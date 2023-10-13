В программу Олимпиады-2028 включены флаг-футбол, крикет, лакросс, сквош и бейсбол
Исполком МОК включил 5 новых видов спорта в программу летней Олимпиады-2028.
В программу соревнований Игр в Лос-Анджелесе будут включены флаг-футбол, крикет, лакросс, сквош и бейсбол.
«Эти пять предложенных видов спорта полностью соответствуют американской спортивной культуре и продемонстрируют миру культовые американские виды спорта.
Их включение позволит олимпийскому движению взаимодействовать с новыми сообществами спортсменов и болельщиков в США и во всем мире.
В то же время международные виды спорта придут в Соединенные Штаты», – заявил Глава МОК Томас по итогам заседания исполкома организации в Мумбаи.
Американцы пропихивают четыре ИГРОВЫХ КОМАНДНЫХ вида, сходу увеличивая число на добрых тысячу человек. Им отвечают - да сколько угодно, полный одобрямс :))))
Коммент на спортсе: Причем тут Америка, гыгы лол
Крикет - странно, но свои миллионы просмотров с Индии и Пакистана получат
Остальные виды это просто халявные золотые медали для хозяев Олимпиады - примерно как если бы Россия к Олимпиаде в Сочи протащила бы бенди в программу игр, но даже там есть конкуренция в лице Швеции, а тут просто США и выженное поле
Я даже не уверен, играет ли кто-то во флаг-футбол за пределами США
Какой Американской культуре соответствует крикет тоже очень интересно. Видимо потому что лос-анджелес находится рядом с кремниевой долиной, а там живет много пакистанцев и индусов.
Тогда и Навального как раз выпустят из тюрячки по этому поводу