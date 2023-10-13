Франция, Португалия и Бельгия вышли на Евро-2024

Теги Сборная Португалии по футболу сборная Нидерландов по футболу Сборная Франции по футболу Сборная Бельгии по футболу сборная Австрии по футболу сборная Словакии по футболу квалификация Евро-2024 Евро-2024 Футбол

Три сборные обеспечили себе выход в финальную часть Евро-2024.

Сборные Франции, Португалии и Бельгии сыграют на турнире, который в следующем году пройдет в Германии.

Франция сегодня одержала победу над Нидерландами в 6-м туре квалификации (2:1) и обеспечила себе как минимум второе место в группе B.

Португальцы победили Словакию (3:2) и тоже уже не опустятся ниже второй позиции в группе J.

Бельгийская команда также гарантировала себе место в топ-2 в группе F после победы над Австрией (3:2).

Франция, Португалия и Бельгия – первые сборные, пробившиеся в финальную часть Евро через отборочный раунд.

С таблицами квалификации Евро-2024 можно ознакомиться здесь.

34 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Enchanter WIZZARD
Португалия - сила!!!
+17
-5
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Влад Козьминский
Ответ Zed_patriot
Комментарий скрыт
Господи успокойся совсем помешан на Португалии и Роналду
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
balander09
Франция на такой спокухе играет
когда надо включаются, когда надо катают мяч
по мне так явные претентенды на победу на ЧЕ
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
Франция, Португалия и Аннлия - главные фавориты
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kaka10
Онана даже за сборную Бельгии умудрился отыграть в полузащите и удалиться в концовке
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Великий Алонсо
Великий Роналду! В одиночку вытащил сборную на Евро!
+10
-7
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
f0rmoceft
Второй гол Мбаппе очень красивый
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Zed_patriot
Комментарий скрыт
Плак. Плак
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Remedy
Ну и славненько! Чем больше сильных сборных- тем интересней ЧЕ! База типа) как говорят нынешние юзеры спортса)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Moscwow
Ответ Alimoff84
Да еще и как протащил!!! Разгребая крепкие сборные в стороны, начиная с первого тура. Да и словаков далеко не каждый Месси обыграет ☝️
Месси кто это? Футболист? Слышал есть такой пиццамейкер в Америке - Леоноль Месси
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Ткачёв
Ответ Remedy
Ну и славненько! Чем больше сильных сборных- тем интересней ЧЕ! База типа) как говорят нынешние юзеры спортса)
С нынешним форматом Евро, туда может попасть любой желающий)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zlatan Ibra
Ответ balander09
Франция на такой спокухе играет когда надо включаются, когда надо катают мяч по мне так явные претентенды на победу на ЧЕ
Ну че-то в концовке у них расслабуха закончилась и началась паника
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Есев
Ответ Великий Алонсо
Великий Роналду! В одиночку вытащил сборную на Евро!
Ну я бы не сказал, Фернандеш тоже был очень хорош, постоянно создаёт моменты для своих партнёров.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
balander09
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Эх завтра же в школу, с таким то паршивым настрлением наверное очень печально на душе?
по субботам разве сейчас учатся?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Zed_patriot
Комментарий скрыт
Эх завтра же в школу, с таким то паршивым настрлением наверное очень печально на душе?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Есев
Ответ Enchanter WIZZARD
Португалия - сила!!!
Теперь надо показать эту силу на Евро!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
arspurs9
Земля пухом ставочникам, взявшим Португалию. Реализация кошмарная.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vladimir.kostrichko
Мбаппе заслуживает Евро)))Надеюсь выиграют...Жаль,что маринует себя в фермерской лиге.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Xela95
Как неожиданно и приятно
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Leganessi
Роналду тащил в одиночку Португалию 2007-2018. И даже сейчас, когда наконец появились игроки не уровня спартака, бешикташей и бенфики с порту, все равно Рон тащит эту сборную.

Все эти фернандеши и прочий сброд ни сделали ничего для сборной, когда нужно было побеждать марокко, все эти распиаренные середняки испарились, как и всегда. Португалия сейчас - самая переоцененная сборная.

На деле ее уровень - Швеция или Чехия. Это докажет любой крепкий середняк на Евро. И только Роналду смог затащить этот сброд к 2 единственным трофеям за всю историю Португалии. Бравооо!!! Это не за топовые бразилии и аргентины гонять. Тут нужно истинное мастерство. Величайший!
+10
-10
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
igls54
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий