Франция, Португалия и Бельгия вышли на Евро-2024

Три сборные обеспечили себе выход в финальную часть Евро-2024.

Сборные Франции, и сыграют на турнире, который в следующем году пройдет в Германии.

Франция сегодня одержала победу над Нидерландами в 6-м туре квалификации (2:1) и обеспечила себе как минимум второе место в группе B.

Португальцы победили Словакию (3:2) и тоже уже не опустятся ниже второй позиции в группе J.

Бельгийская команда также гарантировала себе место в топ-2 в группе F после победы над Австрией (3:2).

Франция, Португалия и Бельгия – первые сборные, пробившиеся в финальную часть Евро через отборочный раунд.

С таблицами квалификации Евро-2024 можно ознакомиться здесь.