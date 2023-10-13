«Шахтер» подтвердил исчезновение Роспутько: «Не можем утверждать, куда он пропал. Потребовали вернуться в течение 5 дней»

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер Лига чемпионов УЕФА Юношеская лига УЕФА Шахтер U-19 Александр Роспутько Футбол

«Шахтер» подтвердил пропажу игрока молодежной команды.

Полузащитник «Шахтера» U19 Александр Роспутько не вернулся с командой на Украину после матча 2-го группового этапа Юношеской лиги УЕФА против «Антверпена» (2:1). Как сообщает телеграм-канал «Брутальный Футбол», Роспутько перебрался на территорию России.

«Подтверждаем факт невозвращения Александра Роспутько на Украину после матча с «Антверпеном». Игрок получил посадочный билет, сдал чемодан и не явился на посадку в самолет.

Мы не можем утверждать, куда пропал игрок. У нас нет информации. Клуб надеется, что игрок вернется в ближайшее время.

Мы обратились к нему с официальным письмом с требованием в течение пяти дней вернуться в расположение команды. Если он не вернется, контракт будет расторгнут по вине игрока. Клуб оставляет за собой право потребовать с игрока финансовую компенсацию. Сейчас он не выходит на связь», – говорится в заявлении пресс-службы «Шахтера».

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17 комментариев

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Рашпель793
Ага, вернётся и его сразу на фронт. Зачем ему это нужно? Человек принял верное решение. То, что кинул клуб правда некрасиво, но видать выбора там особо и не было.
+16
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+15
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Le vatnique
Он пропал 4 октября. По-моему 5 дней уже прошли.)
+17
-4
+13
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Eden Hazard
Как всегда, требуют чего то. Деньги уже попросилили по сути, остается жалоба в УЕФА, обвинение России в похищении человека и подрыве устоев Нэзалэжной, ну и по традиции слезы Зинченко. И будет бинго.
+20
-7
+13
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Всеволод Бобров
не успели промыть западной пропагандой.. как жаль.
+20
-10
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Валерий Анташов
Ему сообщили, что дома его ждёт военком.
+7
0
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romanisti89
ну с такой фамилией, где первые три буквы от России, следующие 3 буквы от Путина...
+5
-1
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Хей-Хо, а ну пошли!
Надо было клубный вертолёт прихватить. Уравновесить ,так сказать.
+7
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Axl_rose
Ответ romanisti89
ну с такой фамилией, где первые три буквы от России, следующие 3 буквы от Путина...
Россия Путин и Ко
+3
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Roman Araslanov
С такой фамилией исчезновение неудивительно
+3
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Metalloid
Спустя несколько суток в социальных сетях Распутько заявил, что попросил политического убежища и находится на территории России. Свое решение он обосновывает тем, что не поддерживает киевский режим и повальный национализм на Украине.

Ну они там не в курсе что с ним, да. Как и спортс закрыл глазки.
+2
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Dmitrij Glazkov
Он попросил политическое убежище и его можно понять.
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Jan Paskel
Ответ Le vatnique
Он пропал 4 октября. По-моему 5 дней уже прошли.)
а в Эфиопии, сооласно их календарю - нет
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Space666
Ответ Всеволод Бобров
не успели промыть западной пропагандой.. как жаль.
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Всеволод Бобров
Ответ Space666
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да лучше российской, чем западной. Вся история запада это колонии, геноциды, рабство, захватнические войны, родина нацизма, инцестов в царских семьях и так далее, просто клейма негде ставить, но в то же время в головах людей сделать картинку добра и демократии это сильно)) За пропаганду и рекламу им реально респект.
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Семён Жуйло
Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
Надо было клубный вертолёт прихватить. Уравновесить ,так сказать.
Да, хотя бы автобус.
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Магомед Саид Амирханов
Ответ Roman Araslanov
С такой фамилией исчезновение неудивительно
🤣
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