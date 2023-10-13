Глава судей РФС Мажич запретил арбитрам комментировать работу и публиковать видео их переговоров. При нем решения ЭСК почти всегда единогласны, главное слово – за ним («Чемпионат»)

Теги премьер-лига Россия РФС Организация РПЛ судьи Николай Иванов Равшан Ирматов Джюнейт Чакыр Милорад Мажич Чемпионат.com ЭСК РФС Футбол

Новый глава российских судей против публичности арбитров.

По информации «Чемпионата», глава департамента судейства РФС серб Милорад Мажич имеет карт-бланш практически на любые действия и решения касательно работы российских судей. Например, он запретил арбитрам давать любые комментарии о работе.

Также Мажич запретил публиковал видео переговоров судей во время важных матчей, как это делалось в прошлом сезоне.

«Мажичу вообще все равно на мнение клубов. Все решения полностью на нем, и он не собирается ни с кем советоваться или что-то обсуждать. Именно поэтому он не хочет встречаться с клубами для подробного общения», – сообщил источник «Чемпионата».

Кроме того, после изменения состава экспертно-судейской комиссии РФС споры и обсуждения во время заседаний стали очень редки. Сейчас правом голоса в ЭСК обладают сам Мажич, Джюнейт ЧакырРавшан Ирматов и Николай Иванов.

«Почти все решения комиссии принимаются единогласно всеми четырьмя членами ЭСК, а главное слово – за Мажичем», – добавил источник «Чемпионата».

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31 комментарий

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Dmitry_1986
Трактовки за одни и те же нарушения разные, команды в открытую говорят, что игроки не понимают новые трактовки, большие команды просят провести разъяснительные беседы, в обойму судей вернули Казарцева - вот оценка работы главы судейского корпуса остальное вода
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Милдронат Бромантанов
Хорошо устроились палачи со свистками и их начальство. Ошибки не комментирует, значит их и нет вовсе, видео не публикуем, значит и там всё хорошо. Продолжаем пилить бюджеты и гасить неугодные клубы.
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TiNO
Лучше бы ты их работать нормально научил, что за бред вообще начался.. За грубейшие фолы судьи перестали жёлтые давать, зато за какую-то чушь вроде неспортивного поведения сразу в карман лезут.
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Zieppi
Ответ TiNO
Лучше бы ты их работать нормально научил, что за бред вообще начался.. За грубейшие фолы судьи перестали жёлтые давать, зато за какую-то чушь вроде неспортивного поведения сразу в карман лезут.
Неспортивное поведение - чушь? Ясно, понятно...
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Atsuktuvas
Ответ Cearvm
Хаха, везде наоборот собираются прямо в трансляции уже озвучивать, а в РПЛ делают еще хуже)
"Мы пойдем другим путем". (с)
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Кирилл.С-Пб
Нормально всё. С рукоблудием в штрафной разобрались - уже хорошо )
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arspurs9
Ну очередной цирк, все нормально.
Никто не понимает правил, как и большинство фанатов. Теперь клубы совершают по 20+ фолов с одной жк, зато получают карточки за косой взгляд на арбитра. Теперь ВАР вообще делает что хочет. Никаких комментариях о решениях.
Идеальная работа. Вышел, натворил что хочешь, зарплату получил и поехал домой. Руководство всех послало на 3 буквы, и тоже отдыхает. И так раз в неделю.
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Дмитрий9779
Единогласное голосование без диалога с клубами,которые платят за этот беспредел фуфло полное.
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Cearvm
Хаха, везде наоборот собираются прямо в трансляции уже озвучивать, а в РПЛ делают еще хуже)
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Vladvenk
Что в этой компании делает Николай Иванов?..
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proeast
Ответ Дмитрий9779
Единогласное голосование без диалога с клубами,которые платят за этот беспредел фуфло полное.
Главное без диалога с народом которое за всё платит, и клубам, и судьям, и не только.
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Черный Дворник
Равшан и Джамшут вертели российский футбол....
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unreality
Клубам надо послать все эти ЭСК и прочее и запилить свое судейство, где за косяки будут отвечать.
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AIBOLIT66
запретил арбитрам комментировать работу и публиковать видео их переговоров. При нем решения
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аудио переговоров можно...
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Edward John Smith
Впрочем ничего нового
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theuser
короче - очередная диктатура..
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Сергей Лепехин
Демократчность, открытость, гласность
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Bogomdor
Под серба копают, походу. Но, если это пойдёт на пользу судейству - то я только за.
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Контрольный выстрел
Работает Алексей Борисович в поте лица. Нужно выправлять место в таблице 😁
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Древний спартач
Я же говорил , что судейский комитет это государство в государстве . Никто им не указ . Хорошо устроились эти """" .
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A.Litovchenko
ему пора в Сербию...
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Sinister Kid
Железный Мажич или удар в спину откуда не ждали?🤔
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