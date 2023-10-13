Раввин ушел из FA из-за отказа подсветить «Уэмбли» цветами Израиля: «Разочарован решением не отдавать дань памяти жертвам самого ужасного злодеяния против евреев со времен Холокоста»
Раввин ушел с поста в FA из-за того, что «Уэмбли» не подсветят цветами Израиля.
7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, погибло более 1300 человек. Число погибших палестинцев в результате ответных израильских ударов по сектору Газа превысило 1500 человек.
Футбольная ассоциация Англии (FA) объявила об акции в память о «невинных жертвах событий в Израиле и Палестине» на ближайших матчах сборной Англии – минута молчания и повязки. При этом на «Уэмбли» допустят символику только играющих сборных, хотя обсуждался вариант подсветки арки стадиона, чего решили не делать.
Из-за этого раввин Алекс Голдберг, возглавлявший группу FA «Вера в футбол», подал в отставку.
«Я глубоко разочарован решением FA не отдавать дань памяти жертвам самого ужасного злодеяния, совершенного против евреев, со времен Холокоста. Я разочарован тем, что со мной не проконсультировались.
Очень важно, чтобы наши ответы и действия, особенно на международных платформах, таких как стадион «Уэмбли», были недвусмысленными в вопросе поддержки жертв таких злодеяний. Ваше решение выглядит как форма морального равенства (прием в политических дебатах, который сводится к утверждению невозможности доказательства морального превосходства одной из сторон в отношении действий, тактики и т.п. – Sports.ru), которое просто неуместно», – заявил Голдберг в письме FA.
Также Голдберг, который сотрудничал с FA 16 лет, сообщил, что его группа больше не будет работать с Футбольной ассоциацией Англии.
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И ведь явно не бесплатно, как это у них принято.
Можно себе только представить, сколько было бы воя, если бы при РФС была штатная должность священника или муллы...
Для него ты гой,
Для него ты никто.
Там чёткое разделение на своих и гоев и вторых за людей они не считают. Как говорится, если 3000 лет во всех участках мира гоняют только один народ, то это не просто так.
Лицемер!
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Но это их не волнует, им важнее раскрасить стадиончик в нужные цвета
смешные