Квалификация Евро-2024. Португалия примет Словакию, Франция в гостях у Нидерландов

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Сборная Португалии примет Словакию в рамках отбора Евро-2024.

Бельгия сыграет в гостях с Австрией, Франция – с Нидерландами.

Квалификация Евро-2024

7-й тур

Эстония – Азербайджан
Дата проведения
13 октября, 19.00, «А Ле Кок Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Португалия – Словакия
Дата проведения
13 октября, 21.45, «Драгау»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Исландия – Люксембург
Дата проведения
13 октября, 21.45, «Лаугардалсвеллур»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Австрия – Бельгия
Дата проведения
13 октября, 21.45, «Эрнст Хаппель»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Ирландия – Греция
Дата проведения
13 октября, 21.45, «Авива-Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Нидерланды – Франция
Дата проведения
13 октября, 21.45, «Йохан Кройфф Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Лихтенштейн – Босния и Герцеговина
Дата проведения
13 октября, 21.45, «Райнпарк Штадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы отбора Евро-2024

Статистика отбора Евро-2024

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13 комментариев

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werowolf-gears
Удачи Люксембургу и Греции
+2
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avcgloronalduMU
хорошие пары
+1
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ werowolf-gears
Удачи Люксембургу и Греции
круто!)
+2
-1
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Дорох
две топовые игры в один день. а завтра как таковой игры нет😕
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Очевидное невероятное
За Голландию !
+1
-1
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Любезный Коссутий
Пуртугал 💪
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Ночной кошмар Логинова
За Азербайджан! 😁
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Splin
Ответ Andrey Ashhabadskiy
то есть за принцессу 👸 7
Он же за Команлу, а не лично за😬✌️😬
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Three Days Grace
Ответ werowolf-gears
Удачи Люксембургу и Греции
Люксембургу нужно увозить 3 очка из Исландии. А после у них домашний матч со словаками. 2 победы подряд и они практически на Евро. Верим в чудо!)
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