«Свободу людям». Фанаты Ирландии растянули флаги и баннер в поддержку Палестины на игре с Грецией
Болельщики Ирландии на игре с Грецией поддержали Палестину.
Фанаты хозяев во время матча квалификации Евро-2024 растянули на трибуне флаги частично признанного государства, находящегося в состоянии военного конфликта с Израилем. Также они продемонстрировали баннер с надписью «Свободу людям».
Фото: IMAGO/INPHO/Laszlo Geczo/Global Look Press
Ранее Палестину публично поддержали болельщики «Селтика» – клуб осудил их поведение.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
значит убить тысячу мирных израильтян, женщин и детей, а кого то из них сжечь, по их мнению, это нормально.
What’s in your head, in your head?
Zombie, zombie, zombie-ie-ie-ie, oh
Но вот интересно, а Египет то чего закрылся?
Может проблема не в Израиле, а в ХАМАСе, нет?
если не было обезглавленных младенцев, то точно есть обугленные тела младенцев.
Под угрозой смерти и приказывает, все как нацисты делали. Или уйдете, или мы вас убьём