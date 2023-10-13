«Ювентус» просматривал Сперцяна на матче Армении с Латвией, «Лацио» – Тикнизяна («СЭ»)

Топ-клубы Серии А просматривали игроков РПЛ Эдуарда Сперцяна и Наира Тикнизяна.

Как утверждает « », скауты клубов ведущих европейских чемпионатов просматривали игроков сборной Армении во время матча отбора Евро-2024 с Латвией (0:2).

За 23-летним полузащитником « » следили представители « » и одной из команд Бундеслиги, за 24-летним защитником « » – селекционеры « » и клуба из нижней половины таблицы Серии А.

Статистику Сперцяна можно изучить здесь, Тикнизяна – тут.

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