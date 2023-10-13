Франция, Португалия и Бельгия вышли на Евро-2024
Три сборные обеспечили себе выход в финальную часть Евро-2024.
Сборные Франции, Португалии и Бельгии сыграют на турнире, который в следующем году пройдет в Германии.
Франция сегодня одержала победу над Нидерландами в 6-м туре квалификации (2:1) и обеспечила себе как минимум второе место в группе B.
Португальцы победили Словакию (3:2) и тоже уже не опустятся ниже второй позиции в группе J.
Бельгийская команда также гарантировала себе место в топ-2 в группе F после победы над Австрией (3:2).
Франция, Португалия и Бельгия – первые сборные, пробившиеся в финальную часть Евро через отборочный раунд.
С таблицами квалификации Евро-2024 можно ознакомиться здесь.
когда надо включаются, когда надо катают мяч
по мне так явные претентенды на победу на ЧЕ
Все эти фернандеши и прочий сброд ни сделали ничего для сборной, когда нужно было побеждать марокко, все эти распиаренные середняки испарились, как и всегда. Португалия сейчас - самая переоцененная сборная.
На деле ее уровень - Швеция или Чехия. Это докажет любой крепкий середняк на Евро. И только Роналду смог затащить этот сброд к 2 единственным трофеям за всю историю Португалии. Бравооо!!! Это не за топовые бразилии и аргентины гонять. Тут нужно истинное мастерство. Величайший!