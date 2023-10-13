Жители Кунгура раскритиковали новую скульптуру «Лыжник»

Теги лыжные гонки фото Лыжи

Жители Кунгура раскритиковали новый памятник лыжнику.

Бронзовую скульптуру «Лыжник», изготовленную кузнецом Антоном Киряковым, установили накануне около лыжной базы «Снежинка» в Кунгуре (Пермский край).

Как сообщает «Ура.ру», жители города неоднозначно восприняли памятник. Многие сочли арт-объект неэстетичным и попросили убрать его.

Также скульптуру лыжника сравнивают с памятником героине русских сказок Аленке, который установили в Нововоронеже в 2020 году, но вскоре демонтировали.

32 комментария

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Халиль Гайнутдинов
это настолько плохо, что даже хорошо. уже достопримечательность
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Dmitriy Racheev
Шипулин, мы тебя узнали
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фанат спартака с 1967
напоминает ,что остап бендер изобразил на тпелоходе
+11
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Алексей Жильцов
Хорош мерзавец!
+10
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Артем Чабанов
Брат Аленки из Воронежа?
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Karra
Наркоман какой-то (с)
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Kuryanin
Пропаганда ЗОЖ, суровая и беспощадная.
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Buharoid
Есть какое-то отдаленное сходство с гарантом, когда тот помоложе был.
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Zieppi
А вы точно скульптор/ кузнец?
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Йенс Мустерманн
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Вылитый вечно второй.
🤣🤣
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kama2014
напоминает не столько лыжника , сколько неандертальтца
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Гамарджоба Генацвале
Аленка очень хороша! Правильное освещение ночью, которое резко включается и вообще топ.
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dimur
На Губерниева похож.
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Фут.Боль
Т-1000, русская версия.
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Atsuktuvas
Лыжнец
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Beast
шедевр
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Al561
Отличная скульптура, не банальная, несет мощный художественный смысл
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Tima_Milan
большун?
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onsigne
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/memfut/1226792.html

Напомнило.
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AAM1977
я художник, я так вижу
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Avior
А вообще зачем? Чтобы да?
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Pitts
На аватарку сразу
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Заборостроитель
От радуги защищает, так что пусть стоит
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Rumov
Это кошмар. Особенно жаль стариков и детей.
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Alisher Buranov
Ответ kama2014
напоминает не столько лыжника , сколько неандертальтца
Если бы не шапка с надписью "Россия" и медаль за 1-ое место, и в прям точно неандерталец.
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