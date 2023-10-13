Ирина Винер: «Нам надо первыми отказаться от участия в Олимпийских играх. Как говорит наш президент, «если драка неминуема, надо бить первым»

Ирина Винер призвала отказаться от выступления на Олимпийских играх.

Накануне МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления за включение в состав олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

«Я считаю, что этого следовало ожидать. Как говорит наш президент, «если драка неминуема, надо бить первым».

Я думаю, что нам надо первыми отказаться от участия в Олимпийских играх. Нас настолько прижимают и унижают, что я не вижу тут положительного исхода, при котором мы сможем выступать», – сказала .

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