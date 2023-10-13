Посольство Ирана отрицает, что Роналду грозит 99 ударов плетью: «Публикация таких новостей может затмить преступления против угнетенного палестинского народа»

Теги Криштиану Роналду Лига чемпионов Азии высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Персеполис высшая лига Иран Политика Футбол

Криштиану Роналду не будут бить плетью в случае визита в Иран.

Некоторые источники в последние дни сообщали, что португалец может быть подвергнут наказанию в виде 99 ударов плетью в случае новой поездки в Переднюю Азию. Утверждалось, что форвард «Аль-Насра» нарушил местные законы, обняв и поцеловав девушку с ограниченными возможностями на встрече с фанатами.

«Мы категорически отрицаем вынесение в Иране какого-либо судебного решения в отношении какого-либо зарубежного спортсмена. Вызывает озабоченность тот факт, что публикация подобных бездоказательных новостей может затмить преступления против человечности и военные преступления против угнетенного палестинского народа.

Следует отметить, что Криштиану Роналду посетил Иран 18-19 сентября для участия в официальном футбольном матче и был тепло встречен народом и властями. Его искренняя и человечная встреча с Фатимой Хамами также получила высокую оценку и восхищение как со стороны народа, так и со стороны спортивных властей страны», – сказано в сообщении посольства Ирана в Испании.

Иранский «Персеполис» подарил Роналду ковер после прилета в Тегеран на матч азиатской ЛЧ. Ранее клуб обещал игрокам «Аль-Насра» SIM-карты с неограниченным доступом в интернет

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54 комментария

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Дядя ТУРА
плетью только своих граждан бить можно)
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Илья Гордеев
шикарно приплели Палестину
+38
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Роман Стойкий
На спортс ру захожу чисто политику читать
+26
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Галым Тауасаров
Ответ Дядя ТУРА
плетью только своих граждан бить можно)
они привыкшие😁
+14
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Злобный Конь
А ведь Иран был цивилизованной страной,пока не свергли шаха вот эти бородатые неучи.
+15
-5
+10
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Uriy walmart
Ответ OldCityFan
Оппоненты ничем не лучше, которые за последние дни 6 тыс ракет выпустил по Сектору Газу
Я что то пропустил, евреи уже забежали на фестиваль в сектор газа, порезали младенцев, угнали себе женщин в заложники?
+14
-5
+9
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Gepard_GRIN
Ответ Uriy walmart
Так в стране спорта нет. Одна политика осталась
В какой стране живёшь, бедолага?
+13
-5
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Пирс Морган
Попали в Ад американец, индус и русский. Встретил их Черт и говорит:
- Всем, кто сюда попадает, даю шанс перейти в Рай.
И достает здоровенный кнут.
- Кто выдержит три удара не закричав - отпускаю! Можете защищаться, чем хотите.
Первым вышел американец.
- Чем хочешь защищаться?
Американец взял здоровый гранитный камень:
- Я готов!
Черт размахнулся в первый раз и... камень вдребезги. Второй раз - и американец заорал как бешенный...
- Следующий, - говорит Черт.
Выходит индус.
- Чем будешь защищаться?
- Ничем! - отвечает индус, - Я 80 лет занимался йогой, и в медитации
тело не чувствует боли!
- Ладно.
Первый удар. Индус: - Ошшш...
Второй удар. Индус: - Ошшш...
Третий удар. Индус: - Ошшш...
- Ух е# твою... Еще никто не выдерживал трех ударов. - говорит Черт. - Ну что ж, ты свободен, можешь спокойно идти в Рай.
- Нет, - говорит индус, - хочу остаться и посмотреть, чем закончится.
- Ладно, останься. Ну, чем думаешь защищаться? , обращается Черт к русскому.
- Чем защищаться - индусом, конечно...
+10
-3
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Галым Тауасаров
они привыкшие😁
Бей своих, чтобы чужие боялись
+10
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Антон Сватковский
В ряде СМИ это подавалось как факт (хотя я и усомнился), хотя выступает лишь вымыслом блоггера.
Лишний раз показывает, что применительно к новостям из Ирана нужно быть аккуратным.
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OldCityFan
Ответ Roja
С террористами только так и нужно
Дети тоже террористы?
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Luffy Die
Ответ Zed_patriot
кринж позор пустыни
ты совсем что-ли? Почему он позор, что он сделал?
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Нұржан
Лицемеры.
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Roja
Ответ OldCityFan
Мы это кто? Совсем погнили что ли
Те, кто защищает хамас
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Uriy walmart
Ответ Роман Стойкий
На спортс ру захожу чисто политику читать
Так в стране спорта нет. Одна политика осталась
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Roja
Ответ OldCityFan
Хамас никто не защищает
Да вы что
Вы не понимаете причину и следствие действии Израиля?
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Усы Годзиллы
Ответ Роман Стойкий
На спортс ру захожу чисто политику читать
Учитывая уровень тог, как они освещают спортс, представь, как они транслируют политику...
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Roja
Ответ OldCityFan
Дети тоже террористы?
раньше нужно было думать
а то сейчас вы вспомнили про детей
Где вы раньше были?
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ARIGAMI ARIGAMI
Сейчас бы Иранцам в угнетении кого-то обвинять 😂
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Александр Русанов
Ответ Антон Сватковский
В ряде СМИ это подавалось как факт (хотя я и усомнился), хотя выступает лишь вымыслом блоггера. Лишний раз показывает, что применительно к новостям из Ирана нужно быть аккуратным.
Дане только из Ирана, а о любой стране, о которой кроме стереотипов ничего неизвестно. Тот же Китай и шутки про социальный рейтинг
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Artmann
Ответ Lanc
Почему 99? Нельзя ли ещё один удар добавить для ровного счёта?
Видимо, нумерология.)
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dpv
Ответ Злобный Конь
А ведь Иран был цивилизованной страной,пока не свергли шаха вот эти бородатые неучи.
Это теперь наш Братский народ. Так то ))) аккуратнее
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RSM-1930
Ответ daniil977463
Что ты несешь? Какое современное общество в Иране?
блин чел, оно явно современнее чем на Окраине
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Блуждающий странник
При чем здесь Палестина?
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Назар Игорь
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