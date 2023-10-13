«Свободу людям». Фанаты Ирландии растянули флаги и баннер в поддержку Палестины на игре с Грецией

Теги болельщики сборная Греции по футболу сборная Ирландии по футболу Сборная Палестины по футболу квалификация Евро-2024 Политика Футбол

Болельщики Ирландии на игре с Грецией поддержали Палестину.

Фанаты хозяев во время матча квалификации Евро-2024 растянули на трибуне флаги частично признанного государства, находящегося в состоянии военного конфликта с Израилем. Также они продемонстрировали баннер с надписью «Свободу людям».

 

Фото: IMAGO/INPHO/Laszlo Geczo/Global Look Press

Ранее Палестину публично поддержали болельщики «Селтика» – клуб осудил их поведение.

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111 комментариев

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remmor
Ответ RUS-TOMSK
Можно не любить Израиль - но как на этом противоречии можно поддерживать Палестину?
Можно не любить Палестину и прочих арабов - но Израиль то как можно поддерживать с их политикой неприкрытого геноцида?
+57
-18
+39
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крокодил в ванной
Это они про тех людей, которых похитили исламские нацисты и теперь держат их в плену в газе?
+80
-42
+38
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OldCityFan
Сразу говорю никто и не думает защищать Хамас. Но такое чувство, что Израиль считает весь мир за дураков, выпустив 6 тыс ракет и уничтожив 25 тыс жилых домов они считают что на это никто не обратит внимание?
+38
-12
+26
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Фауст
Ответ Roja
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кто кого стенкой обложил и пулемётами обставил?
+27
-9
+18
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Alfred11
Ответ крокодил в ванной
Это они про тех людей, которых похитили исламские нацисты и теперь держат их в плену в газе?
Нет это они про тех, из-за кого пришлось это делать, так как иначе более 16 лет они уже находятся в блокаде, и не имею возможности жить, на своих исторических землях, если возьмем разрез в лет 100
+53
-37
+16
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remmor
Ответ Roja
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Израиль сектор газа, вырубил им все коммуникации и бомбит без остановки. А теперь приказал миллиону человек покинуть свои дома
+27
-12
+15
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несахар
а где же их баннеры с осуждением преступлений хамас?
значит убить тысячу мирных израильтян, женщин и детей, а кого то из них сжечь, по их мнению, это нормально.
+12
-2
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Бедякович
Zombie, zombie, zombie-ie-ie
What’s in your head, in your head?
Zombie, zombie, zombie-ie-ie-ie, oh
+15
-6
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Roja
Ответ Фауст
кто кого стенкой обложил и пулемётами обставил?
Если Израиль хочет облаживаться стеной на границе с вами, то это его полное право
Но вот интересно, а Египет то чего закрылся?
+11
-4
+7
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remmor
Ответ Назар Игорь
Политические акции на футболе запрещены. Дисква им светит.
Это УЕФА то против политики?
+5
0
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Бедякович
Ответ Бедякович
Zombie, zombie, zombie-ie-ie What’s in your head, in your head? Zombie, zombie, zombie-ie-ie-ie, oh
Вечная память Долорес О’Риордан!!!
+6
-1
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R
шотландцы, ирландцы и прочие угнетенные поддерживают своих из этой же категории
+13
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Jan Paskel
Ответ Alfred11
Нет это они про тех, из-за кого пришлось это делать, так как иначе более 16 лет они уже находятся в блокаде, и не имею возможности жить, на своих исторических землях, если возьмем разрез в лет 100
а чего такой удобный разрез? возьми 2000, и пересмотри карты
+6
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R Air
Ответ Roja
Если Израиль хочет облаживаться стеной на границе с вами, то это его полное право Но вот интересно, а Египет то чего закрылся?
Зачем Египту дополнительный миллион нищеты?
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*MVP*
Ответ Alfred11
Нет это они про тех, из-за кого пришлось это делать, так как иначе более 16 лет они уже находятся в блокаде, и не имею возможности жить, на своих исторических землях, если возьмем разрез в лет 100
ну если они способны отстаивать салю позицию только террором, то Израиль прав в своем жестком ответе
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SF_NY
Ответ Растиньяк
Комментарий удален пользователем
во влажных снах , проснись, ты обосрался)))
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Lordk
Ответ Alfred11
Нет это они про тех, из-за кого пришлось это делать, так как иначе более 16 лет они уже находятся в блокаде, и не имею возможности жить, на своих исторических землях, если возьмем разрез в лет 100
Не имеют возможности жить, но за пару дней запустили тысячи ракет...
Может проблема не в Израиле, а в ХАМАСе, нет?
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atomio
Ответ несахар
а где же их баннеры с осуждением преступлений хамас? значит убить тысячу мирных израильтян, женщин и детей, а кого то из них сжечь, по их мнению, это нормально.
заметь, НИ ОДНОГО осуждения ХАМАСа от мусульманских стран ближневосточных. только ОАЭ что-то тихо промямлил, и всё. Вывод? вот так вот.
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Lordk
Ответ OldCityFan
Сразу говорю никто и не думает защищать Хамас. Но такое чувство, что Израиль считает весь мир за дураков, выпустив 6 тыс ракет и уничтожив 25 тыс жилых домов они считают что на это никто не обратит внимание?
Как не уничтожая дома, уничтожить Хамас и также пусковые установки дронов, например, которые Хамас ставил в высотках?
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R Air
Ответ remmor
Израиль сектор газа, вырубил им все коммуникации и бомбит без остановки. А теперь приказал миллиону человек покинуть свои дома
Нарвались на ответочку так сказать.
+6
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несахар
Ответ Мертвый
CNN пришлось извиняться: Страшилка про обезглавленных младенцев оказалась фейком Израиля13 Октября 22:05Фото: Jaap Arriens/Globallookpress Журналистка CNN Сара Сиднер публично извинилась за то, что понесла в эфир страшилку про обезглавленных младенцев. По её словам, фейк запустил офис премьер-министра Израиля. В CNN публично извиняются за вброс фейка об "обезглавленных еврейских младенцах" бойцами ХАМАС. Журналистка Сара Сиднер написала, что во всём виноват офис премьер-министра Израиля. В настоящий момент Израиль проводит карательную операцию в секторе Газа. Заявленная цель - уничтожение членов организации ХАМАС. Однако на практике армия Израиля бьёт по жилым кварталам Газы, в результате чего погибли уже сотни мирных жителей, которые оказались заложниками всей этой ситуации. При таком раскладе властям Израиля всё труднее оправдывать зверства своей армии, поэтому в ход пошли фейки. Одним из них стал вброс про несколько десятков обезглавленных еврейских младенцев. И западные СМИ подхватили это, не задумываясь.
да там и без обезглавленных младенцев страшилок предостаточно.
если не было обезглавленных младенцев, то точно есть обугленные тела младенцев.
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remmor
Ответ Roja
Коммуникации Израиля, поэтому что они хотят с ними, то и делают Спасибо бы сказали хоть раз А чего же это Израиль бомбит сектор газа? Может что-то случилось? И как это Израиль может приказывать?
О как. Эдак ты такими тезисами и Холокост оправдаешь. Коммуникации Третьего Рейха, что хотели то с евреями и делали, а чо?

Под угрозой смерти и приказывает, все как нацисты делали. Или уйдете, или мы вас убьём
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Ответ johnnyplank
Надо понимать что сам Селтик по факту можно сказать ирландский клуб и поведение самой сборной неудивительно.
Селтик Шотландский клуб...
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atomio
Ответ remmor
О как. Эдак ты такими тезисами и Холокост оправдаешь. Коммуникации Третьего Рейха, что хотели то с евреями и делали, а чо? Под угрозой смерти и приказывает, все как нацисты делали. Или уйдете, или мы вас убьём
а ты значит осуждаешь красную армию что-ли? нужно было немецких мирных граждан предупреждать и листовки сначала сбрасывать с просьбой эвакуироваться из Берлина? либо по радио? или дать недельку им на выход, подождать?
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TeRex
Ответ крокодил в ванной
Это они про тех людей, которых похитили исламские нацисты и теперь держат их в плену в газе?
Это они про еврейских нацистов, которые, вместо борьбы с террористами из хамаса, начали долбить по мирняку.
+35
-33
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