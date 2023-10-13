Роналду заработает 260 млн долларов за сезон – больше всех. Месси – 135, Неймар – 112, Мбаппе – 110
Криштиану Роналду назван самым высокооплачиваемым футболистом сезона.
По данным Forbes, за текущий игровой год форвард «Аль-Насра» получит 260 млн долларов с учетом поступлений от коммерческих сделок. Это почти вдвое больше, чем у идущего вторым Лионеля Месси.
В топ-11 игроков с наиболее высоким доходом включены:
1. Криштиану Роналду («Аль-Наср») – 260 млн долларов (в спорте – 200 млн, за пределами спорта – 60 млн);
2. Лионель Месси («Интер Майами») – 135 млн долларов (65+70 млн);
3. Неймар («Аль-Хилаль») – 112 млн долларов (80+32 млн);
4. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 110 млн долларов (90+20 млн);
5. Карим Бензема («Аль-Иттихад») – 106 млн долларов (100+6 млн);
6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 58 млн долларов (46+12 млн);
7. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 53 млн долларов (35+18 млн);
8. Садьо Мане («Аль-Наср») – 52 млн долларов (48+4 млн);
9. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 39 млн долларов (35+4 млн);
10. Харри Кейн («Бавария») – 36 млн долларов (26+10 млн);
11. Роберт Левандовски («Барселона») – 34 млн долларов (24+10 млн).
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
У тебя стадия шизы головного мозга?
кто и сколько платит в Месси в Интер Майами, там же потолок есть, как обходят, эппл сколько даёт?
мбаппе как будто на ближнем востоке играет, но в той самой ЛЧ, но толку то))