Роналду заработает 260 млн долларов за сезон – больше всех. Месси – 135, Неймар – 112, Мбаппе – 110

Криштиану Роналду назван самым высокооплачиваемым футболистом сезона.

По данным Forbes, за текущий игровой год форвард « » получит 260 млн долларов с учетом поступлений от коммерческих сделок. Это почти вдвое больше, чем у идущего вторым .

В топ-11 игроков с наиболее высоким доходом включены:

1. («Аль-Наср») – 260 млн долларов (в спорте – 200 млн, за пределами спорта – 60 млн);

2. Лионель Месси («Интер Майами») – 135 млн долларов (65+70 млн);

3. Неймар («Аль-Хилаль») – 112 млн долларов (80+32 млн);

4. (« ») – 110 млн долларов (90+20 млн);

5. Карим Бензема («Аль-Иттихад») – 106 млн долларов (100+6 млн);

6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 58 млн долларов (46+12 млн);

7. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 53 млн долларов (35+18 млн);

8. Садьо Мане («Аль-Наср») – 52 млн долларов (48+4 млн);

9. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 39 млн долларов (35+4 млн);

10. Харри Кейн («Бавария») – 36 млн долларов (26+10 млн);

11. Роберт Левандовски («Барселона») – 34 млн долларов (24+10 млн).

Игра: проверьте свою футбольную орфографию