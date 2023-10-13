Квалификация Евро-2024. Португалия примет Словакию, Франция в гостях у Нидерландов
Сборная Португалии примет Словакию в рамках отбора Евро-2024.
Бельгия сыграет в гостях с Австрией, Франция – с Нидерландами.
Квалификация Евро-2024
7-й тур
- Дата проведения
- 13 октября, 19.00, «А Ле Кок Арена»
- Дата проведения
- 13 октября, 21.45, «Драгау»
- Дата проведения
- 13 октября, 21.45, «Лаугардалсвеллур»
- Дата проведения
- 13 октября, 21.45, «Эрнст Хаппель»
- Дата проведения
- 13 октября, 21.45, «Авива-Стэдиум»
- Дата проведения
- 13 октября, 21.45, «Йохан Кройфф Арена»
- Дата проведения
- 13 октября, 21.45, «Райнпарк Штадион»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
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