Роналду забил 124-й гол за сборную – Словакии с пенальти. Оторвался от Месси на 20 мячей, от Даеи – на 16

Криштиану Роналду забил сборной Словакии в квалификации Евро-2024.

38-летний футболист реализовал пенальти, назначенный после попадания мяча в руку .

Этот мяч стал для форварда, представляющего « », 124-м в составе сборной Португалии. Он возглавляет список лучших бомбардиров в истории национальных команд, опережая (Иран) на 16 голов, Лионеля Месси (Аргентина) – на 20.

Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию