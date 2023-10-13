Роналду забил 700-й гол без учета пенальти – из вратарской в пустые ворота Словакии
Второй гол в ворота Словакии стал для Криштиану Роналду юбилейным.
Португалец, находясь во вратарской площади перед пустым левым углом ворот, замкнул прострел Бруну Фернандеша на 72-й минуте матча квалификации Евро-2024. Это его 700-й гол без учета пенальти.
Примечательно, что одиннадцатиметровый сегодня он тоже реализовал – на 29-й минуте.
Всего на счету форварда теперь 125 голов в составе национальной команды – больше всех в истории.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Напомните, чем голы с пенальти отличаются от голов с центра поля?
Это гол, а у психа Роналду их уже официально 700 штук.
500 ку забили от силы 20-30 человек на свете, а тут 700.
Ещё и сама новость составлена максимально криво. Если вы указываете, что Роналду забил с нано-метра в пустые и это его 700 гол без учёта пенальти, то укажите сколько всего он забил, учитывая подлые пенальти.
Роналду самый совершенный футболист в истории и фифа голосования ничего не изменят. Справедливость на стороне Короля Роналду.