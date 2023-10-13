Роналду забил 700-й гол без учета пенальти – из вратарской в пустые ворота Словакии

Второй гол в ворота Словакии стал для Криштиану Роналду юбилейным.

Португалец, находясь во вратарской площади перед пустым левым углом ворот, замкнул прострел Бруну Фернандеша на 72-й минуте матча квалификации Евро-2024. Это его 700-й гол без учета пенальти.

Примечательно, что одиннадцатиметровый сегодня он тоже реализовал – на 29-й минуте.

Всего на счету форварда теперь 125 голов в составе национальной команды – больше всех в истории.

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