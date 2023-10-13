«Челси»: «Солидарны с евреями перед лицом растущей волны антисемитизма и опечалены огромными жертвами после нападения на Израиль»

Теги Челси премьер-лига Англия сборная Израиля по футболу Сборная Палестины по футболу Политика Футбол

«Челси» поддержал Израиль после атаки ХАМАС.

«Футбольный клуб «Челси» чрезвычайно опечален огромными человеческими жертвами, ставшими результатом нападений на Израиль в минувшие выходные.

Мы солидарны с еврейской общиной Лондона и евреями всего мира перед лицом растущей волны антисемитизма, против которой мы давно ведем кампанию.

Мы, как и другие клубы Премьер-лиги, почтим память всех погибших в Израиле и Газе в последние дни на «Стэмфорд Бридж», когда будем играть с «Арсеналом», – говорится в заявлении «синих».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

135 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
denimo21
А жертвами в секторе не опечалены ?
+82
-34
+48
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
Зачем хамас подставил свой собственный народ? Прекрасно знали какая будет реакция Израиля, сколько будет невинных жертв среди мирных жителей Газы, но это им неважно. Скоты они, эти фанатики, ни своих ни чужих не жалеют. Золотые слова -
"Фанатизм никогда не дает окончательной победы".
+57
-22
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hans Castorp
Ответ градус ненависти
удивительно что здесь на спортсе массово поддерживают цунаров. нравится радикальный исламизм?
А ты видимо приверженец радикального сионизма )
+26
-11
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
градус ненависти
удивительно что здесь на спортсе массово поддерживают цунаров. нравится радикальный исламизм?
+34
-19
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Безумный Макс
Ответ Andrey Andreev
Комментарий скрыт
почему они вообще должны выбирать чью-либо сторону?
это спортивная организация
в себя придите уже
+18
-4
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
м м
Пиндос Боэли, так бы и подписался.
+26
-12
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
Ответ Николай Лазарев
Очевидный ход, при американском владельце, лицемерно.
а при Абрамовиче они палестинцев поддержали бы, да?
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ariuntrius
Ответ denimo21
А жертвами в секторе не опечалены ?
Печаль по террористам и тем кто позволяет им быть у власти?
+35
-26
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Николай Лазарев
Очевидный ход, при американском владельце, лицемерно.
+20
-12
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Leon Petov
Ответ Николай Лазарев
Очевидный ход, при американском владельце, лицемерно.
"Израиль, безусловно, мы тоже видим же это, подвергся беспрецедентной по своей жестокости атаке. И конечно, имеет право на защиту, имеет право на то, чтобы обеспечить свое мирное существование", - заявил Путин
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Франческо Тортик
Ответ denimo21
А жертвами в секторе не опечалены ?
Хочу напомнить, что вечером 7 октября жертвы в секторе праздновали и запускали салюты в честь сотен зверски убитых жителей Израиля.
+17
-9
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Лимонников
Ответ ariuntrius
Печаль по террористам и тем кто позволяет им быть у власти?
Только вот Израиль отжимает территорию Палестины на протяжении 50 лет
+15
-8
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Франческо Тортик
Ответ Hans Castorp
А ты видимо приверженец радикального сионизма )
Когда цивилизованное демократическое государство после массовых зверских убийств мирного населения ставит перед собой цель полное уничтожение радикального терроризма у границ своей страны - это в нормальном мире называется обеспечение безопасности граждан страны. Если что.
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Донован хозяин НБА
Ответ Hans Castorp
А ты видимо приверженец радикального сионизма )
Сколько бомб в России и мире взорвали радикальные исламисты, и сколько радикальные сионисты?
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бьорн Дэли
Ответ градус ненависти
удивительно что здесь на спортсе массово поддерживают цунаров. нравится радикальный исламизм?
Ботов пригожина трудоустроили)
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kazus
Ответ градус ненависти
удивительно что здесь на спортсе массово поддерживают цунаров. нравится радикальный исламизм?
Они не понимают, что они следующие
+14
-8
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бьорн Дэли
Ответ Назар Игорь
Зачем хамас подставил свой собственный народ? Прекрасно знали какая будет реакция Израиля, сколько будет невинных жертв среди мирных жителей Газы, но это им неважно. Скоты они, эти фанатики, ни своих ни чужих не жалеют. Золотые слова - "Фанатизм никогда не дает окончательной победы".
Значит им плевать на свой народ.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зоновский петух
Ответ Назар Игорь
Зачем хамас подставил свой собственный народ? Прекрасно знали какая будет реакция Израиля, сколько будет невинных жертв среди мирных жителей Газы, но это им неважно. Скоты они, эти фанатики, ни своих ни чужих не жалеют. Золотые слова - "Фанатизм никогда не дает окончательной победы".
Наконец то вижу разумную мысль в плюсах. Уже надоели подвывания школьников про бедных палестинцев. Провести логическую цепочку, что если бы не зверское нападение хамаса, то и палестинцы мирные были бы живы мозгов у них не хватает.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
Ответ kazus
Они не понимают, что они следующие
Так было уже заявление Патрушева о том что только за год число тяжких преступлений мигрантов на территории России выросло почти на треть.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
Ответ Hans Castorp
Скорее всего объяснение очень простое : вся Палестина- это загнанный в угол зверь , вероятно там люди уже просто не выдерживают несправедливости и издевательств , отсюда и агрессия без оглядки на последствия
"Как сальвадорец с палестинскими корнями, я уверен, что самое лучшее, что может случиться с палестинцами, - это полное исчезновение ХАМАСа. Эти дикие звери не представляют палестинцев"

Президент Сальвадора Найиб Букеле
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Three Days Grace
Ответ Любезный Коссутий
а при Абрамовиче они палестинцев поддержали бы, да?
люди вообще не думают, что пишут)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gnider
Ответ denimo21
А жертвами в секторе не опечалены ?
Нет атаки на Израиль -нету ответных жертв
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Горбенко
Ответ Hans Castorp
Скорее всего объяснение очень простое : вся Палестина- это загнанный в угол зверь , вероятно там люди уже просто не выдерживают несправедливости и издевательств , отсюда и агрессия без оглядки на последствия
каких издевательств?
возможность ездить на работу в Израиль?
возможность получить израильское гражданство, присягнув ему на верность, и жить полноценной жизнью, как граждане-арабы?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Франческо Тортик
Ответ R
разве именно Хамас это сделал? либо кое-кто руками Хамаса?
Да. Это сделали люксембургцы.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Франческо Тортик
Ответ Pasta
Тогда почему когда Россия говорит, что "мы считаем Украину угрозой для себя, и она находится около наших границ", "цивилизованный мирок" все это серьезно осуждает? Вот Россия считает, что на Украине фашисты и сомнительные личности, мы не хотим их у наших границ(что хотят украинцы, пофиг). Но это порицается. А Израилю можно(и на мирных палестинцев им пофиг). При этом можно также было и США это делать в Ираке, Ливии и Югославии, хотя казалось бы США вообще на другом материке(да и поводы там были лишь формальные, на самом деле туда вообще вторгались ради ресурсов, а вся эта брехня про тиранов и химическое оружие - это вранье США).
С Украины на территорию России проникали несколько тысяч боевиков, зверски убивали мирных жителей (включая женщин и детей), параллельно запуская порядка 3 тысяч ракет по всей территории РФ? После чего захватывали полторы сотни пленных (опять же включая детей) и отвозили их обратно к себе? Точно было такое?
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий