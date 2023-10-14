Кросби в 30-й раз набрал 2+ очка против «Вашингтона», сделав дубль. Больше таких игр только у Гретцки и Дионна

Теги рейтинги Питтсбург Вашингтон Марио Лемье Марк Рекки Сидни Кросби Уэйн Гретцки НХЛ Марсель Дионн Хоккей

Сидни Кросби в 30-й раз набрал 2+ очка против «Вашингтона».

Капитан «Питтсбурга» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Кэпиталс» (4:0).

Он дважды отличился в большинстве. В активе 36-летнего форварда 3 (3+0) очка в 2 играх текущего сезона. 

У Кросби стало 30 матчей против «Кэпиталс» с 2 или более набранными очками. Он делит 2-е место по числу таких игр с Марио Лемье и Марком Рекки. 

Больше их только у двух игроков – Уэйна Гретцки и Марселя Дионна (по 32). 

10 комментариев

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Фанат Ференцвароша
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Лучший игрок лиги 21 века. Величайший просто!
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Башмак Нирванов
Все встаёт на свои места и по полочкам. Тимовцу - путИну от всей команды, по вылавливанию пары шайбочек за сезон, а истинному Кэпу - успех и награды за труды на команду.
+21
-5
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Непристойное предложение
Кросби-легенда. Ови- бессмысленная стрелялка
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-8
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Большое сердце Неймара
Сид - настоящий кэп.
🐑- простая бесполезная палка
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Dino
Сид живая легенда.Один из величайших игроков за всю историю.
+4
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ARoman91
Сид велик!!
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Барин
Новость о Кросби, а комментарии про Ови.
Бесконечный и бессмысленный хейт.
Ну напишите просто, что Сидни красавчик и на этом всё.
+6
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Егор Коренев
Хозяин Вашингтона
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Reanimation
Это в трансляции матча в ПП подсвечивают имена?
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ЭЮЯ
Ответ Башмак Нирванов
Все встаёт на свои места и по полочкам. Тимовцу - путИну от всей команды, по вылавливанию пары шайбочек за сезон, а истинному Кэпу - успех и награды за труды на команду.
Какой успех-то?
0
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