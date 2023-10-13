Озил выложил пост с хэштегом #освободитеПалестину и флагом страны: «Молюсь о мире 🤲🏼🇵🇸»

Месут Озил поддержал Палестину в конфликте с Израилем.

Бывший футболист «Реала» и «Арсенала» опубликовал пост в соцсетях с мнением о происходящем.

«Молюсь за человечество. 🤲🏼 Молюсь о мире. 🤲🏼🇵🇸 На войне гибнут невинные люди и особенно невинные дети – с обеих сторон. Это так душераздирающе и грустно.

😥💔 Пожалуйста, остановите войну!❌❌❌» – написал экс-игрок сборной Германии о конфликте Израиля и Палестины.

Озил сопроводил свои слова эмоджи с флагом Палестины, а также выложил картинку с флагами Турции, Палестины и хэштегом #освободите .

7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в , погибло более 1300 человек. Число погибших палестинцев в результате ответных израильских ударов по сектору Газа превысило 1500 человек.

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