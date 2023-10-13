Постекоглу – лучший тренер АПЛ в сентябре. Он выиграл приз дважды за 2 месяца работы в «Тоттенхэме»

Теги премьер-лига Англия рейтинги Тоттенхэм рекорды Эндж Постекоглу Футбол

Тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу признан лучшим в АПЛ в сентябре.

Австралийский специалист взял приз второй месяц подряд. Он стал первым в истории лиги, кому это удалось в первые два месяца работы в АПЛ.

В сентябре «Тоттенхэм» выиграл 3 матча из 4 и один раз сыграл вничью. «Шпоры» идут на первом месте в АПЛ с 20 очками после 8 туров.

На награду также претендовали Микель Артета, Унаи Эмери, Эдди Хау и Юрген Клопп.

Ранее приз лучшему игроку сентября получил форвард «шпор» Сон Хын Мин.

«После 1:0 отец говорит с неба: «Не празднуй, это было дерьмово». Путь нового тренера «Тоттенхэма» пора экранизировать

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26 комментариев

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Ложный Латераль
Как это? Ни нытья, ни наказаний кому то, ни кроссов 13 км, ни скандалов, ни "дайте время", ни трансферов из знакомых, ни пафосных речей и сразу так? Вау, так можно было что ли?
+39
-6
+33
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arspurs9
Даже без нытья про 50 трансферных окон в стиле Конте что бы показывать приятный футбол.
Уже много раз говорил, вне зависимости от дальнейших успехов, пока это настоящая радость на фоне прошлых нескольких лет.
+18
-3
+15
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deadjoker
Ответ Ложный Латераль
Как это? Ни нытья, ни наказаний кому то, ни кроссов 13 км, ни скандалов, ни "дайте время", ни трансферов из знакомых, ни пафосных речей и сразу так? Вау, так можно было что ли?
Ну нытье, по крайней мере внутри, будет к зиме. Глубины состава явно не хватит на сезон.
+16
-3
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ML26
Ответ arspurs9
Даже без нытья про 50 трансферных окон в стиле Конте что бы показывать приятный футбол. Уже много раз говорил, вне зависимости от дальнейших успехов, пока это настоящая радость на фоне прошлых нескольких лет.
Пока это похоже на «медовый месяц» после отставки консервативного тренера, который не давал свободу команде.
В любом случае, я рад за ТТХ. Здоровые Шпоры — отличное северо-лондонское дерби 🤝
+7
0
+7
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dimkamelok
Шикарный тренер. Просто наслаждение после моуронунуконте смотреть на команду
+7
0
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Hg Ff
Крутая ачивка. Постекоглу сделал невозможное, а именно привил Тоттенхэму характер. Бывали периоды когда они играли хорошо, но чтоб Тоттенхэм был командой такого не было со временм Поччеттино
+6
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Артур Азимов
Ответ Амбарцум Амбарцумян
Тоттенхэм не играет в еврокубках, хватит глубины
Вылетает Мэддисон, и даже еврокубки не нужны, чтобы свалиться по очкам в район 5-7 места
+6
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Толян Каширин
Пришёл и стал легендой за 2 месяца)
+5
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arspurs9
Ответ vladimir.kostrichko
Почему не Саймон Хупер?
Причем тут Хупер? До сих пор чешется от одной ошибки?
+8
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Максим Михалёв
Легенда
+4
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tem.8888
Ответ ML26
Пока это похоже на «медовый месяц» после отставки консервативного тренера, который не давал свободу команде. В любом случае, я рад за ТТХ. Здоровые Шпоры — отличное северо-лондонское дерби 🤝
будет неплохо окажись Анж тренером одного медового месяца, каким был Кейн игроком одного сезона )
+4
0
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Амбарцум Амбарцумян
Ответ deadjoker
Ну нытье, по крайней мере внутри, будет к зиме. Глубины состава явно не хватит на сезон.
Тоттенхэм не играет в еврокубках, хватит глубины
+5
-2
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FARK
Хорош!
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charly001
По итогу думаю Ттх в четверку не попадёт даже , а на данный момент да неплохо смотрятся
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Vvild
Эндж красавчик! Не ожидал от австралийского "ноунейма" такого старта, честно признаюсь. Но давайте всё таки не будем поддаваться шапкозакидательским настроениям. Главные испытания ещё впереди, и в нытье успеют обвинить и разочароваться в чем-нибудь. Всё-таки ресурс "Тоттенхэма" относительно клубов топ-6 весьма скромен, нужны сильные исполнители, чтобы продолжать в таком же темпе весь сезон.
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ML26
Ответ tem.8888
будет неплохо окажись Анж тренером одного медового месяца, каким был Кейн игроком одного сезона )
Это немного разные вещи, но согласен, что это будет неплохо)
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S. A.
Ответ Нголо Щербатски
Думаю уже можно поздравлять Тоттенхэм с таким шикарным сезоном, если в январе купят нападающего то чемпионство уже обеспечено. А в следующем году уже за финал Лиги чемпионов бороться, выкусите Сити и Ливерпуль! Со своими затратами еле еле 2-3 место займете!
Пффффхахахах! Они с Кейном столько лет ничего выиграть не могли, какой гарантировано?))
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vladimir.kostrichko
Ответ RembaXXX
Вот вам и ноунейм, деклассирует всех ТОПов по типу Клоппа и Пепа. Причем ни на что не жалуется.
Прямо таки декласировал Клоппа.
11 человек только с помощью автогола смогли победить 9 командную команду и с помощью судьи...
Прямо-так уничтожил...
А с Пепом посмотрим..
Конечно я хочу,чтобы они выиграли у Пепа,но одно то,чт оя хочу.а другое,что будет по факту.
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