Клубы РПЛ тратят 500 млн рублей на обеспечение судейства за сезон, каждый – около 31 млн («Чемпионат»)
Клубы РПЛ тратят 500 млн рублей за сезон на обеспечение судейства.
Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
В сумму входят гонорары арбитров, обслуживание системы ВАР и логистика.
Таким образом, один клуб лиги тратит на судейство чуть больше 31 млн рублей за сезон.
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Но это не отменяет того, что отсутствие конкуренции сильно вредит. Их даже нормально наказать отстранением не получается - некому судить матчи.
Клубы платят им 😂