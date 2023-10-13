Глава МОК: «Мы не признавали присоединение Крыма к России. В 2016 году у нас не было проблем с участием российских спортсменов в Олимпиаде»

Теги МОК ОКР Томас Бах Политика Р-Спорт Лыжи

Глава МОК объяснил, почему ОКР не был отстранен после присоединения Крыма.

Накануне МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления за включение в состав ОКР олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

«ОКР был проинформирован о процедуре, которая введена в действие, они ответили нам в письменной форме. Смысл ответа был примерно такой – Дума приняла закон о принятии новых территорий в состав России, ОКР ничего не оставалось делать, кроме как принять олимпийские советы в членство.

Также там упоминался Крым, они сравнивали ситуацию с той, но такое сравнение проведено быть не может, потому что МОК никогда не признавал включение Крыма в РФ.

Они спросили, почему вы нас не наказали ранее, но мы не признавали присоединение Крыма к России, и вдобавок в 2016 году у нас не было времени и не было проблем с участием российских спортсменов в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Сегодня мне сообщили, что официального комментария от ОКР не будет, но я не могу следить за всеми комментариями по этой теме, думаю, что их будет много», – сказал Томас Бах

Новое отстранение нашего спорта: за что наказан ОКР?

ОКР забанили быстро. А возвращать будут очень долго

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53 комментария

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Хаскерс
Это перевод плохой, или Бах уже вмазал с утра?
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Ягун Ягунини
По сути Бах открыто говорит, что всё зависит от политической конъюнктуры. В 2016 году не было необходимости отстранять Россиию и на это "не нашлось времени". А сейчас есть очевидный политический заказ. К тому же МОК нужно придать хоть какую то законность своему решению, по которому вопреки олимпийской хартии российских спортсменов уже полтора года не допускают до международных стартов.
+56
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ДИОНИС
Что, серьёзно, у МОК не было проблем с участием российских спортсменов на Олимпиаде в Рио?! А кто же тогда после публикации первой части доклада Макларена ставил на голосование вопрос об участии россиян на ОИ? И в итоге приняли сразу несколько ограничений при допуске российских спортсменов на Олимпиаду, которые потом отменила выездная панель КАС.
+19
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Анатолий К
Придётся признать, либо МОК станет частной лавочкой америкосов.
+27
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ДИОНИС
А что, у МОК уже появились полномочия признавать или не признавать присоединение территорий к другим государствам? А я думал, что МОК должен заниматься исключительно Олимпийскими Играми!
+16
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miladoc1
Ответ Хаскерс
Это перевод плохой, или Бах уже вмазал с утра?
Я тоже ничего не поняла
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Ягун Ягунини
Ответ NickN
Баха можно презирать, но он тут честен с аудиторией. Спорт - это политика
Если бы он был честен, то так и сказал бы, что мы применяем санкции к спортсменам России по политическим мотивам, и плевать, что это запрещено олимпийской хартией.
Но он говорит о защите спортсменов и обеспечении их безопасности.
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flyhigh
Ответ Анатолий К
Придётся признать, либо МОК станет частной лавочкой америкосов.
А разве уже не так?
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Ничего Нового
Про Крым - это настолько дебильный аргумент, что я даже и не знаю. Что они хотят услышать, "ну да, вы правы, надо было вас ещё 9 лет назад отстранить"? У меня дети такими аргументами (тогда не наказал, а почему сейчас наказываешь?) перестали оперировать ещё в 4 года, а эти - аж письма официальные пишут. Ну позор же!
+26
-18
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rdyabin@icloud.com
Просто новая директива с вашингтонского обкома пришла вам
+14
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roentgen
два раза перечитал и ничего не понял
+6
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Verhovn
А завтра Израиль утратит свою государственность может.. Там замес крутой. И он точно применит ядерное оружие (которого у него нет, понятно)) Я к тому, что в этом конфликте, обе стороны не вызывают у меня симпатии. Хамас - потому что отморозки. В жилах кровь стынет, что они творили, подонки... как вспомню эту несчастную девушку в пикапе с переломанными ногами... А Израиль тупо бьёт по мирным жителям, заведомо зная, что ни одного боевика не убьют. Они все бункерах. Израиль это не смущает, вот что вызывает вопросы...
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ericssons
Да все всё понимают. К происходящей войне и произошедшему отстранения и т.д. имеют только косвенное отношение. Просто это удобный повод и такова сейчас политическая воля самых сильных и богатых на данный момент. Которых кстати самих же по этим же принципам забанили бы и отстранили на век вперед, если бы двойных стандартов.
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Forever_first
Ответ Ничего Нового
Про Крым - это настолько дебильный аргумент, что я даже и не знаю. Что они хотят услышать, "ну да, вы правы, надо было вас ещё 9 лет назад отстранить"? У меня дети такими аргументами (тогда не наказал, а почему сейчас наказываешь?) перестали оперировать ещё в 4 года, а эти - аж письма официальные пишут. Ну позор же!
Вы слышали про прецедентное право в англосаксонских странах?
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Delirium
Ответ Ничего Нового
Про Крым - это настолько дебильный аргумент, что я даже и не знаю. Что они хотят услышать, "ну да, вы правы, надо было вас ещё 9 лет назад отстранить"? У меня дети такими аргументами (тогда не наказал, а почему сейчас наказываешь?) перестали оперировать ещё в 4 года, а эти - аж письма официальные пишут. Ну позор же!
Баха как раз ткнули лицом в двуличие и двоемыслие, потому и городит чушь сейчас.
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goshforever
"но мы не признавали присоединение Крыма к России, и вдобавок в 2016 году у нас не было времени и не было проблем с участием российских спортсменов в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро"
Уровень оправданий практически на уровне школьника. "Не было времени, не было проблемы, не сделал домашнее задание".

