Клубы РПЛ тратят 500 млн рублей на обеспечение судейства за сезон, каждый – около 31 млн («Чемпионат»)

Клубы РПЛ тратят 500 млн рублей за сезон на обеспечение судейства.

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В сумму входят гонорары арбитров, обслуживание системы ВАР и логистика.

Таким образом, один клуб лиги тратит на судейство чуть больше 31 млн рублей за сезон.

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