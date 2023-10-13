Тчуамени о календаре: «Мы играем слишком много матчей – по 70-80 за сезон. Не все турниры действительно важны. Пора бить кулаком по столу»

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига календарь Орельен Тчуамени Футбол

Орельен Тчуамени недоволен плотным футбольным календарем.

«Нам действительно нужно что-то делать с графиком. Мы играем по 70-80 игр за сезон. Если мы захотим играть до 38-39 лет, организму будет сложно.

У нас много разных турниров, и не всех из них действительно важны», – приводит слова хавбека «Реала» Фабрицио Романо.

Кроме того, полузащитник  сборной Франции отметил, что большое число матчей ведет к травмам.

«Очевидно, что мы проводим слишком много матчей, это ни для кого не секрет. Это приводит к травмам. Руководителям и футболистам пора бить кулаком по столу», – заявил Тчуамени.

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48 комментариев

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mi1an
"Не все турниры важны", ну так играйте на заменах, дубли ставьте. Зачем выходят лидеры, если не все турниры важны?
+35
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+32
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Бронислав Каминский
Когда этот табурет успел 80 матчей за сезон сыграть?
+35
-5
+30
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Glukinho
Ответ Kahn01
Кубки, например, давно пора реформировать. Игры без мотивации и вторыми составами мало кого привлекают. Если, условно, за победу в кубке Испании дадут право сразу оказаться в 1/8 ЛЧ, желания будет побольше.
да че там, сразу в финал
+23
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Виктор Войнов
В каменоломни этого господина , на смену в 12 часов , без выходных.
Думаю он поменяет своё мнение об игре в футбол
+16
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Тимур Нуралиев
Ответ Виктор Войнов
В каменоломни этого господина , на смену в 12 часов , без выходных. Думаю он поменяет своё мнение об игре в футбол
На хлопковое поле
+10
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+10
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marcusdi
вопросы к руководству, в клубе должна быть нормальная ротация
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tolobas
Много матчей - много денег за это получаете
+5
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Мишаня Кашников
Тчуамени хватит ныть, солнце ещё высоко
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Усы Годзиллы
Ответ marcusdi
вопросы к руководству, в клубе должна быть нормальная ротация
Разговор и про матчи сборных.

Со старта сезона и до ноября будет минимум 3 паузы на игры сборных.

Зачем?

Плюс, реформа ЛЧ, которая ещё больше добавит хлопот.
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гилберт
Ответ mi1an
"Не все турниры важны", ну так играйте на заменах, дубли ставьте. Зачем выходят лидеры, если не все турниры важны?
Лига наций первая в топку, а там играет основа.
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Дмитрий Рабко
Ответ Бронислав Каминский
Когда этот табурет успел 80 матчей за сезон сыграть?
"Ведь мы сыграли с Талем десять партий
В преферанс, в очко и на бильярде...."
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Cruel Snake
Ну так не за идею же играете. Если скажут, меньше матчей, меньше зарплата. На это ведь мало кто согласится
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Ivang King
не понимаю эти жалобы, такие деньги получают, на пенсию в 35 выходят, о чем они вообще ?!
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romanisti89
Ответ Zlatan Ibra
Можно попросить Лукаку ударить по столу своим аргументом, о котором пели болельщики Юнайтед на трибунах.
из всех банальных шутеек ты выбрал болт Лукаку, понятно, что привлекает
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Дмитрий Рабко
Руководителям и футболистам пора бить кулаком по столу

"Отцу Федору, человеку в обращении с ближними кроткому, пришлось даже постучать кулаком по столу. Хотя стучал он осторожно и неумело, так как никогда этого раньше не делал..." (с)
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Александр Сандалов
Судя по всему этот тип закончит карьеру к 30 как Погба ,ещё толком не поиграл, а уже лень .
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Роберт Скуратов
Пора бить евриком по кошельку
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Дмитрий Рабко
Ответ Тимур Нуралиев
На хлопковое поле
"Солнце ещё не взошло, а .... уже в поле". (с)
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Рашпель793
Да вон нынче пример есть в Голливуде. Актёры и сценаристы забастовку устроили. Со сценаристами уже договорились студии, теперь пытаются договориться и с актёрами. И актёры наверняка додавят свои условия.
Вот и в футболе клубам пора что-то делать. Деньги деньгами, а здоровье футболистов не железное.
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гилберт
Ответ Юрий Безуглый
Чем не нравится Лига наций? До неё матчей меньше не было, просто тогда это были никому не нужные товарняки, а сейчас это конкурентный турнир, где команды играют с близкими по силам оппонентами. Что плохого?
В товарняках можно обкатать молодежь, дать отдых лидерам. Можно заработать бабло смотавшись в Сауди или Эмираты. Можно выбрать нужного соперника чтобы протестировать определенную модель. Лига Наций определенно лишний турнир, игроки ведь не просто так намекают что пора бы свернуть лавочку.
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deadjoker
Ответ marcusdi
вопросы к руководству, в клубе должна быть нормальная ротация
Нормальная ротация это как? :) набрать 2 состава с одинаковым уровнем? Это невозможно. Про кол-во матчей говорят и тренеры у которых все нормально с лавкой.
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SergScouser
Столько перерывов на ненужные матчи сборных в 2023 году - это вообще смех.
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Дмитрий Формусатий
Ответ Бронислав Каминский
Когда этот табурет успел 80 матчей за сезон сыграть?
62 матча отыграл в прошлом сезоне за сборную и клуб, что тоже не мало.
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Крыс Пол
Жизни всех турниров важны! Что за апартеид?
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bel01
Посмотрел статистику. За прошлый сезон (включавший ЧМ, и потому бывший более напряжённым, чем обычно) Тчуамени провёл 68 матчей, из них только в 48 сыграл все 90 минут, ещё в 20 был заменён или выходил на замену.
Всё-таки не 70-80 матчей, как всегда в таких заявлениях есть преувеличения.

P.S. Игроки, выступавшие в чемпионате Англии 80-х играли по 80-90 матчей в сумме за сезон, получая 100-200 тыс. фунтов в год. И при этом не жаловались. А интенсивность и травматичность того футбола точно не уступали нынешнему.
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