Ирина Винер: «Нам надо первыми отказаться от участия в Олимпийских играх. Как говорит наш президент, «если драка неминуема, надо бить первым»

Теги Ирина Винер Олимпийская сборная России ОКР Париж-2024 ТАСС Гимнастика

Ирина Винер призвала отказаться от выступления на Олимпийских играх.

Накануне МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления за включение в состав ОКР олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

«Я считаю, что этого следовало ожидать. Как говорит наш президент, «если драка неминуема, надо бить первым».

Я думаю, что нам надо первыми отказаться от участия в Олимпийских играх. Нас настолько прижимают и унижают, что я не вижу тут положительного исхода, при котором мы сможем выступать», – сказала Винер

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44 комментария

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Дмитрий
Почему этой мысли еще нет в Конституции Путина?
+74
-3
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Sergei Nekhai
Бить себя по яйцам...если драка не минуема, все равно отобьют.
+38
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Vadim Bondaruk
А еще президент говорил про 2 срока, пенсионный возраст и мобилизацию, так что я бы к его словам сильно не привязывался бы
+29
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Илья Савчук
какие же они смешные лизоблюды
+28
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Гекдениз Кардениз
Ответ Дмитрий
Почему этой мысли еще нет в Конституции Путина?
цитатник пахана всех этих присосок бюджетных
+25
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Savarona25
Дворовые правила стали основными принципами в современной России. При этом для разнообразных "элит" главным в жизни были и остаются деньги. Поэтому они будут пресмыкаться перед теми кто их обеспечивает.
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+22
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Федя Букин
Отказаться от того, что недоступно.
+15
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Basil Poliduris
Все же вроде и началось потому что как то раз уже ударили первыми.
+14
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Alex Rhea
Если хотели отказываться первыми, то году в 2010 надо было - вот это шаг был бы!
А сейчас отказываться от чего? От того, чего не предлагают?
+12
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aazon
И отморозить уши на зло всем!
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Александр Сачков
Скорее это выглядит как отказ от драки.
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Гекдениз Кардениз
Уже итак понятно что ОКР пнули и никто никуда не поедет
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Заборостроитель
Эти времена уже давно прошли, сейчас только "надули", "кинули просто", "негодяи, мля".
+7
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Николай Козлов
Всегда в конструкциях, содержащих слова "мы" "нам" и "надо" необходимо задавать и четко ответить на вопросы:

1)кому "нам"/ кто такие "мы"?

2) кому "надо"?

Часто оказывается, что плюшки от действия, которое "надо", получат одни "мы", а оплатят это совсем другие "мы", которым вовсе и не "надо".
+7
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+6
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Altim
Как смешно читать все эти возмущения))))
+4
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Дмитрий Рабко
Ответ Sergei Nekhai
Бить себя по яйцам...если драка не минуема, все равно отобьют.
"Тренер, вы не представляете, что может сделать человек, укусивший себя за яйца."
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Вечно в бане
Есть выбор: отказаться самим, или дождаться, пока нас не допустят.

Любители Винер, Путина, и пацанских цитат, объясните, а где тут, собственно, «бить первым»? Что МОК от нашего отказа? Тут скорее «Если получение по голове неминуемо, надо удариться головой самому».
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mjordan
Позиция забавно-агрессивного таракана - если над тобой занесли тапок, топни ножкой первый.
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Александр Скворцов
Не надо себя переоценивать. Наказали ежа....Если мы откажемся первыми, всё будут только рады. Меньше конкуренции. Да и вообще "отряд не заметит потери бойца"!
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слесарь Гавриленко
Уйти, хлопнув дверью, не дожидаясь когда тебя выгонят.
Теперь это называется "бей первым"
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Pasha0403
Ответ Vadim Bondaruk
А еще президент говорил про 2 срока, пенсионный возраст и мобилизацию, так что я бы к его словам сильно не привязывался бы
Португалию клялся догнать, с ценами на бензин пару десятилетий ведет бескомпромиссную борьбу!
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мистер бин
Назло маме выстрелю себе в голову.
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dmon82
Ответ Заборостроитель
Эти времена уже давно прошли, сейчас только "надули", "кинули просто", "негодяи, мля".
водили за нос )
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Олег Волга
России никто не мешает провести свои собственные ОИ.
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antony18
так это получается не бить первым, а упасть первым
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