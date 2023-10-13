«Ювентус» просматривал Сперцяна на матче Армении с Латвией, «Лацио» – Тикнизяна («СЭ»)
Топ-клубы Серии А просматривали игроков РПЛ Эдуарда Сперцяна и Наира Тикнизяна.
Как утверждает «Спорт-Экспресс», скауты клубов ведущих европейских чемпионатов просматривали игроков сборной Армении во время матча отбора Евро-2024 с Латвией (0:2).
За 23-летним полузащитником «Краснодара» следили представители «Ювентуса» и одной из команд Бундеслиги, за 24-летним защитником «Локомотива» – селекционеры «Лацио» и клуба из нижней половины таблицы Серии А.
Статистику Сперцяна можно изучить здесь, Тикнизяна – тут.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Сперцян играл академично в полноги, хотя видно, что у него хороший пас и видение поля, но на мой взгляд, он не выкладывался на поле на 100%
Тики в 2023 очень хорош)
После вчерашних матчей шансов на выход уже нет, можно будет без лишних нервяков сыграть в группе оставшиеся матчи с Уэльсом и Хорватией. Ну и ближайший товарняк с С.Македонией