результата его работы и коллег ))) красиво живем
да хоть 700к , толку то? пока есть деньги их нужно осваивать. чем судьи не вариант?
просто представьте что весь наш футбол это один насос по откачивания денег, госденег, из отечественного, так называемого, футбола. и все встаёт на места.
Любые возможности, потому что денег огромная прорва .
+3
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ta-tosha
Во идиотизм платить такие деньги за эту работу :) По факту - РПЛ при изоляции и бане это же соревнования уровня Кожаный мяч, без смысла, без цели, без мастерства
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Dinamik1
А что хотите ему же откат надо сделать тому кто ему эту зарплату сделал.
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Вован Сидорович 136
Инфляция
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Магомед Саид Амирханов
Красиво жить не запретишь!
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Иван Петров
12 игрок Зенита
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Roman Araslanov
Я тоже хочу получать 40 миллионов в год за имитацию бурной деятельности!
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Тыр Пырыч
Гнать всех в шею
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green-white-blue
Отвратительное судейство при нем.
ЭСК всегда оправдывает судей, придумали какие-то свои критерии и даже они меняются каждый матч
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Виталик Украинский
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рфс - аферист...ничего не зарабатывают, за то тратят бог знает сколько....
спартак на минималках..., не?
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Ответ lus
Откат, наверное, процентов 40. Вопрос только в том, кто его имеет.
тот кто назначил...
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Виталик Украинский
Ответ goobol
щедрый газпром ну че правильно хочешь чемпионство цены растут....инфляция🤣🤣👍
Пук не засчитан, учите матчасть.
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