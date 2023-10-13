Роналду забил 124-й гол за сборную – Словакии с пенальти. Оторвался от Месси на 20 мячей, от Даеи – на 16

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Криштиану Роналду забил сборной Словакии в квалификации Евро-2024.

38-летний футболист реализовал пенальти, назначенный после попадания мяча в руку Денису Вавро.

Этот мяч стал для форварда, представляющего «Аль-Наср», 124-м в составе сборной Португалии. Он возглавляет список лучших бомбардиров в истории национальных команд, опережая Али Даеи (Иран) на 16 голов, Лионеля Месси (Аргентина) – на 20.

Подробно со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь.

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68 комментариев

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MajestySport
Давно такого счастливого Роналду не было видно, ведет игру, заводит болельщиков и классный первый тайм в его исполнении. Ну а бисеклета в добавочное время квинтесенция его отличной формы в этом матче.
+52
-14
+38
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Remedy
Кстати, удивительно, что никто это не отметил, а сейчас в матче Австрии и Бельгии идет противостояние бывших российских «шарлатанов» (тренеров)
+21
-2
+19
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igls54
Таким образом, иранец Даеи - главный конкурент Роналду :)
+18
-5
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Maksat Nurgaliev
приятно смотреть на игру Рона сегодня
+14
-3
+11
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corazón blanco
Больше всего понравилось, как болельщики Португалии приветствовали Роналду перед матчем, растянув огромный баннер в честь его 200-го матча за сборную. Великое достижение.
+11
-2
+9
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wshnmn
Ответ Artem Piatkov
Роналду с 37+8 в году - не номинирован на ЗМ❌ Месси с 26+12 в Лиге 1/МЛС при 0+0 в плей-офф ЛЧ и вылете в 1/8 - главный фаворит✔️
Надеюсь справедливость восторжествует и получит Эрлинг!
+23
-15
+8
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Стахович
150 забьет легко.Надо на 170 замахнуться
+11
-5
+6
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udiekemen
Ответ Роман
Величайший 🐐
Щас прибегут мессибои и будут как дети что-то доказывать) хотя возможно и спят) завтра ведь школа)
+15
-9
+6
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Artem Piatkov
Что мы имеем:

✔️ 37+8 за календарный 2023 год
✔️ 124+33 на уровне сборных
✔️ 856+242 за всю карьеру

True Legend 👑
+21
-16
+5
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Роман
Величайший 🐐
+27
-22
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Фауст
Ответ MajestySport
Давно такого счастливого Роналду не было видно, ведет игру, заводит болельщиков и классный первый тайм в его исполнении. Ну а бисеклета в добавочное время квинтесенция его отличной формы в этом матче.
давно не видел, чтобы он так единалил. а хотя вру. уже разгромили бы словаков, если бы не палил с любого угла. кумир Рэшфорда.
+15
-10
+5
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dudufufu
Ответ Remedy
Кстати, удивительно, что никто это не отметил, а сейчас в матче Австрии и Бельгии идет противостояние бывших российских «шарлатанов» (тренеров)
Тихо, Мостового разбудите
+5
0
+5
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ivan Morozov 20
величайший пенальтист 🍓
+6
-2
+4
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Н.Ф.
Чем дальше оторвётся, тем счастливее будет.
Так выпьем же за счастье CR7!
+6
-3
+3
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Стахович
Ответ xomamb
лучший пенальтист из полупокеров лучший полупокер из пенальтистов
Даа,аргентинский оплеван побил все рекорды по пенкам на ЧМ)
+5
-2
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Dirk13
Ответ mahurat
В группе еще Люксембург, Лихтенштейн, Босния... Конечно, это сложнее, чем забивать Уругваю, Парагваю, Бразилии и т.д. Отрыв увеличится.
Но ведь у Месси нет голов в оф. матчах Бразилии.
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Александр Северный
Роналду забил с с пенальти
остановите движение вселенной, я сойду 🤣
ничтожество
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stif 95
Ответ FCB1991
Про выигранный в соло ЧМ ты чисто случайно забыл, правда? Ну тот самый, где Раналда во второй раз в карьере признан худшим. И напомни нам, пожалуйста, в каком именно колхозе Раналда набил свою стату. Только давай без сказок, что лига пустыни выше уровнем Франции и МЛС.
какой в соло ? Мартинес шутка для вас ? пенальти и вытягивание за большие уши эльфа тоже шутка для вас ? в соло, тоже скажете.
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maks677
Внимание! Из-за отсутствия игр Лео возможен наплыв минусов от мессибоев. Будьте осторожны.
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Александр Северный
ребят, может кто-нибудь ему сломает ноги!?
просто уже надоело смотреть на это.
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Zed_patriot
Ответ Dirk13
Но ведь у Месси нет голов в оф. матчах Бразилии.
сделать хет-трик Бразилии в товарняке легче, чем забить Фарерам с пенальти 🤡
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Батя Ригобера
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Ответ Стахович
Величайший
Мой Мессия
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CHELSEA_2008
Ответ Alex Sarus
Роналду: Уйду из футбола когда не смогу бить пенальти.
Так а на каком месте Месси без пенальти по статистике на ЧМ и сколько голов у него в плей-офф?😃
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Батя Ригобера
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Роман
Величайший 🐐
Мой Месси 🐐🐐🐐🐐
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Батя Ригобера
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Ответ MajestySport
Давно такого счастливого Роналду не было видно, ведет игру, заводит болельщиков и классный первый тайм в его исполнении. Ну а бисеклета в добавочное время квинтесенция его отличной формы в этом матче.
Мой Мессия недостижим для мароканца по мастерству
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