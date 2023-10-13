Мбаппе забил 42 гола за Францию и обогнал Платини. Лишь у Жиру, Анри и Гризманна больше

Килиан Мбаппе по голам за сборную Франции отстает лишь от трех футболистов.

Сегодня форвард, представляющий « », открыл счет в игре с Нидерландами в квалификации Евро-2024. Это был его 41-й гол в составе национальной команды. Впоследствии ему удалось отличиться еще раз.

обогнал Мишеля Платини. Опережают его только (44 мяча), (51) и (54), причем каждый из них провел как минимум на 51 матч больше Килиана.

Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.

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