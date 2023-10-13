Хавбек «Шахтера» U19 Роспутько пропал после матча с «Антверпеном». Возможно, он перебрался в Россию

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Россия высшая лига Бельгия Лига чемпионов УЕФА происшествия Антверпен Юношеская лига УЕФА Шахтер U-19 Политика Александр Роспутько Футбол

Игрок молодежной команды «Шахтера» пропал после матча в Бельгии.

По данным Dynamomania.com, полузащитник «Шахтера» U19 Александр Роспутько не вернулся с командой в Украину после матча 2-го группового этапа Юношеской лиги УЕФА против «Антверпена» (2:1). В этом матче он отыграл все 90 минут.

За день до матча Роспутько договорился с «горняками» о новом пятилетнем контракте. Именно на основании этого он и попал в заявку на матч.

После игры, которая прошла 4 октября, Роспутько не оказалось в аэропорту перед вылетом команды обратно. Была найдена только его сложенная форма.

После этого футболист ограничил доступ в социальных сетях и перестал отвечать на телефонные звонки. Его местонахождение до сих пор неизвестно.

Как сообщает телеграм-канал «Брутальный Футбол», Роспутько перебрался на территорию России.

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197 комментариев

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PredatorMax
Спортс до последнего не хотел постить сию тотальну зраду)))
+325
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Hazell37
Походу, парень вызвал «Волгу»
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ks-1993
парень из Горловки. Все очевидно, видимо давно хотел, но выезд за рубеж 18+ запрещен, первый матч за рубежом и воспользовался ситуацией. игрок сборной, нам пригодится, будет лицом нового шахтёра
+193
-55
+138
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kazbek.sultanbek
Ответ PredatorMax
Спортс до последнего не хотел постить сию тотальну зраду)))
Ахах, уже все ресурсы давно выложили. Но Спортс как обычно)))
+130
-4
+126
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Влад Музалевский
Ну всяко лучше донатящего ВСУ Миши Мудрика. Все правильно сделал
+139
-40
+99
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che_guevara
Яка сумна новина. А на трибуне уа как полыхает, вы бы видели
+103
-5
+98
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Чукотский политпроект
У местных любителей лавандового рафа сейчас будет когнитивный диссонанс, как можно было променять процветающую це европу на Мордор?
+104
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Денис Погодин
Спустя несколько суток в социальных сетях Распутько заявил, что попросил политического убежища и находится на территории России. Свое решение он обосновывает тем, что не поддерживает киевский режим и повальный национализм на Украине.
+99
-11
+88
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Aleksandr Danilov
Ответ Uriy walmart
Комментарий скрыт
Если он игрок U19, сколько ему лет было в 2014? Какой жирный контракт?
+82
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svaz
Ответ PredatorMax
Спортс до последнего не хотел постить сию тотальну зраду)))
после публикации на мэше зашел сюда на коменты посмотреть) а новости как бы и не было)
+80
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Evgeny Trifonov
Парень родился в Горловке. Решил вернуться домой. Удачи ему.
+81
-6
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Savardus
Ну так у него и фамилия - состоит из двух корней, от слов Россия и Путин)
+73
-2
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ivanzhu90
Многие пользователи говорят что в России наступает совок.

Вот это реальный поздний совок в соседней стране: гнилая идеология, запрет на выезд из страны, побег спортсменов.
+68
-12
+56
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Денис Погодин
И правильно сделал. Парень выбрал свободу и жизнь. Какие там перспективы кроме могилизации?
+67
-18
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Carver
Ответ дима кушов
Комментарий удален модератором
Так из России можно уехать куда угодно в любое время. В отличие от тоталитарной секты.
+59
-11
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Влад Музалевский
Ответ Oleg Kolesnikov
Комментарий скрыт
Так он не просто донатит, он донатит на сигны на снарядах. А вот этим никто просто так даже под давлением заниматься не будет
+45
-3
+42
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Dmitry Orlov
Ответ ZarvuR2020
Если это правда, то жду видосик у Красавы
Красаве это не интересно, ему интереснее персонажи типа Морозова, которые говорят "война это плохо, я против войны" и переезжают... в Израиль.
+40
-2
+38
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Uf1k
Ответ Uriy walmart
Комментарий скрыт
"Сначала родную горловку, переехав уже после 2014 года в Киев на жирный контракт."
ему в 2014 было максимум 10 лет, ты головой подумал, прежде чем писать свой комментарий?
+37
0
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Зизуха
Да не сбежал, просто состоялся трансфер в Шахтёр ДНР
+37
-3
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ZarvuR2020
Если это правда, то жду видосик у Красавы
+32
-1
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Воздушный Змей
Парень быстро понял, что трансферное окно закрылось, а военкоматы ещё нет :)
Красавец.
+29
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Гоп-стоп
Большинство украинцев в глубине души желали бы переехать в Россию или стать её частью. Они в плену у нацисткого режима, а также одурманены западной пропагандой.
+48
-20
+28
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Radik_2.0
Всё правильно сделал)
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ks-1993
Ответ Uriy walmart
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в 2014 ему было 9 лет
+26
-1
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Aleksandr Alferov
Красавчег)
+27
-4
+23
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