«Челси»: «Солидарны с евреями перед лицом растущей волны антисемитизма и опечалены огромными жертвами после нападения на Израиль»
«Челси» поддержал Израиль после атаки ХАМАС.
«Футбольный клуб «Челси» чрезвычайно опечален огромными человеческими жертвами, ставшими результатом нападений на Израиль в минувшие выходные.
Мы солидарны с еврейской общиной Лондона и евреями всего мира перед лицом растущей волны антисемитизма, против которой мы давно ведем кампанию.
Мы, как и другие клубы Премьер-лиги, почтим память всех погибших в Израиле и Газе в последние дни на «Стэмфорд Бридж», когда будем играть с «Арсеналом», – говорится в заявлении «синих».
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