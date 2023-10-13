Игрок молодежной команды «Шахтера» пропал после матча в Бельгии.

По данным Dynamomania.com, полузащитник « » U19 не вернулся с командой в после матча 2-го группового этапа против « » (2:1). В этом матче он отыграл все 90 минут.

За день до матча Роспутько договорился с «горняками» о новом пятилетнем контракте. Именно на основании этого он и попал в заявку на матч.

После игры, которая прошла 4 октября, Роспутько не оказалось в аэропорту перед вылетом команды обратно. Была найдена только его сложенная форма.

После этого футболист ограничил доступ в социальных сетях и перестал отвечать на телефонные звонки. Его местонахождение до сих пор неизвестно.

Как сообщает телеграм-канал «Брутальный Футбол», Роспутько перебрался на территорию России.

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