Роналду заработает 260 млн долларов за сезон – больше всех. Месси – 135, Неймар – 112, Мбаппе – 110

Теги Бавария ПСЖ Карим Бензема Криштиану Роналду Ливерпуль Манчестер Сити МЛС премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Роберт Левандовски Кевин де Брюйне Аль-Иттихад Джидда Харри Кейн Садьо Мане Мохамед Салах Килиан Мбаппе Интер Майами Эрлинг Холанд деньги Футбол

Криштиану Роналду назван самым высокооплачиваемым футболистом сезона.

По данным Forbes, за текущий игровой год форвард «Аль-Насра» получит 260 млн долларов с учетом поступлений от коммерческих сделок. Это почти вдвое больше, чем у идущего вторым Лионеля Месси.

В топ-11 игроков с наиболее высоким доходом включены:

1. Криштиану Роналду («Аль-Наср») – 260 млн долларов (в спорте – 200 млн, за пределами спорта – 60 млн);

2. Лионель Месси («Интер Майами») – 135 млн долларов (65+70 млн);

3. Неймар («Аль-Хилаль») – 112 млн долларов (80+32 млн);

4. Килиан МбаппеПСЖ») – 110 млн долларов (90+20 млн);

5. Карим Бензема («Аль-Иттихад») – 106 млн долларов (100+6 млн);

6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 58 млн долларов (46+12 млн);

7. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 53 млн долларов (35+18 млн);

8. Садьо Мане («Аль-Наср») – 52 млн долларов (48+4 млн);

9. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 39 млн долларов (35+4 млн);

10. Харри Кейн («Бавария») – 36 млн долларов (26+10 млн);

11. Роберт Левандовски («Барселона») – 34 млн долларов (24+10 млн).

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

39 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
a.k.a. DRAGON0928
Что-то удивило,что за пределами спорта Месси получает больше Криша
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кефтеме
Ответ atomio
Комментарий скрыт
Хватит уже унижаться своими комментами , ты от фанов Роналду далеко не ушёл!
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дядя ТУРА
Мбаппе надо сменить менеджера. 20 млн за пределами спорта, игрок такого уровня и популярности ну очень мало
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
marshalericsson1357
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Что-то удивило,что за пределами спорта Месси получает больше Криша
Статус чеспиона мира
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
svft
представил Рончика дядюшкой Скруджем, ныряющим в песчаный бассейн
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кефтеме
Ответ Стахович
Оплёванный захандрит теперь и потребует чтобы барса быстрее вернула долги)
Кого оплевали?
У тебя стадия шизы головного мозга?
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Коробкин
А вот честно, радостно за олдов, что они получают заслуженные гонорары.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
6tspey7tb5
Суммы просто космос. Но если память меня не подводить гольфисты больше всех зарабатывают. Интересно только за счёт призовых турниров, так как рекламы видел только с Тайгером
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Born is the King
У Холланда зарплата 46 млн. 2 самая большая зарплата среди европейских лиг
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
6tspey7tb5
Ответ Кефтеме
Но популярность у футболистов выше
В США футбол ниже даже Дартса))) все гольфисты стремятся в американские чемпионаты. Ну и как правило они свои чемпионаты называют чемпионатом мира))))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кефтеме
Ответ 6tspey7tb5
Суммы просто космос. Но если память меня не подводить гольфисты больше всех зарабатывают. Интересно только за счёт призовых турниров, так как рекламы видел только с Тайгером
Но популярность у футболистов выше
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Стахович
Ответ Этот Райола хочет денег
ну должно же быть у Рона утешение за отсутствие кубка мира)
У него 5 ЛЧ,самого престижного футбольного трофея
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
avcgloronalduMU
сколько Скечерс платит Кейну?

кто и сколько платит в Месси в Интер Майами, там же потолок есть, как обходят, эппл сколько даёт?
мбаппе как будто на ближнем востоке играет, но в той самой ЛЧ, но толку то))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Молодой Френки
Ответ Стахович
Оплёванный захандрит теперь и потребует чтобы барса быстрее вернула долги)
Тебе в психушку нужно, дружок
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кефтеме
Ответ ddddan 2
он скорее про инцидент в матче с Парагваем
Это понятно , но только в сторону Месси плевали , да и то не попал. Но он у него оплёван)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ddddan 2
Ответ Кефтеме
Кого оплевали? У тебя стадия шизы головного мозга?
он скорее про инцидент в матче с Парагваем
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кефтеме
Ответ 6tspey7tb5
В США футбол ниже даже Дартса))) все гольфисты стремятся в американские чемпионаты. Ну и как правило они свои чемпионаты называют чемпионатом мира))))
Для США - да , для всего мира - футболисты
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ОМАР бб
Ответ Кефтеме
Но популярность у футболистов выше
Но число футболистов намного выше
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
United_LP
Ответ Дядя ТУРА
Мбаппе надо сменить менеджера. 20 млн за пределами спорта, игрок такого уровня и популярности ну очень мало
В чем проблема то? У Роналду 60 - это сеть отелей, одежда, парфюм, клиники и т.д. А что у Мбаппе?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TAGAY
Ответ Дядя ТУРА
Мбаппе надо сменить менеджера. 20 млн за пределами спорта, игрок такого уровня и популярности ну очень мало
Киллиану не хватает "толчка", что то он на одном уровне топчется уже лет 5, причем речь не про место работы а об уровне игры, ну и в популярности он так же не растет, или медленно слишком.. чел играет на позиции ЦФ, на него играют вся команда, даже Лео с Неймаром не тянули одеяло на себя, отдали роль забивалы ему, пасуют ему при любом возможности.. уже 25 лет.. а он даже ЗБ еще не брал. а говорили он игрок эпохи.. причем эпоху он не завоевал даже, Лео и Рон ушли уже из Европы, Лео вот вот ЗМ возьмет, а о Киллиане как о лучшего игрока говорить неловко, люди точно посмеются если кто то скажет что Киллиан лучший в мире.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mbest77
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Что-то удивило,что за пределами спорта Месси получает больше Криша
Он в США, огромный рынок, 1/3 мировой экономики, в следующем году еще больше будет за пределами спорта.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
flux
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Что-то удивило,что за пределами спорта Месси получает больше Криша
Америка же, рекламодатели готовы платить намного больше
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хызыр
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Что-то удивило,что за пределами спорта Месси получает больше Криша
До МЛС было наоборот.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кино Музыка
При этом Месси принесет МЛС около миллиарда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фанат футбола 777
Скорее бы уже Мбаппе перестал разрушать свою карьеру в Лиге фермеров, и переключился непосредственно на футбол
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий