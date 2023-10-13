«Свободу людям». Фанаты Ирландии растянули флаги и баннер в поддержку Палестины на игре с Грецией

Болельщики Ирландии на игре с Грецией поддержали Палестину.

Фанаты хозяев во время матча квалификации Евро-2024 растянули на трибуне флаги частично признанного государства, находящегося в состоянии военного конфликта с Израилем. Также они продемонстрировали баннер с надписью «Свободу людям».

Фото: IMAGO/INPHO/Laszlo Geczo/Global Look Press

Ранее Палестину публично поддержали болельщики «Селтика» – клуб осудил их поведение.

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