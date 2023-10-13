Ирина Винер: «Нам надо первыми отказаться от участия в Олимпийских играх. Как говорит наш президент, «если драка неминуема, надо бить первым»
Ирина Винер призвала отказаться от выступления на Олимпийских играх.
Накануне МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления за включение в состав ОКР олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.
«Я считаю, что этого следовало ожидать. Как говорит наш президент, «если драка неминуема, надо бить первым».
Я думаю, что нам надо первыми отказаться от участия в Олимпийских играх. Нас настолько прижимают и унижают, что я не вижу тут положительного исхода, при котором мы сможем выступать», – сказала Винер.
А сейчас отказываться от чего? От того, чего не предлагают?
1)кому "нам"/ кто такие "мы"?
2) кому "надо"?
Часто оказывается, что плюшки от действия, которое "надо", получат одни "мы", а оплатят это совсем другие "мы", которым вовсе и не "надо".
Любители Винер, Путина, и пацанских цитат, объясните, а где тут, собственно, «бить первым»? Что МОК от нашего отказа? Тут скорее «Если получение по голове неминуемо, надо удариться головой самому».
Теперь это называется "бей первым"