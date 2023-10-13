Клубы РПЛ тратят 500 млн рублей на обеспечение судейства за сезон, каждый – около 31 млн («Чемпионат»)

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Краснодар видеоповторы Чемпионат.com деньги Футбол

Клубы РПЛ тратят 500 млн рублей за сезон на обеспечение судейства.

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В сумму входят гонорары арбитров, обслуживание системы ВАР и логистика.

Таким образом, один клуб лиги тратит на судейство чуть больше 31 млн рублей за сезон.

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34 комментария

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Viktor Sinyavskiy
Клубы РПЛ еще и платят за это....
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Михаил Савченко
Ответ Bogomdor
Основная проблема судейства - их мало, нет конкуренции.
Ага, потому что очень классно судьей работать - все тебя ненавидят, постоянно рассматривают все ошибки под микроскопом, придумывают что ты к кому-то лояльный, к кому-то нет и хоть бы кто спасибо сказал)
+14
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ApXuMaHqPuT
А судьи кто? (с)🙁
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Древний спартач
Никто не заметил смешной парадокс ? Клубы платят огромные деньги на обеспечение судейства , а Мажич говорит , что ему наплевать на мнение клубов и решение спорных вопросов остаётся именно за ним !?
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Владимир Молявин
Приличные деньги.
+4
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Bogomdor
Основная проблема судейства - их мало, нет конкуренции.
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КБ Сергей
Ответ Tun
И это в среднем за лям в год, в Мск сварщики больше получают
Далеко не все и не только в Мск. И не надо напоминать, что сварщики работают 5/2 и здоровье гробят? А судьи занимаются фитнесом на свежем воздухе и гробят наши нервы.)))
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Bogomdor
Ответ Михаил Савченко
Ага, потому что очень классно судьей работать - все тебя ненавидят, постоянно рассматривают все ошибки под микроскопом, придумывают что ты к кому-то лояльный, к кому-то нет и хоть бы кто спасибо сказал)
Такая работа, штош.

Но это не отменяет того, что отсутствие конкуренции сильно вредит. Их даже нормально наказать отстранением не получается - некому судить матчи.
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КБ Сергей
Почти по ляму за матч, с учётом Кубка… Аднаака…
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Ответ CriminalJoint62
Все равно, судьям недоплачивают. Но на данную проблему никто не будет обращать внимание, всем лишь бы попинать арбитров в очередной раз
им второй год повышают оклады или ты не в курсе этих новостей, главный сейчас за игру 200 000р, боковой 100 000, вар точно не скажу...
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ужас, 500млн рублей просто в воздух с нашим уровнем судейства...
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Cherrylion
Ответ Bogomdor
Вот тут ничего не могу сказать. А что, не принимают, хотя люди подают заявки?
Я лично подавал заявку 4 месяца назад, по всем параметрам прохожу :) 4 месяца от РФС молчание. Но может быть у них в другие даты обучение проходит, конечно
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Bogomdor
Ответ Cherrylion
При этом когда подаешь заявку на сайте РФС на обучение на судью, РФС больше 4х месяцев морозится - видимо нет наборов
Вот тут ничего не могу сказать. А что, не принимают, хотя люди подают заявки?
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Кефтеме
Ответ Cherrylion
Я лично подавал заявку 4 месяца назад, по всем параметрам прохожу :) 4 месяца от РФС молчание. Но может быть у них в другие даты обучение проходит, конечно
Если всё-таки судьёй станешь, не забудь объяснить нам свои ошибки)
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Cherrylion
Ответ Bogomdor
Основная проблема судейства - их мало, нет конкуренции.
При этом когда подаешь заявку на сайте РФС на обучение на судью, РФС больше 4х месяцев морозится - видимо нет наборов
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Alex Miheev
Тогда судьям платят копейки получается 😂
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avcgloronalduMU
нужен подробный отчёт
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Bogomdor
Ответ Cherrylion
Я лично подавал заявку 4 месяца назад, по всем параметрам прохожу :) 4 месяца от РФС молчание. Но может быть у них в другие даты обучение проходит, конечно
Хреново, блин (((
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Михаил1970
За обеспечение судейства должна сама РПЛ платить, как организатор соревнований. Деньги у них есть.
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Данко Лазович
Ответ Andrew Chepaylo
Возможно так талантливо их не замечать ты не сможешь🤔
блин, и не придерешься к аргументу😂
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Andrew Chepaylo
Ответ Данко Лазович
за такие бабки и я могу ходить по полю, фолы не видеть))
Возможно так талантливо их не замечать ты не сможешь🤔
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Данко Лазович
Ответ igls54
В среднем около 2 лямов за матч. Не так уж и мало :)
за такие бабки и я могу ходить по полю, фолы не видеть))
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igls54
Ответ Данко Лазович
видимо мало. надо платить больше))
В среднем около 2 лямов за матч. Не так уж и мало :)
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Кефтеме
Это случайно не подкупы судей?
Клубы платят им 😂
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Ковид 07.10.52
Дороговато официанты обходятся...
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