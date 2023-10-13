Глава МОК: «Мы не признавали присоединение Крыма к России. В 2016 году у нас не было проблем с участием российских спортсменов в Олимпиаде»

Глава МОК объяснил, почему ОКР не был отстранен после присоединения Крыма.

Накануне МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления за включение в состав ОКР олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

«ОКР был проинформирован о процедуре, которая введена в действие, они ответили нам в письменной форме. Смысл ответа был примерно такой – Дума приняла закон о принятии новых территорий в состав России, ОКР ничего не оставалось делать, кроме как принять олимпийские советы в членство.

Также там упоминался Крым, они сравнивали ситуацию с той, но такое сравнение проведено быть не может, потому что МОК никогда не признавал включение Крыма в РФ.

Они спросили, почему вы нас не наказали ранее, но мы не признавали присоединение Крыма к России, и вдобавок в 2016 году у нас не было времени и не было проблем с участием российских спортсменов в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Сегодня мне сообщили, что официального комментария от ОКР не будет, но я не могу следить за всеми комментариями по этой теме, думаю, что их будет много», – сказал .

Новое отстранение нашего спорта: за что наказан ОКР?

ОКР забанили быстро. А возвращать будут очень долго