7 лет Крым с Севастополем в ОКР глаза МОКу не резали, хотя "МОК никогда не признавал включение Крыма в РФ", а тут "вотэтоповорот".
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Маргарита В Сафронова
Короче, извилины замкнули.
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olvl
А получается, что признавали.)
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Diyas
Ответ ericssons
Напомню, что в США сейчас где-то 20 миллионов ветеранов различных войн, причем без участников второй мировой(на момент развала СССР их было всего 5 млн.) А чтобы кто-то нападал после второй мировой на США я как-то не припомню....)
А как же сверхдержавы Ирак и Афганистан, которые сидя в пещере спланировали совершить теракт с захватом самолетов США?
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Maratik1982
Ответ Хаскерс
Это перевод плохой, или Бах уже вмазал с утра?
он давно уже вмазанный
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ericssons
Ответ ericssons
Да все всё понимают. К происходящей войне и произошедшему отстранения и т.д. имеют только косвенное отношение. Просто это удобный повод и такова сейчас политическая воля самых сильных и богатых на данный момент. Которых кстати самих же по этим же принципам забанили бы и отстранили на век вперед, если бы двойных стандартов.
Напомню, что в США сейчас где-то 20 миллионов ветеранов различных войн, причем без участников второй мировой(на момент развала СССР их было всего 5 млн.) А чтобы кто-то нападал после второй мировой на США я как-то не припомню....)
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Forever_first
Ответ Ничего Нового
Вы пытаетесь использовать умные термины, не до конца понимая их значение. Рекомендую вам изучить вопрос самостоятельно, или же обратиться к юристам, которые смогут объяснить, почему "прецедентное право" неприменимо к данной ситуации
А так могли бы написать стандартное: "это другое")
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Forever_first
Ответ Ничего Нового
Вы пытаетесь использовать умные термины, не до конца понимая их значение. Рекомендую вам изучить вопрос самостоятельно, или же обратиться к юристам, которые смогут объяснить, почему "прецедентное право" неприменимо к данной ситуации
Вы пытаетесь написать хню в комментах на спортивном сайте,, а потом перенаправляете к спецам когда по сути ответить нечего)
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Александр Сачков
Ответ Ничего Нового
Про Крым - это настолько дебильный аргумент, что я даже и не знаю. Что они хотят услышать, "ну да, вы правы, надо было вас ещё 9 лет назад отстранить"? У меня дети такими аргументами (тогда не наказал, а почему сейчас наказываешь?) перестали оперировать ещё в 4 года, а эти - аж письма официальные пишут. Ну позор же!
Что же в нем дебильного? Если в одном случае за некое действие человек или организация не получили наказание, а через некоторое время за аналогичное действие были наказаны (при том что законодательство, как я понимаю, не менялось), то у любого наказанного возникнет вопрос: "А что, собственно, изменилось?"
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marchellinos
МОК подтвердил, что они не самостоятельная фигура. Что и требовалось доказать.
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