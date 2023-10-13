Роналду забил 700-й гол без учета пенальти – из вратарской в пустые ворота Словакии

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу сборная Словакии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд квалификация Евро-2024 Бруну Фернандеш Футбол

Второй гол в ворота Словакии стал для Криштиану Роналду юбилейным.

Португалец, находясь во вратарской площади перед пустым левым углом ворот, замкнул прострел Бруну Фернандеша на 72-й минуте матча квалификации Евро-2024. Это его 700-й гол без учета пенальти.

Примечательно, что одиннадцатиметровый сегодня он тоже реализовал – на 29-й минуте.

Всего на счету форварда теперь 125 голов в составе национальной команды – больше всех в истории.

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85 комментариев

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Усы Годзиллы
Как же автор старается накинуть.

Напомните, чем голы с пенальти отличаются от голов с центра поля?

Это гол, а у психа Роналду их уже официально 700 штук.

500 ку забили от силы 20-30 человек на свете, а тут 700.

Ещё и сама новость составлена максимально криво. Если вы указываете, что Роналду забил с нано-метра в пустые и это его 700 гол без учёта пенальти, то укажите сколько всего он забил, учитывая подлые пенальти.
+117
-21
+96
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Leon Petov
Ответ Усы Годзиллы
Как же автор старается накинуть. Напомните, чем голы с пенальти отличаются от голов с центра поля? Это гол, а у психа Роналду их уже официально 700 штук. 500 ку забили от силы 20-30 человек на свете, а тут 700. Ещё и сама новость составлена максимально криво. Если вы указываете, что Роналду забил с нано-метра в пустые и это его 700 гол без учёта пенальти, то укажите сколько всего он забил, учитывая подлые пенальти.
Да это Суряев, он постоянно про Рона накидывает
+35
-7
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David Aprasidze
Лучший в истории игры
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Влад Козьминский
Ответ Человек1991
Комментарий удален пользователем
из твоих 3000 комментариев 300 идиотские 1000 оскорбления Роналду, 1700 подлизывание Месси))
+26
-7
+19
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Supreme Allah
Ответ Zed_patriot
Комментарий скрыт
Так он на таких голах и пенальти , величайший перфоманс на чм выдал. Это не лицемерие ?
+12
-5
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David Aprasidze
Ответ Человек1991
Комментарий удален пользователем
Говорят те кто за 5 пенок в Катаре отдают мессе ЗМ
+10
-5
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Leganessi
Лучший футболист в истории - это тот, кто покорил 3 сильнейшие лиги, доказав величие по всему миру. Тепличные игроки никогда не станут величайшими. Поэтому 5 Лч в 2 клубах и Топище 3 сильнейших чемпионатов > все футболисты 20 и 21 века.

Роналду самый совершенный футболист в истории и фифа голосования ничего не изменят. Справедливость на стороне Короля Роналду.
+26
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0:4 на спотифай камп ноу
Автор статьи та еще сплетница.
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Zidan GOAT
Всегда знал, что sports это секта поклонителей аргентинцу
+16
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Станислав Л
Ответ Leganessi
Лучший футболист в истории - это тот, кто покорил 3 сильнейшие лиги, доказав величие по всему миру. Тепличные игроки никогда не станут величайшими. Поэтому 5 Лч в 2 клубах и Топище 3 сильнейших чемпионатов > все футболисты 20 и 21 века. Роналду самый совершенный футболист в истории и фифа голосования ничего не изменят. Справедливость на стороне Короля Роналду.
одно звание "чемпион мира" - и все твои потуги лопаются как шарик у Пятачка из м/ф про Винни-пуха
+12
-8
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Remedy
Ответ Великий Алонсо
Меси плачет уже?
Месси сейчас спит, а Сураев (автор статьи)- плачет😄
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Очевидное невероятное
романа парень бросил (((( 😁
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ken35
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Ответ Гномович!
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Великий Алонсо
Меси плачет уже?
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mr kovalsky
Ответ Усы Годзиллы
Как же автор старается накинуть. Напомните, чем голы с пенальти отличаются от голов с центра поля? Это гол, а у психа Роналду их уже официально 700 штук. 500 ку забили от силы 20-30 человек на свете, а тут 700. Ещё и сама новость составлена максимально криво. Если вы указываете, что Роналду забил с нано-метра в пустые и это его 700 гол без учёта пенальти, то укажите сколько всего он забил, учитывая подлые пенальти.
Боже, как же жалко это выглядит, читая новость чуть не блеванул. Видимо сильно полыхает. Ну либо просто байт на комменты
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ken35
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Влад Козьминский
из твоих 3000 комментариев 300 идиотские 1000 оскорбления Роналду, 1700 подлизывание Месси))
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НИЧЕГО СМЕШНОГО
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Комментарий удален пользователем
Видно тебя корёжит больше всего 🤓
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Yury Sin
Аффтар, привлекать материалом нужно качественным, а не дурацкими заголовками для разведения срача и кликов ))
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Alex Rhea
Ответ Zed_patriot
Комментарий скрыт
никто не был бы против голов Месси с пенальти на том ЧМ, если бы они не были очевидно левейшими)
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maks677
Новость ради новости
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Xm.md
Лyчший
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Zed_patriot
Месси всё ещё лучший бомбардир футбола с игры, это главное
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Zed_patriot
из вратарской в пустые - всё описание "лучшего и величайшего" человек футбольный импотент, без стимулирующих веществ: пенка и пустые ,хах, ничего и не может, факт
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Ruslen
Как я и говорил, пендаль и замыкание! Ничего нового
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Человек1991
Хахаха )) из 850 голов - 156 ! голов с пенальти , 110 ! из них левейшие , 150 ! голов с офсайдов и с другими нарушениями , 500 ! голов из вратарской площади с нескольких метров , большинство практически в пустые ворота. ))
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