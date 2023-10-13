Постекоглу – лучший тренер АПЛ в сентябре. Он выиграл приз дважды за 2 месяца работы в «Тоттенхэме»

Тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу признан лучшим в АПЛ в сентябре.

Австралийский специалист взял приз второй месяц подряд. Он стал первым в истории лиги, кому это удалось в первые два месяца работы в АПЛ.

В сентябре «Тоттенхэм» выиграл 3 матча из 4 и один раз сыграл вничью. «Шпоры» идут на первом месте в с 20 очками после 8 туров.

На награду также претендовали Микель Артета, Унаи Эмери, Эдди Хау и Юрген Клопп.

Ранее приз лучшему игроку сентября получил форвард «шпор» Сон Хын Мин.

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