Вяльбе о памятнике лыжнику в Кунгуре: «Ужас, я вообще в шоке. Это какой-то изуродованный человек»

Теги лыжные гонки ФЛГР Елена Вяльбе Лыжи

Елена Вяльбе призналась, что памятник лыжнику в Кунгуре вызывает у нее шок.

Накануне около лыжной базы «Снежинка» в Кунгуре (Пермский край) установили бронзовую скульптуру «Лыжник». Памятник вызвал неоднозначную реакцию у жителей города из-за своего внешнего вида.

«Ужас, я вообще в шоке. Мне не понравился этот памятник, это вообще какой-то изуродованный человек. Мне прислали фотографию – это кошмар, не знаю, что это за издевательство. Не понравились внешность, лицо», – сказала глава ФЛГР.

Жители Кунгура раскритиковали новую скульптуру «Лыжник»

8 комментариев

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Гамарджоба Генацвале
Ответ Геннадий Тимченко
Погуглите и будет вам счастье😉
Пояндексил.Мастер сказал, что лепил используя в качестве прототипа, фото себя любимого. Получается, набрешили?
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Andreir888
Обидеть художника может каждый (с)😊
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Уся Ваткин
это пара для Алёнки
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Гамарджоба Генацвале
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Йенс Мустерманн
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Надо было брать лико Урмаса Вяльбе, либо Алексея Говырина, тогда бы точно Трубициной данная статуя пришлась бы по нраву.
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Геннадий Тимченко
Ответ Гамарджоба Генацвале
Комментарий удален модератором
художник сказал, что лепил с Пyτина - а он в понимании патриота не может быть не красивым
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Геннадий Тимченко
художник сказал, что лепил с Пyτина - а он в понимании патриота не может быть не красивым
Серьезно? Можно ссылку на эти слова мастера? С каких пор, кстати, художники лепят?
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Геннадий Тимченко
Ответ Гамарджоба Генацвале
Серьезно? Можно ссылку на эти слова мастера? С каких пор, кстати, художники лепят?
Погуглите и будет вам счастье😉
0
0
0
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