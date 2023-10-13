Озил выложил пост с хэштегом #освободитеПалестину и флагом страны: «Молюсь о мире 🤲🏼🇵🇸»

Теги Месут Озил сборная Израиля по футболу Сборная Палестины по футболу Политика Футбол

Месут Озил поддержал Палестину в конфликте с Израилем.

Бывший футболист «Реала» и «Арсенала» опубликовал пост в соцсетях с мнением о происходящем.

«Молюсь за человечество. 🤲🏼 Молюсь о мире. 🤲🏼🇵🇸 На войне гибнут невинные люди и особенно невинные дети – с обеих сторон. Это так душераздирающе и грустно.

😥💔 Пожалуйста, остановите войну!❌❌❌» – написал экс-игрок сборной Германии о конфликте Израиля и Палестины.

Озил сопроводил свои слова эмоджи с флагом Палестины, а также выложил картинку с флагами Турции, Палестины и хэштегом #освободитеПалестину.

7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, погибло более 1300 человек. Число погибших палестинцев в результате ответных израильских ударов по сектору Газа превысило 1500 человек.

Озил сделал тату волка с тремя полумесяцами. Эту символику использует ультраправая турецкая группировка «Серые волки», признанная в Германии экстремистской

Озил поддержал народность рохинджа в Мьянме. Против мусульманского меньшинства устраивали геноцид

Озил о событиях в Ницце: «Терроризму нет места в Исламе»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

56 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sutekh Hexen
Если он имеет в виду освобождение Палестины от террористов ХАМАС, то поддерживаю.
+57
-14
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Давыдкин
Ответ Леди Гаага
>ХАМАС обстреливает Израиль,группировки вторгаются на территорию Израиля,вырезают семьи и общины. Израиль отвечает > "Астанавитесь" - пишут мусульмане в твиттере
так хамас и есть террористы, от них другого сложно ожидать. А вот действия "цивилизованного" Израиля выглядят дико, особенно мерзко видеть, как западные политики на всё это смотрят и говорят "ЦАХАЛ имеет право". Людям непонятно в первую очередь такое лицемерие
+62
-25
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леди Гаага
>ХАМАС обстреливает Израиль,группировки вторгаются на территорию Израиля,вырезают семьи и общины. Израиль отвечает
> "Астанавитесь" - пишут мусульмане в твиттере
+47
-31
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Акимов
Лучше бы призвал исламские страны не оружием помогать ХАМАСу, а помочь эвакуировать беженцев, сохранить жизни людей. Как подстрекать к драке так братья по вере, а как помочь людям так куда-то все испаряются.
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леди Гаага
Ответ Никита Давыдкин
так хамас и есть террористы, от них другого сложно ожидать. А вот действия "цивилизованного" Израиля выглядят дико, особенно мерзко видеть, как западные политики на всё это смотрят и говорят "ЦАХАЛ имеет право". Людям непонятно в первую очередь такое лицемерие
а что делать с террористами? Принять их требования ,извиниться на коленях и второй еврейский исход,на этот раз из Израиля?)
представь ,что когда Германия напала на СССР ,то СССР просто бы капитулировал.
негоже же напавшего на страну не встречать с хлебом -солью )
+20
-9
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тухель
Ответ Леди Гаага
>ХАМАС обстреливает Израиль,группировки вторгаются на территорию Израиля,вырезают семьи и общины. Израиль отвечает > "Астанавитесь" - пишут мусульмане в твиттере
а нас за что (с)
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Давыдкин
Ответ Uriy walmart
То есть Хамас это можно делать, потому что это Хамас?
я где-то сказал подобное? Разжую ещё больше: есть ХАМАС - террористы, которые используют (НЕ МОЖЕТ БЫТЬ) террористические методы, и есть ЦАХАЛ, методы которого сейчас мало отличаются от террористических. Так понятнее?
+17
-11
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Uriy walmart
Скоро цахал освободит сектор газа от ХАМАС
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Давыдкин
Ответ Леди Гаага
а что делать с террористами? Принять их требования ,извиниться на коленях и второй еврейский исход,на этот раз из Израиля?) представь ,что когда Германия напала на СССР ,то СССР просто бы капитулировал. негоже же напавшего на страну не встречать с хлебом -солью )
нет, надо беспорядочно лупить по жилым застройкам и использовать запрещённый фосфор, а также создавать ситуацию гуманитарной катастрофы в двухмиллионном регионе.
+14
-10
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
remmor
Ответ Sutekh Hexen
Если он имеет в виду освобождение Палестины от террористов ХАМАС, то поддерживаю.
340 плестинских детей уже убили -какой процент среди них хамасовцев, как думаешь?
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Давыдкин
Ответ Бронислав Каминский
Око за око по иудейскому закону
а международное право и всякие конвенции создавались по иудейскому праву? Или мы сейчас должны жить по сборникам трехтысячелетней давности? Отлично
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
King_X
Ответ Леди Гаага
>ХАМАС обстреливает Израиль,группировки вторгаются на территорию Израиля,вырезают семьи и общины. Израиль отвечает > "Астанавитесь" - пишут мусульмане в твиттере
Ощущение, что местные комментаторы с алиби "они первые начали" - оправдают и ядерную бомбу по мирному населению Палестины

