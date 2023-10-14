Кросби в 30-й раз набрал 2+ очка против «Вашингтона», сделав дубль. Больше таких игр только у Гретцки и Дионна

Сидни Кросби в 30-й раз набрал 2+ очка против «Вашингтона».

Капитан « » сделал дубль в матче регулярного чемпионата против «Кэпиталс» (4:0).

Он дважды отличился в большинстве. В активе 36-летнего форварда 3 (3+0) очка в 2 играх текущего сезона.

У стало 30 матчей против «Кэпиталс» с 2 или более набранными очками. Он делит 2-е место по числу таких игр с и Марком Рекки.

Больше их только у двух игроков – и Марселя Дионна (по 32).