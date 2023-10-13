КХЛ. «Сибирь» примет «Металлург», «Авангард» сыграет с «Динамо», СКА против минского «Динамо»
«Авангард» примет «Динамо» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Сибирь» сыграет с «Металлургом», СКА будет противостоять минскому «Динамо».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 13 октября, 15.30, «Арена-Сибирь»
- Дата проведения
- 13 октября, 16.30, «Барыс Арена»
- Дата проведения
- 13 октября, 16.30, «G-Drive Арена»
- Дата проведения
- 13 октября, 17.00, «Уфа-Арена»
- Дата проведения
- 13 октября, 17.00, «КСК Уралец»
- Дата проведения
- 13 октября, 19.30, «Ледовый дворец»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
5 комментариев