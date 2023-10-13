Израильская лига раскритиковала АПЛ за нежелание осудить атаку ХАМАС на Израиль: «Поражены, потрясены и неописуемо разочарованы»

Израильская лига недовольна АПЛ за нежелание поддержать Израиль.

7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, погибло более 1300 человек. Число погибших палестинцев в результате ответных израильских ударов по сектору Газа превысило 1500 человек.

12 октября АПЛ выступила с заявлением о произошедшем: «Шокированы эскалацией кризиса в Израиле и секторе Газа, осуждаем насилие в отношении гражданских. Надеемся на мир».

Глава Израильских профессиональных футбольных лиг (IPFL) Эрез Халфон написал письмо своему коллеге из АПЛ Ричарду Мастерсу, осудив лигу за ее позицию.

«Многие страны выразили свою однозначную поддержку Израилю. Величайшие памятники мира были освещены сине-белым цветом или цветами израильского флага.

Ричард [Мастерс], в заявлениях президента Франции Макрона, канцлера Германии Шольца, премьер-министра Италии Мелони, премьер-министра Великобритании Сунака и президента США Байдена были слова «недвусмысленное осуждение», «ужасающие террористические акты», «резня», «бойня» и «кровопролитие». Пожалуйста, подумайте об уровне, на котором что-то должно быть настолько неоспоримо правдивым, чтобы было сделано дипломатическое заявление такого масштаба.

Принимая во внимание эту неоспоримую истину, мы поражены, потрясены и неописуемо разочарованы неспособностью Премьер-лиги осудить эти действия [атаку ХАМАС на Израиль]. Премьер-лига должна предотвратить распространение радикальной идеологии и заражение нашего свободного, творческого, разнообразного сообщества и мира такими отвратительными преступлениями.

Клубы, болельщики, тренеры и игроки по всему миру ожидают, что вы, как лидер, публично и недвусмысленно осудите эти преступления против человечества. Ваше первоначальное сообщение было двусмысленным, и мы не можем допустить неправильного толкования. Мы были бы очень признательны за возможность обсудить с вами этот вопрос при первой возможности, особенно о его влиянии на болельщиков Премьер-лиги по всему миру», – говорится в письме Халфона.

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