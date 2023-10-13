«Ювентус» просматривал Сперцяна на матче Армении с Латвией, «Лацио» – Тикнизяна («СЭ»)

Теги Локомотив Лацио Ювентус премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы сборная Армении по футболу Краснодар Наир Тикнизян Спорт-Экспресс Эдуард Сперцян Футбол

Топ-клубы Серии А просматривали игроков РПЛ Эдуарда Сперцяна и Наира Тикнизяна.

Как утверждает «Спорт-Экспресс», скауты клубов ведущих европейских чемпионатов просматривали игроков сборной Армении во время матча отбора Евро-2024 с Латвией (0:2).

За 23-летним полузащитником «Краснодара» следили представители «Ювентуса» и одной из команд Бундеслиги, за 24-летним защитником «Локомотива» – селекционеры «Лацио» и клуба из нижней половины таблицы Серии А.

Статистику Сперцяна можно изучить здесь, Тикнизяна – тут.

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25 комментариев

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Ярик01
Проиграть Латвии 2-0, лучшая антиреклама футболистов сборной Армении
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Давид Agabekyan
Судя по игре с Латвией, им и в России хорошо
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костя Suchkov
Мадридский Реал просматривал Соболева и Шупо Мотинга в матче Россия - Камерун🔥🤯
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Aleksey Yashin
В заголовке Спортс сразу пишет, как будут выглядеть анонсы матчей Лацио, если трансфер состоится)
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Woicekh Szczesny
Лацио так-то тоже в нижней половине таблицы
+8
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Кефтеме
Ответ Артём Амирджанян
Шупо Мотинг не выходил на поле🔥🔥🔥
Ему не надо выходить, чтобы доказать как он играет 🔥🔥🔥
+8
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Groznyi2024
В итоге возьмут Сперцянса и Тикнизянса
+7
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+7
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hiper26
Ответ Woicekh Szczesny
Лацио так-то тоже в нижней половине таблицы
Подтянутся ешё.
+4
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Metalloid
Ну они сделали всё, что бы остаться в России )
+4
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ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
В каждой команде должен быть тот кто харашо жарит шашлык.
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Джанлука Нальюка
Тикнизян гораздо больше понравился.
Сперцян играл академично в полноги, хотя видно, что у него хороший пас и видение поля, но на мой взгляд, он не выкладывался на поле на 100%
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Helge
сдаётся мне, они провалили эти просмотры )))
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Чётко_как_чечётка
Лацио и Тикнизян ещё верится, а вот Юве... Ну фиг знает, за Сперцяном не слежу. Хотя такие клубы нередко покупают молодых игроков и сразу в аренду отдают.
Тики в 2023 очень хорош)
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Pycckuu"
не лучший матч для просмотра)
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Арсений Хахатанов
Тики нам и самим нужен, прибавил
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Edo Milanian
Вчера, конечно, выдали матч... Но иногда полезно опуститься на землю. Шансы проявить себя еще будут. Да и зимой вряд ли Краснодар отпустит Сперцяна.
После вчерашних матчей шансов на выход уже нет, можно будет без лишних нервяков сыграть в группе оставшиеся матчи с Уэльсом и Хорватией. Ну и ближайший товарняк с С.Македонией
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Алексѣй Пестовъ
Ювентус Сперцяна и Лацио Тикнизяна
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tolobas
Посмотрели как они обо..лись против великой футбольной Латвии
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tolobas
Они решили, что просмотры еще будут и поставили на победу Латвии
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Артём Амирджанян
Ответ костя Suchkov
Мадридский Реал просматривал Соболева и Шупо Мотинга в матче Россия - Камерун🔥🤯
Шупо Мотинг не выходил на поле🔥🔥🔥
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error505
Тому Лацио , который мы видим сейчас, Тикнизян вполне бы подошёл. Главное нормальную цену выбить
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