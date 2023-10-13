Тчуамени о календаре: «Мы играем слишком много матчей – по 70-80 за сезон. Не все турниры действительно важны. Пора бить кулаком по столу»

Орельен Тчуамени недоволен плотным футбольным календарем.

«Нам действительно нужно что-то делать с графиком. Мы играем по 70-80 игр за сезон. Если мы захотим играть до 38-39 лет, организму будет сложно.

У нас много разных турниров, и не всех из них действительно важны», – приводит слова хавбека « » Фабрицио Романо.

Кроме того, полузащитник сборной отметил, что большое число матчей ведет к травмам.

«Очевидно, что мы проводим слишком много матчей, это ни для кого не секрет. Это приводит к травмам. Руководителям и футболистам пора бить кулаком по столу», – заявил .

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