«Шахтер» подтвердил исчезновение Роспутько: «Не можем утверждать, куда он пропал. Потребовали вернуться в течение 5 дней»
«Шахтер» подтвердил пропажу игрока молодежной команды.
Полузащитник «Шахтера» U19 Александр Роспутько не вернулся с командой на Украину после матча 2-го группового этапа Юношеской лиги УЕФА против «Антверпена» (2:1). Как сообщает телеграм-канал «Брутальный Футбол», Роспутько перебрался на территорию России.
«Подтверждаем факт невозвращения Александра Роспутько на Украину после матча с «Антверпеном». Игрок получил посадочный билет, сдал чемодан и не явился на посадку в самолет.
Мы не можем утверждать, куда пропал игрок. У нас нет информации. Клуб надеется, что игрок вернется в ближайшее время.
Мы обратились к нему с официальным письмом с требованием в течение пяти дней вернуться в расположение команды. Если он не вернется, контракт будет расторгнут по вине игрока. Клуб оставляет за собой право потребовать с игрока финансовую компенсацию. Сейчас он не выходит на связь», – говорится в заявлении пресс-службы «Шахтера».
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Ну они там не в курсе что с ним, да. Как и спортс закрыл глазки.