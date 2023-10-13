Озил выложил пост с хэштегом #освободитеПалестину и флагом страны: «Молюсь о мире 🤲🏼🇵🇸»
Месут Озил поддержал Палестину в конфликте с Израилем.
Бывший футболист «Реала» и «Арсенала» опубликовал пост в соцсетях с мнением о происходящем.
«Молюсь за человечество. 🤲🏼 Молюсь о мире. 🤲🏼🇵🇸 На войне гибнут невинные люди и особенно невинные дети – с обеих сторон. Это так душераздирающе и грустно.
😥💔 Пожалуйста, остановите войну!❌❌❌» – написал экс-игрок сборной Германии о конфликте Израиля и Палестины.
Озил сопроводил свои слова эмоджи с флагом Палестины, а также выложил картинку с флагами Турции, Палестины и хэштегом #освободитеПалестину.
7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, погибло более 1300 человек. Число погибших палестинцев в результате ответных израильских ударов по сектору Газа превысило 1500 человек.
Озил сделал тату волка с тремя полумесяцами. Эту символику использует ультраправая турецкая группировка «Серые волки», признанная в Германии экстремистской
Озил поддержал народность рохинджа в Мьянме. Против мусульманского меньшинства устраивали геноцид
Озил о событиях в Ницце: «Терроризму нет места в Исламе»
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
> "Астанавитесь" - пишут мусульмане в твиттере
представь ,что когда Германия напала на СССР ,то СССР просто бы капитулировал.
негоже же напавшего на страну не встречать с хлебом -солью )
Одни семьи жалко, другие расходный материал, да? И сильно ли виноваты мирные из Сектора? А то, что там представители гуманитарных организаций погибают от рандомных ударов евреев - они тож террористы или что? Сносить жилые кварталы вчистую(снесли около 3тыс. домов, хотя боевики вообще в бункерах), убить и ранить в разы больше палестинцев, а оставшихся добивать измором без воды и гум. коридоров - это действия бедненького Израиля, ну да))
Правительство Израиля, устраивающее геноцид, и боевики Х - обе стороны террористы и нелюди, если по факту говорить, а не лжепацифизм и избирательную гуманность, как вы, разводить
Заметьте, что все выступают в поддержку населения Палестины, а не ХАМАСа.
... впрочем, в Израиле никогда и не скрывали, что для них палестинцы - это люди второго сорта, и этому учат уже со школы, если не с детского сада... это можно сравнить с тем, что по отношению к евреям было во времена 1939 года, только теперь евреи возмещают свои прошлые обиды на палестинцах...
печально, что что-то похожее ныне происходит и у нас...