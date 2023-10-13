Роналду забил 124-й гол за сборную – Словакии с пенальти. Оторвался от Месси на 20 мячей, от Даеи – на 16
Криштиану Роналду забил сборной Словакии в квалификации Евро-2024.
38-летний футболист реализовал пенальти, назначенный после попадания мяча в руку Денису Вавро.
Этот мяч стал для форварда, представляющего «Аль-Наср», 124-м в составе сборной Португалии. Он возглавляет список лучших бомбардиров в истории национальных команд, опережая Али Даеи (Иран) на 16 голов, Лионеля Месси (Аргентина) – на 20.
Подробно со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
✔️ 37+8 за календарный 2023 год
✔️ 124+33 на уровне сборных
✔️ 856+242 за всю карьеру
True Legend 👑
Так выпьем же за счастье CR7!
остановите движение вселенной, я сойду 🤣
ничтожество
просто уже надоело смотреть на это.