Криштиану Роналду не будут бить плетью в случае визита в Иран.

Некоторые источники в последние дни сообщали, что португалец может быть подвергнут наказанию в виде 99 ударов плетью в случае новой поездки в Переднюю Азию. Утверждалось, что форвард «Аль-Насра» нарушил местные законы, обняв и поцеловав девушку с ограниченными возможностями на встрече с фанатами.

«Мы категорически отрицаем вынесение в Иране какого-либо судебного решения в отношении какого-либо зарубежного спортсмена. Вызывает озабоченность тот факт, что публикация подобных бездоказательных новостей может затмить преступления против человечности и военные преступления против угнетенного палестинского народа.

Следует отметить, что посетил Иран 18-19 сентября для участия в официальном футбольном матче и был тепло встречен народом и властями. Его искренняя и человечная встреча с Фатимой Хамами также получила высокую оценку и восхищение как со стороны народа, так и со стороны спортивных властей страны», – сказано в сообщении посольства Ирана в Испании.

Иранский «Персеполис» подарил Роналду ковер после прилета в Тегеран на матч азиатской ЛЧ. Ранее клуб обещал игрокам «Аль-Насра» SIM-карты с неограниченным доступом в интернет

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