Постекоглу – лучший тренер АПЛ в сентябре. Он выиграл приз дважды за 2 месяца работы в «Тоттенхэме»
Тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу признан лучшим в АПЛ в сентябре.
Австралийский специалист взял приз второй месяц подряд. Он стал первым в истории лиги, кому это удалось в первые два месяца работы в АПЛ.
В сентябре «Тоттенхэм» выиграл 3 матча из 4 и один раз сыграл вничью. «Шпоры» идут на первом месте в АПЛ с 20 очками после 8 туров.
На награду также претендовали Микель Артета, Унаи Эмери, Эдди Хау и Юрген Клопп.
Ранее приз лучшему игроку сентября получил форвард «шпор» Сон Хын Мин.
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Уже много раз говорил, вне зависимости от дальнейших успехов, пока это настоящая радость на фоне прошлых нескольких лет.
В любом случае, я рад за ТТХ. Здоровые Шпоры — отличное северо-лондонское дерби 🤝
11 человек только с помощью автогола смогли победить 9 командную команду и с помощью судьи...
Прямо-так уничтожил...
А с Пепом посмотрим..
Конечно я хочу,чтобы они выиграли у Пепа,но одно то,чт оя хочу.а другое,что будет по факту.