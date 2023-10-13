Квалификация Евро-2024. Португалия примет Словакию, Франция в гостях у Нидерландов

Сборная Португалии примет Словакию в рамках отбора Евро-2024.

сыграет в гостях с Австрией, – с Нидерландами.

Квалификация Евро-2024

7-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы отбора Евро-2024

Статистика отбора Евро-2024

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