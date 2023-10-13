КХЛ. «Сибирь» примет «Металлург», «Авангард» сыграет с «Динамо», СКА против минского «Динамо»

Теги Авангард Салават Юлаев Металлург Мг Сибирь Локомотив СКА Витязь Трактор Автомобилист результаты матчей Динамо Минск КХЛ Барыс Динамо Хоккей

«Авангард» примет «Динамо» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Сибирь» сыграет с «Металлургом», СКА будет противостоять минскому «Динамо». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Сибирь – Металлург Мг
Дата проведения
13 октября, 15.30, «Арена-Сибирь»
Онлайн матча Видео

Барыс – Локомотив
Дата проведения
13 октября, 16.30, «Барыс Арена»
Онлайн матча Видео

Авангард – Динамо Москва
Дата проведения
13 октября, 16.30, «G-Drive Арена»
Онлайн матча Видео

Салават Юлаев – Витязь
Дата проведения
13 октября, 17.00, «Уфа-Арена»
Онлайн матча Видео

Автомобилист – Трактор
Дата проведения
13 октября, 17.00, «КСК Уралец»
Онлайн матча Видео

СКА – Динамо Минск
Дата проведения
13 октября, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

5 комментариев

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Товарищъ
Автомобилист, победы дома есть всегда и седьмую брать пора :)!!!
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+1
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Garry1308
Трактор-вперёд! Только Трактор, только победа!!!
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Руслан Х
Только Салават Юлаев!Только победа!✊🏻
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