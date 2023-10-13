Мбаппе забил 42 гола за Францию и обогнал Платини. Лишь у Жиру, Анри и Гризманна больше
Килиан Мбаппе по голам за сборную Франции отстает лишь от трех футболистов.
Сегодня форвард, представляющий «ПСЖ», открыл счет в игре с Нидерландами в квалификации Евро-2024. Это был его 41-й гол в составе национальной команды. Впоследствии ему удалось отличиться еще раз.
Мбаппе обогнал Мишеля Платини. Опережают его только Антуан Гризманн (44 мяча), Тьерри Анри (51) и Оливье Жиру (54), причем каждый из них провел как минимум на 51 матч больше Килиана.
Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.
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Но, но, но, но
Его карьера очень похожа на карьеру Неймара. Да, рекорды, да забивает красиво, делает игру и игрок экстра-класса. Но самых высоких высот не добьется.
Всё-таки, самодисциплина решает