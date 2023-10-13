Глава судей РФС Мажич запретил арбитрам комментировать работу и публиковать видео их переговоров. При нем решения ЭСК почти всегда единогласны, главное слово – за ним («Чемпионат»)
Новый глава российских судей против публичности арбитров.
По информации «Чемпионата», глава департамента судейства РФС серб Милорад Мажич имеет карт-бланш практически на любые действия и решения касательно работы российских судей. Например, он запретил арбитрам давать любые комментарии о работе.
Также Мажич запретил публиковал видео переговоров судей во время важных матчей, как это делалось в прошлом сезоне.
«Мажичу вообще все равно на мнение клубов. Все решения полностью на нем, и он не собирается ни с кем советоваться или что-то обсуждать. Именно поэтому он не хочет встречаться с клубами для подробного общения», – сообщил источник «Чемпионата».
Кроме того, после изменения состава экспертно-судейской комиссии РФС споры и обсуждения во время заседаний стали очень редки. Сейчас правом голоса в ЭСК обладают сам Мажич, Джюнейт Чакыр, Равшан Ирматов и Николай Иванов.
«Почти все решения комиссии принимаются единогласно всеми четырьмя членами ЭСК, а главное слово – за Мажичем», – добавил источник «Чемпионата».
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