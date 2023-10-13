Спортсмен при уходе из сборной по неуважительной причине должен будет выплатить компенсацию ЦСП («Матч ТВ»)

Теги Центр спортивной подготовки Матч ТВ Биатлон

Спортсмен должен будет выплатить компенсацию ЦСП при увольнении по неуважительной причине.

Соответствующий приказ начал действовать в Центре спортивной подготовки сборных команд России, сообщает «Матч ТВ». 

При увольнении по собственному желанию без уважительной причины возмещаются расходы, затрагивающие экономические интересы ЦСП, нарушающие принцип эффективности и рациональности использования бюджетных средств, причиненные досрочным расторжением трудового договора.

Степень уважительности причины расторжения договора будет устанавливать комиссия под руководством директора ЦСП Георгия Брюсова. Она определит размер компенсации исходя из конкретных обстоятельств, условий договора и с учетом норм, утвержденных общероссийскими спортивными федерациями по соответствующем виду спорта.

Выплата рассчитывается в зависимости от размера заработной платы, указанной в договоре, включая стимулирующие, и коэффициента потери, который зависит от количества оставшихся месяцев действия договора. Также выплата зависит от того, какой вид спорта представляет спортсмен – олимпийский или нет.

При увольнении спортсмена из олимпийского вида более чем за три года до окончания олимпийского цикла коэффициент потери составляет 0,5, при увольнении в период от 3 лет до 1,5 лет — 1, при увольнении за 1,5 года и менее — 1,5.

Источник отмечает, что к неуважительным причинам увольнения из ЦСП может относиться смена спортивного гражданства. 

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34 комментария

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Alexander Poljakov
крепостное право торжественно возвращается! гойда!
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outsideofsociety
прям как в братве в 90-е, зая, бись!
+21
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Биомеханоид
В какой маразм мы скатились... Абсолютно всё пытаются решать репрессивными методами. Оштрафовать, посадить, не пущать, запретить, возбудить дело, и т.п. А потом обижаются, когда речь о полицейском бесправном государстве заходит.
+20
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Giovi
Ответ Carver
Я правильно понимаю вашу позицию, что спортсмен имеет право жрать и тренироваться на налоги, но при этом сам — ничего не должен? Открою секрет: спорстмен может тренироваться за свой счет, тогда и крепостного права не будет.
вы возвращаете зарплату, компенсацию за использованное оборудование и т.д. при увольнение с работы?
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Pavel Matveenko
Прикольно, а простой работодатель по отношению к сотрудникам такую же дикость тоже теперь имеет право вводить?
+11
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Vvild
Невозможность участия в международных соревнованиях вполне уважительная причина для ухода из сборной, как по мне.
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Ярик01
При увольнении спортсмена из олимпийского вида более чем за три года до окончания олимпийского цикла коэффициент потери составляет 0,5, при увольнении в период от 3 лет до 1,5 лет — 1, при увольнении за 1,5 года и менее — 1,5.

Это прекрасный текст, но у сборников в олимпийских видах контракт заключается всего лишь на год и каждый год списки пересматриваются.
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Алеся Ткаченко
А кто будет решать уважительная причина была у спортсмена или нет?Явно не сами спортсмены.
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Юрий Костыгин
Глава 54.1 Трудового Кодекса РФ "Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров". Всё так и есть. Ничего дикого и незаконного. Если кто-то думает, что в либеральных странах можно уйти с контракта не попрощавшись - забудьте.
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Angry_bear
Прецедент был создан фигуристами Дэвис/Смолкин, они выплатили компенсацию при переходе в сборную Грузии. Выглядит всё это конечно не слишком приглядно, но по факту, это сигнал для особо хитрых спортсменов, которые годами получают зарплаты в сборной, а потом уходят в чужие сборные.
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Bezabank2
Давайте расценки! Из регионального ЦСП тоже надо будет увольняться и платить? Или только сборники?
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tverd1
Ну тогда надо пенсионный возраст установить. А то так и будут до 60 лет тренироваться. И ставить мировые рекорды по количеству участий в олимпиадах.
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Carver
Ответ Giovi
вы возвращаете зарплату, компенсацию за использованное оборудование и т.д. при увольнение с работы?
Сейчас бы сравнивать работу на частную компанию с полностью дотационной деятельностью. В футболе есть компенсации клубам, воспитавшим игроков, почему в лыжах не может быть?
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Маргарита В Сафронова
Трудовые отношения они такие. Необходимо вести себя ответстаенно и крмпенсировать нанесӗнный ущерб.
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Safari
Началось в колхозе утро! МОК принял решение. ОКР сел в огромную лужу. Ясень пень, ближайшем будущем, страну начнут покидать наши спортсмены. Чиновники сделали выводы и приняли решение. Понятно, это не остановит спортивную эмиграцию в другие страны.
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Ливия
Ничего себе. Это как на обычной работе с тебя взимают штраф, если ты решил уволиться.
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Giovi
Ответ Delirium
Спортсменам сборной платят зарплату не за то, что они будут ходить на тренировки, а за то, что они будут готовиться и представлять страну на определенных соревнованиях. Если спортсмен уходит, не выполнив свою часть сделки, то очевидно, что должен вернуть какую-то часть вложенных в его подготовку средств.
если спортсмен не попадает на соревнования (не прошел отбор, или отстранили), получается, также должен деньги вернуть? просто так тренировался же, без результата
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Ilya1611
А спортсмену государство будет платить за те старты мировые к которым он всю свою жизнь готовился, тратил здоровье?
А из за государства его не допустили никуда👍🏻
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brig_Mercury
... Но ты просишь без уважения, не предлагаешь дружбы. Тебе и в голову не пришло назвать меня крестным. (с)
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Ковид 07.10.52
Обязанности спортсмена по разрыву контракта понятны, а ЦСП за какой срок и при каких обстоятельствах может разрывать контракт и какие компенсации будет выплачивать спортсмену?
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wlad wasew
И ходить туда не надо, тогда
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AIBOLIT66
в таком случае должен быть контракт со сборной и стоимость каждого элемента , подлежащего возмещению....в случае чего? эти случаи чего должен определять не Брюсов , а закон.
и многие будут думать, идти в сборную или нет...
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БезызбежноНаКрасный
Ответ tverd1
Ну тогда надо пенсионный возраст установить. А то так и будут до 60 лет тренироваться. И ставить мировые рекорды по количеству участий в олимпиадах.
твои данные устарели
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RusVector
Добьются они скоро, что спортсмены массово бежать из страны начнут! Гайки дальше будут только закручиваться!
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Ярик01
Ответ Юрий Костыгин
Глава 54.1 Трудового Кодекса РФ "Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров". Всё так и есть. Ничего дикого и незаконного. Если кто-то думает, что в либеральных странах можно уйти с контракта не попрощавшись - забудьте.
Еще порядок заключения трудового договора (заключены с зимними сборниками в июне) посмотри и найди о возможности его изменения в худшую сторону работодателем "приказом".
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