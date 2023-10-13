Вяльбе о памятнике лыжнику в Кунгуре: «Ужас, я вообще в шоке. Это какой-то изуродованный человек»

Елена Вяльбе призналась, что памятник лыжнику в Кунгуре вызывает у нее шок.

Накануне около лыжной базы «Снежинка» в Кунгуре (Пермский край) установили бронзовую скульптуру «Лыжник». Памятник вызвал неоднозначную реакцию у жителей города из-за своего внешнего вида.

«Ужас, я вообще в шоке. Мне не понравился этот памятник, это вообще какой-то изуродованный человек. Мне прислали фотографию – это кошмар, не знаю, что это за издевательство. Не понравились внешность, лицо», – сказала глава ФЛГР.

Жители Кунгура раскритиковали новую скульптуру «Лыжник»