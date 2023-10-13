Мбаппе забил 42 гола за Францию и обогнал Платини. Лишь у Жиру, Анри и Гризманна больше

Теги ПСЖ Тьерри Анри сборная Нидерландов по футболу Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Мишель Платини рейтинги квалификация Евро-2024 Оливье Жиру Антуан Гризманн Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе по голам за сборную Франции отстает лишь от трех футболистов.

Сегодня форвард, представляющий «ПСЖ», открыл счет в игре с Нидерландами в квалификации Евро-2024. Это был его 41-й гол в составе национальной команды. Впоследствии ему удалось отличиться еще раз.

Мбаппе обогнал Мишеля Платини. Опережают его только Антуан Гризманн (44 мяча), Тьерри Анри (51) и Оливье Жиру (54), причем каждый из них провел как минимум на 51 матч больше Килиана.

Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.

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29 комментариев

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corazón blanco
Ответ Zed_patriot
набить стату на еврокарликах любой может
Я конечно понимаю, что Вы ненавидите Мбаппе. Но писать такое про человека, который стал лучшим бомбардиром последнего Мундиаля и имеет в своем активе 4 гола в финалах Мундиаля - это уже перебор.
+49
-2
+47
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Владимир Владимирович
Догонит и обгонит, кроме травм ничто не помешает Мбаппе стольник забить
+16
0
+16
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trick00
Уже и обогнал,в 24 году станет лучшим бомбардиром Сборной Франции.
+6
-1
+5
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За Валенсию с 1999
Ответ Пинающий Достоинства
В топ клуб надо
пинал я ваши достоинства, но ему надо в Валенсию
+3
0
+3
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llolishe
Ответ Zed_patriot
набить стату на еврокарликах любой может
Новость не про Холланда
+5
-3
+2
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Зизуха
у Тюрама 2, зато какие
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f0rmoceft
Второй гол просто загляденье...
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AF007
Ответ Фарид Алекперов
Красивые голы забивает. Мне кажется, он талантливее Роналду. И золотой мяч скорее всего прикатится к нему. И не один.
Всё верно. Быстрее, мощнее, техничнее. Не ныряет. Перейдет в Реал - через 10 лет Криштик будет ностальгировать по тем временам, когда он был хотя бы вторым, а не третьим
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corazón blanco
Ух, какой сейчас второй мяч положил в ворота Голландии, шикарно пробил.
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Кефтеме
Ответ Фарид Алекперов
Красивые голы забивает. Мне кажется, он талантливее Роналду. И золотой мяч скорее всего прикатится к нему. И не один.
Талантливее Роналду , но лучше него он не будет
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Пинающий Достоинства
Ответ Фарид Алекперов
Красивые голы забивает. Мне кажется, он талантливее Роналду. И золотой мяч скорее всего прикатится к нему. И не один.
В топ клуб надо
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Бронислав Каминский
Ответ Злобный Конь
Почему в мире лучшие бомбардиры сборной забивают по 50+ голов,а у нас Кержаков с 30 голами,да и тот лет 10 как закончил карьеру.
В России и лучший бомбардир РПЛ имеет что-то в районе 150мячей всего))
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Under
Ответ Кефтеме
Потому что все мечтают о нём , ни УЕФА , ни Зе Бест так не влияет как ЗМ
так влияет на что?
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Under
Ответ Этот Райола хочет денег
Комментарий удален пользователем
с каких пор ЗМ главная награда?
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Кефтеме
Ответ Владимир Туаев
Не только Богу, ещё его маме известно!
У мамы Мбаппе нету лицензии на агента, придётся сменить на другого агента
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Владимир Туаев
Ответ llolishe
Лютый топарь Лишь Богу известно почему Мбаппе не играет за Ливерпуль в АПЛ и не перешел в клуб когда отказал Реалу будучи игроком Монако
Не только Богу, ещё его маме известно!
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Эркинбек Апаканов
Ответ Zed_patriot
набить стату на еврокарликах любой может
Не Гибралтар конечно, но тоже сойдёт
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Этот Райола хочет денег
Комментарий удален пользователем
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Хан Сахан
У Мбаппе есть неоспоримый талант, чтобы стать великим, вписать своё имя в историю
Но, но, но, но

Его карьера очень похожа на карьеру Неймара. Да, рекорды, да забивает красиво, делает игру и игрок экстра-класса. Но самых высоких высот не добьется.

Всё-таки, самодисциплина решает
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xomamb
настоящий француз, что тут поделаешь
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За Валенсию с 1999
Трезеге был в разы лучше волейболиста. Помню перед ЧМ 2002 у Давида было за сборную 19 голов в в 31 матче, а у генрика 19 в 38.
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Фарид Алекперов
Красивые голы забивает. Мне кажется, он талантливее Роналду. И золотой мяч скорее всего прикатится к нему. И не один.
+3
-3
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