Раввин ушел из FA из-за отказа подсветить «Уэмбли» цветами Израиля: «Разочарован решением не отдавать дань памяти жертвам самого ужасного злодеяния против евреев со времен Холокоста»

Раввин ушел с поста в FA из-за того, что «Уэмбли» не подсветят цветами Израиля.

7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в , погибло более 1300 человек. Число погибших палестинцев в результате ответных израильских ударов по сектору Газа превысило 1500 человек.

ассоциация Англии (FA) объявила об акции в память о «невинных жертвах событий в Израиле и Палестине» на ближайших матчах сборной Англии – минута молчания и повязки. При этом на «Уэмбли» допустят символику только играющих сборных, хотя обсуждался вариант подсветки арки стадиона, чего решили не делать.

Из-за этого раввин Алекс Голдберг, возглавлявший группу FA «Вера в футбол», подал в отставку.

«Я глубоко разочарован решением FA не отдавать дань памяти жертвам самого ужасного злодеяния, совершенного против евреев, со времен Холокоста. Я разочарован тем, что со мной не проконсультировались.

Очень важно, чтобы наши ответы и действия, особенно на международных платформах, таких как стадион « », были недвусмысленными в вопросе поддержки жертв таких злодеяний. Ваше решение выглядит как форма морального равенства (прием в политических дебатах, который сводится к утверждению невозможности доказательства морального превосходства одной из сторон в отношении действий, тактики и т.п. – Sports.ru), которое просто неуместно», – заявил Голдберг в письме FA.

Также Голдберг, который сотрудничал с FA 16 лет, сообщил, что его группа больше не будет работать с Футбольной ассоциацией Англии.

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