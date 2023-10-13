Глава израильской федерации: «Свыше 1200 человек убиты варварами, а FA боится подсветить «Уэмбли». Разочаровывает, что так поступают в Англии, всегда умевшей стать моральным маяком для мира»

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Уэмбли Футбольная ассоциация Англии Федерация футбола Израиля Политика Футбол

Глава Федерации футбола Израиля осудил коллег за нежелание подсветить «Уэмбли».

«В истории бывают моменты, когда правда одна – и она очевидна. Как сейчас.

Свыше 1200 детей, младенцев, женщин, мужчин, стариков, были убиты варварами, совершившими преступления против человечности. Единственным грехом жертв было то, что они израильтяне.

Те, кто по причинам, которые невозможно понять и, возможно, лучше не понимать вовсе, боится подсветить стадион в память об убитых и ради исторической правды, переживают еще более мрачные времена, чем моя страна.

Когда подобное делает Футбольная ассоциация Англии, страны, которая всегда умела стать моральным маяком для свободного мира, ситуация разочаровывает как никогда. Я пытался объяснить это коллегам из FA несколько раз, однако они упорно меня не понимают. Теперь настал их черед объяснять», – заявил Моше Зуарес.

Раввин ушел из FA из-за отказа подсветить «Уэмбли» цветами Израиля: «Разочарован решением не отдавать дань памяти жертвам самого ужасного злодеяния против евреев со времен Холокоста»

«Поддержка Израиля – это поддержка всего человечества. Как его можно сравнивать со злобным и варварским ХАМАС?» Экс-капитан сборной Израиля Бен Хаим об отказе подсветить «Уэмбли»

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34 комментария

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enotpaniker
«Моральный маяк для мира» ахахахах
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Антимосковский
1200 убитых зверскими варварами, но 2000 погибших от мести богоизбранного оплота цивилизации, это совсем разные вещи, тут понимать надо! тем более евреи холокост пережили, имеют право, не то, что эти агрессоры арабы!
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David Aprasidze
Главное подсветить Газу фосфором. Чтоб в другой раз неповадно было.
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Peter Parker
Тот самый маяк для мира, под гнетом которого погибли миллионы ирландцев, индийцев и прочих народностей. Так еще и специально оставивший после себя вот такие тлеющие точки на карте как Индия - Пакистан, Израиль - Палестина.
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Семён Жуйло
Варварами? Варвары не падают с Луны. Их растят и питают ненавистью. Не давая жить в нормальных условиях. Не давая работать. Не давая чувствовать себя людьми на своей земле. Удивляться-то нечему.
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arspurs9
«Единственный грех - израильтяне»
Полагаю, грех палестинских младенцев и мирных жителей в том, что они палестинцы - не канает?)
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Nico Boi
Ответ Metalloid
Комментарий удален модератором
а еще прикол в том что они сами бесцеремонно лупят по гражданским и прямо говорят что им все равно на заложниках, некоторые из которых уже погибли из за их бомбардировок, а сожалеть нужно Израиль, истинная ситуация выбора из двух зол, и никто не осудит, санкции не введет, это Д-Р-У-Г-О-Е
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JENNINGS
Это Англия-то моральный маяк мира???
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Naseer Amir
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скорее всего 1млн человек погибает от ударов Израиля и никто ничего не скажеть, Фосфорные бомбы уже не скривая летят со стороны Израиля, все молчать
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Хан Сахан
Ответ Artem Piatkov
Комментарий удален пользователем
А теперь Индия оккупировала Англию 😁
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dudufufu
Китай, давай уже Тайвань
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Nico Boi
Варвары о варварах
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Растиньяк
Это те дети, которых нейронка сгенерировала?
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Metalloid
Ответ Artem Piatkov
Комментарий удален пользователем
И ещё пол-мира где-то. Рабство это их тема.
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maggiu
Ответ Семён Жуйло
Варварами? Варвары не падают с Луны. Их растят и питают ненавистью. Не давая жить в нормальных условиях. Не давая работать. Не давая чувствовать себя людьми на своей земле. Удивляться-то нечему.
Дело не в ненависти. ХАМАС был создан самим Израилем.

Бывший конгрессмен США Рон Пол: "ХАМАС был создан правительством Израиля для того, чтобы противостоять Ясиру Арафату."

Бывший премьер-министр Израиля Ицхак Рабин: "Поддержка и создание ХАМАС было фатальной ошибкой."
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хавбек+
пытаются индульгенцию цивилизованного мира получить на свои бесчеловечные акты
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Роберт Дауни-средний
одни режут головы своим жертвам, другие равняют жилые дома бомбами. вы друг друга стоите
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Рашпель793
Ответ Антон Фалафель
Да што они зациклились на этом Уэмбли? Как будто им кто-то что-то должен.
ну так привыкли, что им постоянно помогают, закрывают глаза на разное, вот и оборзели и поверили в себя. Наглость она такая. Как бы правда им это не аукнулось, а то ведь и грань перейти могут с требованиями от своих друзей-хозяев.
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arspurs9
С таким маяком бедствие неизбежно
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MigraTjk
скоро попросят чтоб футболисты в англии зарлетали бока и по субботам не играли.
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eao79rus
Комментарий удален пользователем
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Хан Сахан
Глава Федерации футбола Израиля осудил коллег за нежелание подсветить «Уэмбли» и решил подсветить его самолично.
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Metalloid
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Очки Дани Алвеса
Вот это серьезно прям спортивная новость? Новость о том, что какой-то израильтянин что-то там думает о Уэмбли и политике - это новость, достойная раздела «футбол»? Как же надоело.
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Born is the King
"Правда одна и очевидна , как сейчас. Евреи правы" - Глава израильской федерации об истреблении народа Палестины
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