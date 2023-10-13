Исполком МОК включил 5 новых видов спорта в программу летней Олимпиады-2028.

В программу соревнований Игр в будут включены флаг-футбол, крикет, лакросс, сквош и бейсбол.

«Эти пять предложенных видов спорта полностью соответствуют американской спортивной культуре и продемонстрируют миру культовые американские виды спорта.

Их включение позволит олимпийскому движению взаимодействовать с новыми сообществами спортсменов и болельщиков в США и во всем мире.

В то же время международные виды спорта придут в Соединенные Штаты», – заявил Глава МОК Томас по итогам заседания исполкома организации в Мумбаи.