В программу Олимпиады-2028 включены флаг-футбол, крикет, лакросс, сквош и бейсбол

Теги МОК крикет Томас Бах лакросс Лос-Анджелес-2028 сквош флаг-футбол Бейсбол

Исполком МОК включил 5 новых видов спорта в программу летней Олимпиады-2028.

В программу соревнований Игр в Лос-Анджелесе будут включены флаг-футбол, крикет, лакросс, сквош и бейсбол.

«Эти пять предложенных видов спорта полностью соответствуют американской спортивной культуре и продемонстрируют миру культовые американские виды спорта.

Их включение позволит олимпийскому движению взаимодействовать с новыми сообществами спортсменов и болельщиков в США и во всем мире.

В то же время международные виды спорта придут в Соединенные Штаты», – заявил Глава МОК Томас по итогам заседания исполкома организации в Мумбаи.

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51 комментарий

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Воздушный Змей
Успешные федерации десятилетиями пытаются протащить одну дисциплину вроде мини-футбола или пляжного. К слову, куда более популярных, чем софтбол. Им отвечают "Олимпиада не резиновая, нельзя больше 100500 участников, экономия наше всё".

Американцы пропихивают четыре ИГРОВЫХ КОМАНДНЫХ вида, сходу увеличивая число на добрых тысячу человек. Им отвечают - да сколько угодно, полный одобрямс :))))
+52
-1
+51
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Мистер Уайт
Флаг-футбол, гимн-футбол и герб-футбол.
+31
0
+31
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Loooong
Квадрат, сифу, казаки - разбойники и триста не забудьте
+22
-2
+20
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SmilingBy
Ответ доктор Ливси
Ну теперь-то телерейтинги Олимпийских игр попрут вверх (нет)
Ну на крикете можно и тнлерейтинги поднять прилично на самом деле
+20
-1
+19
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Фёдор Костяшкин
Там кроме США кто-нибудь правила флаг-футбола знает?
+13
-1
+12
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Stormbringer
Ответ Makeav
Комментарий скрыт
Глава МОК прямым текстом говорит, что пропихнули пять американских видов спорта
Коммент на спортсе: Причем тут Америка, гыгы лол
+12
-1
+11
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доктор Ливси
Ну теперь-то телерейтинги Олимпийских игр попрут вверх (нет)
+14
-3
+11
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Jedef
а квиддич ещё не ввели?
+9
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Александр Сандалов
Крикет и сквош ещё как то можно ,но сугубо американский лакросс и бейсбол в который будет играть в финале США и Япония?Флаг -футбол это что ещё за зверь?Зато нет пляжного футбола в которой куча федерации играют ,но там же нет лидеров американцев
+9
0
+9
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Воздушный Змей
Ответ FCB1991
Бейсбол? Ахахаха. Ну давайте ещё американский футбол сразу. Хоккей с мячом тихо плачет в сторонке.
Флаг-футбол - это и есть амфут в облегченном виде.
+8
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+8
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a2wai
На следующих после Лос-Аджелеса играх, видимо, введут лапту, городки и подкидного дурака.
+5
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Splin
Ответ VictorVallecano
Это включат в Спартакиаду и игры БРИКС.
Нет, ну Американцев то опыта поболее🤣
+6
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Полосатый Октобус*)
Ответ VictorVallecano
Это включат в Спартакиаду и игры БРИКС.
Зачем бриксу национальные игры американцев?
+5
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Russ Ivan
Амеры девочку-МОК танцуют, они её и...
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Александр Сандалов
Ждём потом NASCAR ,соревнования по родео и по поеданию хот-догов на скорость .Все для лучшей нации на земле,холуи олимпийские,аж противно
+6
-2
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sansanich2303
Ответ Loooong
Квадрат, сифу, казаки - разбойники и триста не забудьте
пекарь ещё
+3
0
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Болельщик Биатлона
Ну сквош - это неплохо
Крикет - странно, но свои миллионы просмотров с Индии и Пакистана получат
Остальные виды это просто халявные золотые медали для хозяев Олимпиады - примерно как если бы Россия к Олимпиаде в Сочи протащила бы бенди в программу игр, но даже там есть конкуренция в лице Швеции, а тут просто США и выженное поле
Я даже не уверен, играет ли кто-то во флаг-футбол за пределами США
+3
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FCB1991
Бейсбол? Ахахаха. Ну давайте ещё американский футбол сразу. Хоккей с мячом тихо плачет в сторонке.
+8
-5
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VictorVallecano
Ответ Carver
Ну раз игры проходят в США и в них включили лакросс и бейсбол, почему не включили другие национальные американские виды спорта — бомбардировки жилых кварталов, лутинг и пр.?
Это включат в Спартакиаду и игры БРИКС.
+17
-15
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Петрович
Ну это просто позор МОК...
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PleyMo
Фан-факт в топ-10 сквоша нет ни одного американца, зато есть 5 египтян, 3 британца, и по одному перуанцу и новозеландцу.
Какой Американской культуре соответствует крикет тоже очень интересно. Видимо потому что лос-анджелес находится рядом с кремниевой долиной, а там живет много пакистанцев и индусов.
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Bakhytzhan Babashev
Пионербол, банки - палки, кругавышибала, фантики, казаки, класики. Как вам такие варианты? Собираем подписи! Даёшь детские советские игры!
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goshforever
Ответ Флер де Лис
А лапта?
На олимпиаде 2048 в Москве.
Тогда и Навального как раз выпустят из тюрячки по этому поводу
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PIT-BUL
Ответ shooher
парашютный спорт ещё.
без парашюта
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sla3138
А знамя-баскетбол где?
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