Израильская лига раскритиковала АПЛ за нежелание осудить атаку ХАМАС на Израиль: «Поражены, потрясены и неописуемо разочарованы»
Израильская лига недовольна АПЛ за нежелание поддержать Израиль.
7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, погибло более 1300 человек. Число погибших палестинцев в результате ответных израильских ударов по сектору Газа превысило 1500 человек.
12 октября АПЛ выступила с заявлением о произошедшем: «Шокированы эскалацией кризиса в Израиле и секторе Газа, осуждаем насилие в отношении гражданских. Надеемся на мир».
Глава Израильских профессиональных футбольных лиг (IPFL) Эрез Халфон написал письмо своему коллеге из АПЛ Ричарду Мастерсу, осудив лигу за ее позицию.
«Многие страны выразили свою однозначную поддержку Израилю. Величайшие памятники мира были освещены сине-белым цветом или цветами израильского флага.
Ричард [Мастерс], в заявлениях президента Франции Макрона, канцлера Германии Шольца, премьер-министра Италии Мелони, премьер-министра Великобритании Сунака и президента США Байдена были слова «недвусмысленное осуждение», «ужасающие террористические акты», «резня», «бойня» и «кровопролитие». Пожалуйста, подумайте об уровне, на котором что-то должно быть настолько неоспоримо правдивым, чтобы было сделано дипломатическое заявление такого масштаба.
Принимая во внимание эту неоспоримую истину, мы поражены, потрясены и неописуемо разочарованы неспособностью Премьер-лиги осудить эти действия [атаку ХАМАС на Израиль]. Премьер-лига должна предотвратить распространение радикальной идеологии и заражение нашего свободного, творческого, разнообразного сообщества и мира такими отвратительными преступлениями.
Клубы, болельщики, тренеры и игроки по всему миру ожидают, что вы, как лидер, публично и недвусмысленно осудите эти преступления против человечества. Ваше первоначальное сообщение было двусмысленным, и мы не можем допустить неправильного толкования. Мы были бы очень признательны за возможность обсудить с вами этот вопрос при первой возможности, особенно о его влиянии на болельщиков Премьер-лиги по всему миру», – говорится в письме Халфона.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Особенно арка в цветах флага в Италии в честь разгрома иудеев порадовала. Гений место выбирал
Отобрали с помощью своих хозяев земли Палестины, убивали их годами ещё и жалуются.
По сути они устраивают геноцид, но в информ войне хотят показать только себя жертвами. Жесть пропаганда, ведь на деле и х-цы, и Израильское правительство - террористы и нелюди
Шовинист Нетаньяху, воспользовавшись ситуацией(кстати, тож вопрос, как их разведка проглядела вдруг тысячи боевиков) на будущее расчищает эти территории и выпроваживает/измором губит живущих там, чтоб себе взять и отстроить
Очевидный акт агрессии и необоснованная эскалация конфликта (до этого и так все закрывали глаза на их чистки и провокации в Секторе)
Статистика ООН по погибшим от евреев детям и до этого была дикая, и сейчас растет (за неделю уже около 500), но эти хотят только себя жертвами выставить. Позиция со скорбью ко ВСЕМ мирным с обеих сторон, или с осуждение обеих сторон - их триггерит.
P. S. Еще раз для любителей разводить демагогию - осуждаемые и омерзительны действия и Х, и Израиля, но первое не даёт полный карт-бланш евреям на убийство всех палестинцев, с детьми и семьями, на блокаду и прочие фашистские действия
Депортация евреев из Австрии, 1420 год
Указ о выселении евреев из Испании, 1492 год
евреям там не рады