Одни семьи жалко, другие расходный материал, да? И сильно ли виноваты мирные из Сектора? А то, что там представители гуманитарных организаций погибают от рандомных ударов евреев - они тож террористы или что? Сносить жилые кварталы вчистую(снесли около 3тыс. домов, хотя боевики вообще в бункерах), убить и ранить в разы больше палестинцев, а оставшихся добивать измором без воды и гум. коридоров - это действия бедненького Израиля, ну да))

Правительство Израиля, устраивающее геноцид, и боевики Х - обе стороны террористы и нелюди, если по факту говорить, а не лжепацифизм и избирательную гуманность, как вы, разводить
+13
-10
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Leo
Главный популист, жополиз и горе-политик из мира футбола подал голос.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jens Provgaard
Ты то куда полез, Немец из Гильзенкирхена
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
19Балдерис
вот его мотает...
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бронислав Каминский
Ответ Никита Давыдкин
а международное право и всякие конвенции создавались по иудейскому праву? Или мы сейчас должны жить по сборникам трехтысячелетней давности? Отлично
Мы -это кто?)Та же Россия тоже не особо с террористами церемонилась,даже плевала на жизни заложников во время штурмов)
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Momos
Ответ Леди Гаага
>ХАМАС обстреливает Израиль,группировки вторгаются на территорию Израиля,вырезают семьи и общины. Израиль отвечает > "Астанавитесь" - пишут мусульмане в твиттере
Проблема в том, что Израиль отвечает не только террористам, но и местным жителям, которые не имеют никакого отношения к ХАМАС.
Заметьте, что все выступают в поддержку населения Палестины, а не ХАМАСа.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джейме Ланнистер
Ответ Vladimir Ryjkov
У Озила "традиционные ценности", кто бы сомневался что он будет оправдывать резню устроенную фанатиками и обвинять евреев за защиту от последующих убийств
Евреи прям святые) Обе стороны стоит друг другу.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Uriy walmart
Ответ Никита Давыдкин
я где-то сказал подобное? Разжую ещё больше: есть ХАМАС - террористы, которые используют (НЕ МОЖЕТ БЫТЬ) террористические методы, и есть ЦАХАЛ, методы которого сейчас мало отличаются от террористических. Так понятнее?
Цахал не использует террористических методов. Он не бегает на территорию газа и не крадёт женщин и детей арабов
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Злобный Конь
Ответ Никита Давыдкин
нет, надо беспорядочно лупить по жилым застройкам и использовать запрещённый фосфор, а также создавать ситуацию гуманитарной катастрофы в двухмиллионном регионе.
Да,надо.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Uriy walmart
Ответ Momos
Проблема в том, что Израиль отвечает не только террористам, но и местным жителям, которые не имеют никакого отношения к ХАМАС. Заметьте, что все выступают в поддержку населения Палестины, а не ХАМАСа.
Дело в том что практически все имеют отношения к Хамас. Хамас например платит мирным жителям чтобы они жили на территории военных объектов. И арабы довольны
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Давыдов
Ответ Леди Гаага
а что делать с террористами? Принять их требования ,извиниться на коленях и второй еврейский исход,на этот раз из Израиля?) представь ,что когда Германия напала на СССР ,то СССР просто бы капитулировал. негоже же напавшего на страну не встречать с хлебом -солью )
ну совесткие солдаты же вообще ничего никогда не делали и Эренбург ничего не говорил.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Данил Луговский
Ответ Леди Гаага
>ХАМАС обстреливает Израиль,группировки вторгаются на территорию Израиля,вырезают семьи и общины. Израиль отвечает > "Астанавитесь" - пишут мусульмане в твиттере
Бедные Израильтяне, которые и до этого бомбили Палестину
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lyubomir-tyosla@yandex.ru
Ответ Злобный Конь
Армия Израиля сейчас именно это и начинает - освобождать Палестину. От тер-ов. Никто не виноват,что ХАМАС понимает только силу. Они нападали не только на воееныех,но и на гражданских. А эти "мирные падестинцы" танцевали на телах израильских военных, и ничё их не тревожило.
От детей и стариков ковровыми по Газе - достаточно мирно со стороны Израиля?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pol Belov
беспредел с обеих сторон, но если ХАМАС это реально террористы и то, что они делают с мирными людьми - в общем-то понятно (как ни дико это звучит), бандиты и есть бандиты, но ответка государства Израиль, которое отыгрывается на простых палестинцах - это какой-то трэш... думать, что разрушение мирных домов может остановить ХАМАС - беспросветная тупость...
... впрочем, в Израиле никогда и не скрывали, что для них палестинцы - это люди второго сорта, и этому учат уже со школы, если не с детского сада... это можно сравнить с тем, что по отношению к евреям было во времена 1939 года, только теперь евреи возмещают свои прошлые обиды на палестинцах...
печально, что что-то похожее ныне происходит и у нас...
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий