Тчуамени о календаре: «Мы играем слишком много матчей – по 70-80 за сезон. Не все турниры действительно важны. Пора бить кулаком по столу»
Орельен Тчуамени недоволен плотным футбольным календарем.
«Нам действительно нужно что-то делать с графиком. Мы играем по 70-80 игр за сезон. Если мы захотим играть до 38-39 лет, организму будет сложно.
У нас много разных турниров, и не всех из них действительно важны», – приводит слова хавбека «Реала» Фабрицио Романо.
Кроме того, полузащитник сборной Франции отметил, что большое число матчей ведет к травмам.
«Очевидно, что мы проводим слишком много матчей, это ни для кого не секрет. Это приводит к травмам. Руководителям и футболистам пора бить кулаком по столу», – заявил Тчуамени.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Думаю он поменяет своё мнение об игре в футбол
Со старта сезона и до ноября будет минимум 3 паузы на игры сборных.
Зачем?
Плюс, реформа ЛЧ, которая ещё больше добавит хлопот.
В преферанс, в очко и на бильярде...."
"Отцу Федору, человеку в обращении с ближними кроткому, пришлось даже постучать кулаком по столу. Хотя стучал он осторожно и неумело, так как никогда этого раньше не делал..." (с)
Вот и в футболе клубам пора что-то делать. Деньги деньгами, а здоровье футболистов не железное.
Всё-таки не 70-80 матчей, как всегда в таких заявлениях есть преувеличения.
P.S. Игроки, выступавшие в чемпионате Англии 80-х играли по 80-90 матчей в сумме за сезон, получая 100-200 тыс. фунтов в год. И при этом не жаловались. А интенсивность и травматичность того футбола точно не уступали нынешнему.