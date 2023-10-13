Жители Кунгура раскритиковали новую скульптуру «Лыжник»

Жители Кунгура раскритиковали новый памятник лыжнику.

Бронзовую скульптуру «Лыжник», изготовленную кузнецом Антоном Киряковым, установили накануне около лыжной базы «Снежинка» в Кунгуре (Пермский край).

Как сообщает «Ура.ру», жители города неоднозначно восприняли памятник. Многие сочли арт-объект неэстетичным и попросили убрать его.

Также скульптуру лыжника сравнивают с памятником героине русских сказок Аленке, который установили в Нововоронеже в 2020 году, но вскоре демонтировали.