Глава судей РФС Мажич запретил арбитрам комментировать работу и публиковать видео их переговоров. При нем решения ЭСК почти всегда единогласны, главное слово – за ним («Чемпионат»)

Новый глава российских судей против публичности арбитров.

По информации «Чемпионата», глава департамента судейства серб Милорад Мажич имеет карт-бланш практически на любые действия и решения касательно работы российских судей. Например, он запретил арбитрам давать любые комментарии о работе.

Также Мажич запретил публиковал видео переговоров судей во время важных матчей, как это делалось в прошлом сезоне.

«Мажичу вообще все равно на мнение клубов. Все решения полностью на нем, и он не собирается ни с кем советоваться или что-то обсуждать. Именно поэтому он не хочет встречаться с клубами для подробного общения», – сообщил источник «Чемпионата».

Кроме того, после изменения состава экспертно-судейской комиссии РФС споры и обсуждения во время заседаний стали очень редки. Сейчас правом голоса в ЭСК обладают сам Мажич, , и Николай Иванов.

«Почти все решения комиссии принимаются единогласно всеми четырьмя членами ЭСК, а главное слово – за Мажичем», – добавил источник «Чемпионата».

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