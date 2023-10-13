Посольство Ирана отрицает, что Роналду грозит 99 ударов плетью: «Публикация таких новостей может затмить преступления против угнетенного палестинского народа»
Криштиану Роналду не будут бить плетью в случае визита в Иран.
Некоторые источники в последние дни сообщали, что португалец может быть подвергнут наказанию в виде 99 ударов плетью в случае новой поездки в Переднюю Азию. Утверждалось, что форвард «Аль-Насра» нарушил местные законы, обняв и поцеловав девушку с ограниченными возможностями на встрече с фанатами.
«Мы категорически отрицаем вынесение в Иране какого-либо судебного решения в отношении какого-либо зарубежного спортсмена. Вызывает озабоченность тот факт, что публикация подобных бездоказательных новостей может затмить преступления против человечности и военные преступления против угнетенного палестинского народа.
Следует отметить, что Криштиану Роналду посетил Иран 18-19 сентября для участия в официальном футбольном матче и был тепло встречен народом и властями. Его искренняя и человечная встреча с Фатимой Хамами также получила высокую оценку и восхищение как со стороны народа, так и со стороны спортивных властей страны», – сказано в сообщении посольства Ирана в Испании.
Иранский «Персеполис» подарил Роналду ковер после прилета в Тегеран на матч азиатской ЛЧ. Ранее клуб обещал игрокам «Аль-Насра» SIM-карты с неограниченным доступом в интернет
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
- Всем, кто сюда попадает, даю шанс перейти в Рай.
И достает здоровенный кнут.
- Кто выдержит три удара не закричав - отпускаю! Можете защищаться, чем хотите.
Первым вышел американец.
- Чем хочешь защищаться?
Американец взял здоровый гранитный камень:
- Я готов!
Черт размахнулся в первый раз и... камень вдребезги. Второй раз - и американец заорал как бешенный...
- Следующий, - говорит Черт.
Выходит индус.
- Чем будешь защищаться?
- Ничем! - отвечает индус, - Я 80 лет занимался йогой, и в медитации
тело не чувствует боли!
- Ладно.
Первый удар. Индус: - Ошшш...
Второй удар. Индус: - Ошшш...
Третий удар. Индус: - Ошшш...
- Ух е# твою... Еще никто не выдерживал трех ударов. - говорит Черт. - Ну что ж, ты свободен, можешь спокойно идти в Рай.
- Нет, - говорит индус, - хочу остаться и посмотреть, чем закончится.
- Ладно, останься. Ну, чем думаешь защищаться? , обращается Черт к русскому.
- Чем защищаться - индусом, конечно...
Лишний раз показывает, что применительно к новостям из Ирана нужно быть аккуратным.
Вы не понимаете причину и следствие действии Израиля?
а то сейчас вы вспомнили про детей
Где вы раньше были?