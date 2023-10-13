Глава судей РФС Мажич получает 420 тысяч евро в год – почти в 2 раза больше, чем Кашшаи
Зарплата нового босса российских судей почти в два раза больше, чем у прежнего.
Милорад Мажич получает около 420 тысяч евро в год на посту главы департамента судейства РФС, сообщает «Чемпионат».
«Для сравнения, предыдущий иностранный глава департамента судейства Виктор Кашшаи получал 230 тысяч евро в год», – отметил источник сайта.
Глава судей РФС Мажич запретил арбитрам комментировать работу и публиковать видео их переговоров. При нем решения ЭСК почти всегда единогласны, главное слово – за ним («Чемпионат»)
Клубы РПЛ тратят 500 млн рублей на обеспечение судейства за сезон, каждый – около 31 млн («Чемпионат»)
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
просто представьте что весь наш футбол это один насос по откачивания денег, госденег, из отечественного, так называемого, футбола. и все встаёт на места.
Любые возможности, потому что денег огромная прорва .
ЭСК всегда оправдывает судей, придумали какие-то свои критерии и даже они меняются каждый матч