Раввин ушел из FA из-за отказа подсветить «Уэмбли» цветами Израиля: «Разочарован решением не отдавать дань памяти жертвам самого ужасного злодеяния против евреев со времен Холокоста»

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия сборная Израиля по футболу Уэмбли Футбольная ассоциация Англии Политика Футбол

Раввин ушел с поста в FA из-за того, что «Уэмбли» не подсветят цветами Израиля.

7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, погибло более 1300 человек. Число погибших палестинцев в результате ответных израильских ударов по сектору Газа превысило 1500 человек.

Футбольная ассоциация Англии (FA) объявила об акции в память о «невинных жертвах событий в Израиле и Палестине» на ближайших матчах сборной Англии – минута молчания и повязки. При этом на «Уэмбли» допустят символику только играющих сборных, хотя обсуждался вариант подсветки арки стадиона, чего решили не делать.

Из-за этого раввин Алекс Голдберг, возглавлявший группу FA «Вера в футбол», подал в отставку.

«Я глубоко разочарован решением FA не отдавать дань памяти жертвам самого ужасного злодеяния, совершенного против евреев, со времен Холокоста. Я разочарован тем, что со мной не проконсультировались.

Очень важно, чтобы наши ответы и действия, особенно на международных платформах, таких как стадион «Уэмбли», были недвусмысленными в вопросе поддержки жертв таких злодеяний. Ваше решение выглядит как форма морального равенства (прием в политических дебатах, который сводится к утверждению невозможности доказательства морального превосходства одной из сторон в отношении действий, тактики и т.п. – Sports.ru), которое просто неуместно», – заявил Голдберг в письме FA.

Также Голдберг, который сотрудничал с FA 16 лет, сообщил, что его группа больше не будет работать с Футбольной ассоциацией Англии.

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43 комментария

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Raar
Больше удивило, что раввин делал в футбольной организации до сих пор )
+70
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Данил Луговский
а жертв со стороны Палестины жаль было? Или как получается
+25
-7
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Russ Ivan
Мне вот просто интересно, а что вообще ребе делал в FA??
И ведь явно не бесплатно, как это у них принято.
Можно себе только представить, сколько было бы воя, если бы при РФС была штатная должность священника или муллы...
+17
0
+17
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иц а мен
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Ответ Raar
Больше удивило, что раввин делал в футбольной организации до сих пор )
бгатья сиона везде, увы
+15
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Metalloid
Ответ Рашпель793
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Как пела Агата Кристи:
Для него ты гой,
Для него ты никто.

Там чёткое разделение на своих и гоев и вторых за людей они не считают. Как говорится, если 3000 лет во всех участках мира гоняют только один народ, то это не просто так.
+14
-1
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Evgeny Trifonov
Ответ Raar
Больше удивило, что раввин делал в футбольной организации до сих пор )
обрезание, вдруг кому то захотелось оперативно
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Александр Валеев
Ответ Данил Луговский
а жертв со стороны Палестины жаль было? Или как получается
ты не понимаешь,это другое
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шатанледс 12
Ответ Mike From Moscow
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выдержки из Талмуда про разницу между жиаотные-обычные люди-евреи видели?
+10
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Maksmen1995
Везде теперь будут приплетать холокост.
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Evgeny Trifonov
Ответ Maksmen1995
Везде теперь будут приплетать холокост.
Тоже просто бесит это. Хотя граждан советского союза в ВОВ погибло гораздо больше и я сейчас про мирное население. Но везде только про холокост
+6
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Borizkin
Не дотягивают они пока до БЛМ и ЛГБТ!!!
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Ultimate7
Ответ Mike From Moscow
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Это так евреи говорят.
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tolobas
еще потом удивляются, почему это евреев многие недолюбливают
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ApXuMaHqPuT
В FA слишком много арабских денег, чтобы этим заниматься🙈
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aidos_1979
А то что в ответ Израиль равняет с землей жилые кварталы с мирными жителями Газы, где жертв намного больше он не хочет поговорить?
Лицемер!
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Guillermo
Ответ Evgeny Trifonov
Тоже просто бесит это. Хотя граждан советского союза в ВОВ погибло гораздо больше и я сейчас про мирное население. Но везде только про холокост
Да даже не в этом дело. Жертв холокоста осталось единицы. А миллионы евреев какое отношение к ним имеют?
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balander09
а ещё у нас критиковали Химки вроде за освящение полей до матчей
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шатанледс 12
Ответ artur-ar7
А русский империализм?)
русский империализм не считает всех остальных недолюдьми от Африки до Европы
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justburn
Ответ Maksmen1995
Везде теперь будут приплетать холокост.
Взяли пример с движений чёрных, аналог рабства
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Balt
А что, FA религиозная организация? Что делал раввин в ней? )
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King_X
Ответ Рашпель793
Комментарий удален модератором
❗️При израильских ударах по Газе убиты 447 детей, и с каждым часом жертв всё больше, сообщили в Детском фонде ООН.
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Но это их не волнует, им важнее раскрасить стадиончик в нужные цвета
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Mike From Moscow
Ответ шатанледс 12
выдержки из Талмуда про разницу между жиаотные-обычные люди-евреи видели?
а какое отношение сионизм имеет к иудаизму?:)))
смешные
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ecopromo
Ответ RembaXXX
Ну до того, как Хамас начал резать евреев получается жертв не было.
до того как хамас начал резать евреев, евреи загнали 2 млн человек в резервацию на клочке земли 10*30 км и обнесли забором. Действительно, такое человеколюбие проявили к палестинцам
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kutavlik
А среди мирного населения Палестины что, никто не пострадал???
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Guillermo
Ответ balander09
а ещё у нас критиковали Химки вроде за освящение полей до матчей
И правильно делали
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