Хавбек «Шахтера» U19 Роспутько пропал после матча с «Антверпеном». Возможно, он перебрался в Россию
Игрок молодежной команды «Шахтера» пропал после матча в Бельгии.
По данным Dynamomania.com, полузащитник «Шахтера» U19 Александр Роспутько не вернулся с командой в Украину после матча 2-го группового этапа Юношеской лиги УЕФА против «Антверпена» (2:1). В этом матче он отыграл все 90 минут.
За день до матча Роспутько договорился с «горняками» о новом пятилетнем контракте. Именно на основании этого он и попал в заявку на матч.
После игры, которая прошла 4 октября, Роспутько не оказалось в аэропорту перед вылетом команды обратно. Была найдена только его сложенная форма.
После этого футболист ограничил доступ в социальных сетях и перестал отвечать на телефонные звонки. Его местонахождение до сих пор неизвестно.
Как сообщает телеграм-канал «Брутальный Футбол», Роспутько перебрался на территорию России.
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Вот это реальный поздний совок в соседней стране: гнилая идеология, запрет на выезд из страны, побег спортсменов.
ему в 2014 было максимум 10 лет, ты головой подумал, прежде чем писать свой комментарий?
Красавец.