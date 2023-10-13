Глава судей РФС Мажич получает 420 тысяч евро в год – почти в 2 раза больше, чем Кашшаи

Зарплата нового босса российских судей почти в два раза больше, чем у прежнего.

Милорад Мажич получает около 420 тысяч евро в год на посту главы департамента судейства РФС, сообщает «Чемпионат».

«Для сравнения, предыдущий иностранный глава департамента судейства получал 230 тысяч евро в год», – отметил источник сайта.

Глава судей РФС Мажич запретил арбитрам комментировать работу и публиковать видео их переговоров. При нем решения ЭСК почти всегда единогласны, главное слово – за ним («Чемпионат»)

Клубы РПЛ тратят 500 млн рублей на обеспечение судейства за сезон, каждый – около 31 млн («Чемпионат»)

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