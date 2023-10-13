Израильская лига раскритиковала АПЛ за нежелание осудить атаку ХАМАС на Израиль: «Поражены, потрясены и неописуемо разочарованы»

Теги премьер-лига Англия высшая лига Израиль Политика Ричард Мастерс Футбол

Израильская лига недовольна АПЛ за нежелание поддержать Израиль.

7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, погибло более 1300 человек. Число погибших палестинцев в результате ответных израильских ударов по сектору Газа превысило 1500 человек.

12 октября АПЛ выступила с заявлением о произошедшем: «Шокированы эскалацией кризиса в Израиле и секторе Газа, осуждаем насилие в отношении гражданских. Надеемся на мир».

Глава Израильских профессиональных футбольных лиг (IPFL) Эрез Халфон написал письмо своему коллеге из АПЛ Ричарду Мастерсу, осудив лигу за ее позицию.

«Многие страны выразили свою однозначную поддержку Израилю. Величайшие памятники мира были освещены сине-белым цветом или цветами израильского флага.

Ричард [Мастерс], в заявлениях президента Франции Макрона, канцлера Германии Шольца, премьер-министра Италии Мелони, премьер-министра Великобритании Сунака и президента США Байдена были слова «недвусмысленное осуждение», «ужасающие террористические акты», «резня», «бойня» и «кровопролитие». Пожалуйста, подумайте об уровне, на котором что-то должно быть настолько неоспоримо правдивым, чтобы было сделано дипломатическое заявление такого масштаба.

Принимая во внимание эту неоспоримую истину, мы поражены, потрясены и неописуемо разочарованы неспособностью Премьер-лиги осудить эти действия [атаку ХАМАС на Израиль]. Премьер-лига должна предотвратить распространение радикальной идеологии и заражение нашего свободного, творческого, разнообразного сообщества и мира такими отвратительными преступлениями.

Клубы, болельщики, тренеры и игроки по всему миру ожидают, что вы, как лидер, публично и недвусмысленно осудите эти преступления против человечества. Ваше первоначальное сообщение было двусмысленным, и мы не можем допустить неправильного толкования. Мы были бы очень признательны за возможность обсудить с вами этот вопрос при первой возможности, особенно о его влиянии на болельщиков Премьер-лиги по всему миру», – говорится в письме Халфона.

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141 комментарий

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Evgeny Trifonov
"Величайшие памятники были освещены флагом Израиля "

Особенно арка в цветах флага в Италии в честь разгрома иудеев порадовала. Гений место выбирал
+97
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+92
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Даниял Капланов
Вот они хитровые анные евреи — будут пытаться весь мир подстраивать под одно мнение выгодное только им) Белые и пушистые ахахахах)
+74
-15
+59
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Sergey Smolensky
Ответ Evgeny Trifonov
"Величайшие памятники были освещены флагом Израиля " Особенно арка в цветах флага в Италии в честь разгрома иудеев порадовала. Гений место выбирал
Ну или памятник Бандере во Львове сегодня ночью. Тоже считаю гениально
+55
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Phantom1289
Там уже даже Human Rights Watch подтвердила, что Израиль белый фосфор использует в Газе. Но все все должны жалеть именно Израиль.
+35
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Алексей Ненахов
Ответ Даниял Капланов
Вот они хитровые анные евреи — будут пытаться весь мир подстраивать под одно мнение выгодное только им) Белые и пушистые ахахахах)
Не только они такие , весь их альянс такого мнения придерживается
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ой какая дичь, а осудить израиль за геноцид не нужно?
+24
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Muhammad Juraev
Какие же наглые!
Отобрали с помощью своих хозяев земли Палестины, убивали их годами ещё и жалуются.
+24
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+13
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Groznyi2024
Тоже поражен был, когда увидел СКОЛЬКО детей в Газе погибло после ковровых бомбардировок и фосфорных боеприпасов. Младенцы. Просто фашизм в чистом виде, осталось зарин завезти.
+17
-6
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Алексей Ненахов
Ответ Sergey Smolensky
Ну или памятник Бандере во Львове сегодня ночью. Тоже считаю гениально
Осталось Освенцим и Бухенвальд осветить
+10
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Дмитрий
Ответ Всеволод Бобров
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А что плохого сделали евреи, и куча не евреев, которых убили хамас в прошлую субботу?
+21
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thtscrz
Ответ Evgeny Trifonov
"Величайшие памятники были освещены флагом Израиля " Особенно арка в цветах флага в Италии в честь разгрома иудеев порадовала. Гений место выбирал
Или невероятный тролль
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Right Authoritarianism
Ответ </c/>
Комментарий удален модератором
и при этом обстреляла кпп на границе с египтом и заблокировала для передвижений близлежащие к газе регионы чтобы никто не выбрался,они страшнее гитлеровцев
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T622222
А в 1947 году в ОНН когда они проголосовали против создания их государства они не разочаровались!? Или забыли? Ничего не поменялось….
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King_X
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Комментарий удален модератором
+++
По сути они устраивают геноцид, но в информ войне хотят показать только себя жертвами. Жесть пропаганда, ведь на деле и х-цы, и Израильское правительство - террористы и нелюди

