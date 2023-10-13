Глава израильской федерации: «Свыше 1200 человек убиты варварами, а FA боится подсветить «Уэмбли». Разочаровывает, что так поступают в Англии, всегда умевшей стать моральным маяком для мира»

Глава Федерации футбола Израиля осудил коллег за нежелание подсветить «Уэмбли».

«В истории бывают моменты, когда правда одна – и она очевидна. Как сейчас.

Свыше 1200 детей, младенцев, женщин, мужчин, стариков, были убиты варварами, совершившими преступления против человечности. Единственным грехом жертв было то, что они израильтяне.

Те, кто по причинам, которые невозможно понять и, возможно, лучше не понимать вовсе, боится подсветить стадион в память об убитых и ради исторической правды, переживают еще более мрачные времена, чем моя страна.

Когда подобное делает ассоциация Англии, страны, которая всегда умела стать моральным маяком для свободного мира, ситуация разочаровывает как никогда. Я пытался объяснить это коллегам из FA несколько раз, однако они упорно меня не понимают. Теперь настал их черед объяснять», – заявил Моше Зуарес.

Раввин ушел из FA из-за отказа подсветить «Уэмбли» цветами Израиля: «Разочарован решением не отдавать дань памяти жертвам самого ужасного злодеяния против евреев со времен Холокоста»

«Поддержка Израиля – это поддержка всего человечества. Как его можно сравнивать со злобным и варварским ХАМАС?» Экс-капитан сборной Израиля Бен Хаим об отказе подсветить «Уэмбли»

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