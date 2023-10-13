«Челси» поддержал Израиль после атаки ХАМАС.

«Футбольный клуб « » чрезвычайно опечален огромными человеческими жертвами, ставшими результатом нападений на Израиль в минувшие выходные.

Мы солидарны с еврейской общиной Лондона и евреями всего мира перед лицом растущей волны антисемитизма, против которой мы давно ведем кампанию.



Мы, как и другие клубы Премьер-лиги, почтим память всех погибших в Израиле и Газе в последние дни на «Стэмфорд Бридж», когда будем играть с «Арсеналом», – говорится в заявлении «синих».

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