Спортсмен при уходе из сборной по неуважительной причине должен будет выплатить компенсацию ЦСП («Матч ТВ»)

Спортсмен должен будет выплатить компенсацию ЦСП при увольнении по неуважительной причине.

Соответствующий приказ начал действовать в Центре спортивной подготовки сборных команд России, сообщает « ».

При увольнении по собственному желанию без уважительной причины возмещаются расходы, затрагивающие экономические интересы ЦСП, нарушающие принцип эффективности и рациональности использования бюджетных средств, причиненные досрочным расторжением трудового договора.

Степень уважительности причины расторжения договора будет устанавливать комиссия под руководством директора ЦСП Георгия Брюсова. Она определит размер компенсации исходя из конкретных обстоятельств, условий договора и с учетом норм, утвержденных общероссийскими спортивными федерациями по соответствующем виду спорта.

Выплата рассчитывается в зависимости от размера заработной платы, указанной в договоре, включая стимулирующие, и коэффициента потери, который зависит от количества оставшихся месяцев действия договора. Также выплата зависит от того, какой вид спорта представляет спортсмен – олимпийский или нет.

При увольнении спортсмена из олимпийского вида более чем за три года до окончания олимпийского цикла коэффициент потери составляет 0,5, при увольнении в период от 3 лет до 1,5 лет — 1, при увольнении за 1,5 года и менее — 1,5.

Источник отмечает, что к неуважительным причинам увольнения из ЦСП может относиться смена спортивного гражданства.