Шовинист Нетаньяху, воспользовавшись ситуацией(кстати, тож вопрос, как их разведка проглядела вдруг тысячи боевиков) на будущее расчищает эти территории и выпроваживает/измором губит живущих там, чтоб себе взять и отстроить
Очевидный акт агрессии и необоснованная эскалация конфликта (до этого и так все закрывали глаза на их чистки и провокации в Секторе)

Статистика ООН по погибшим от евреев детям и до этого была дикая, и сейчас растет (за неделю уже около 500), но эти хотят только себя жертвами выставить. Позиция со скорбью ко ВСЕМ мирным с обеих сторон, или с осуждение обеих сторон - их триггерит.

P. S. Еще раз для любителей разводить демагогию - осуждаемые и омерзительны действия и Х, и Израиля, но первое не даёт полный карт-бланш евреям на убийство всех палестинцев, с детьми и семьями, на блокаду и прочие фашистские действия
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KMR
В 1947 году СССР принял решение поддержать план раздела Палестины с целью противостояния политике Великобритании.. Коммунистическое руководство СССР рассчитывало на дружественные отношения с руководством Израиля, возглавляемое социалистическими лидерами. СССР признал Израиль сразу после провозглашения и установил с ним дипломатические отношения.
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ivan Morozov 20
Ответ Дмитрий
Они ноют что их кто-то не любит? Это ты так называешь убийство людей в прошлую субботу? Речь о текущих днях, а не то, что их изгоняли где то когда то. И очень многие народы их не изгоняли, а наоборот. Ты бы поинтересовался поглубже, как раз повод прозреть.
Изгнание евреев из Англии, 1290 год
Депортация евреев из Австрии, 1420 год
Указ о выселении евреев из Испании, 1492 год
+9
-2
+7
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Konstantin Meerov
арабы разнесут Лондон, поэтому нужно быть осторожными в формулировках
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Дмитрий
Ответ Всеволод Бобров
Комментарий удален модератором
Они ноют что их кто-то не любит? Это ты так называешь убийство людей в прошлую субботу? Речь о текущих днях, а не то, что их изгоняли где то когда то. И очень многие народы их не изгоняли, а наоборот. Ты бы поинтересовался поглубже, как раз повод прозреть.
+11
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ivan Morozov 20
хозяева апл - арабы, в самой англии огромное количество пакистанцев
евреям там не рады
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Born is the King
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Это фашизм
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1футбол1
Что бы АПЛ поддержало Израиль, в Израиле должен погибнуть чёрный транссекуал гей бисексуал. По другому АПЛ на колено не встанет.
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Дмитрий
Ответ Даниял Капланов
Должны не подстраивать и не заставлять других людей принимать их точку зрения, не заниматься пропагандой и навязыванием своих взглядов Дмитрий, чтобы это понять достаточно пары извилин в голове.
Это кто решил, что не должны? Где запрещено подстраивать? Тебе же подкручивают каждый день РФ-власти и ты не возмущаешься. А тут недоволен. У тебя то есть извилины?
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2RIN
Ответ Всеволод Бобров
Комментарий удален модератором
Если и третий муж бьет по морде, то дело не в мужьях, а в морде)
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Evgeny Trifonov
Ответ Дмитрий
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между христианством и православием как одним из течений первого и сионизмом нет вообще ничего общего. Не надо путать мягкое с тёплым
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Alex Mahone21
Ладно одно дело Хамас,а другое когда израиль устраивает геноцид мирного населения Палестины.Ковровые бомбардировки по густо населённым городам,фосфорные боеприпасы запрещённые женевскими конвенциями, отключение электричества и воды,запрет продовольствия,это всё дело рук мирных евреев, которые защищают себя.Даже нацисты были более гуманее к людям чем они.И особо поражают наши либеральные СМИ, которые постоянно говорят что в России нету свободы слова.Все их репортажи посвящены оправдыванию агрессии Израиля,и ни одного слова осуждения тех военных преступлений,что творит это государство.Эта война показывает лицемерие и двойные стандарты со стороны запада,и наших либеральных СМИ,у всех у них одни и те же методички,про человечность и журналистскую объективность я вообще молчу
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