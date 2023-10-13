«Салават» разгромил «Витязь» со счетом 8:1. У уфимцев 4 победы в 5 последних матчах

Теги Салават Юлаев КХЛ Джош Ливо Александр Шаров Вячеслав Лещенко Иван Дроздов Владислав Ефремов Саша Хмелевски Хоккей

«Салават Юлаев» разгромил «Витязь» со счетом 8:1.

У «Салавата» голами отметились Александр Шаров, дважды Джош Ливо, дважды Саша Хмелевски, Иван Дроздов, Владислав Ефремов и Вячеслав Лещенко.

Уфимцы одержали 4 победы в 5 последних матчах и поднялись на 6-е место в таблице Восточной конференции, набрав 20 очков. «Витязь» остался на 11-й строчке на Западе (9 баллов).

Салават Юлаев – Витязь 8:1 (3:0, 4:0, 1:1)
Дата проведения
13 октября, 17.00, «Уфа-Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 2 Шаров (Шмелев, Зоркин)
2:0 – 8 Ливо (Хафизуллин, Шмелев)
3:0 – 17 Хмелевски (Шаров, Ливо)
4:0 – 22 Хмелевски (Шаров, Шмелев)
5:0 – 32 Ливо (Хафизуллин)
6:0 – 36 Дроздов ()
7:0 – 39 Ефремов (Шаров)
7:1 – 46 Педан (Яровой, Руа)
8:1 – 50 Лещенко (Зоркин, Пименов)

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14 комментариев

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Ачиваков Марат
Любо дорого смотреть игру наших ребят. С возвращением Зеленой машины! Главное не сбавлять а только наращивать ход. С уверенной победой команду Салават Юлаев и всех болельщиков!
+9
-2
+7
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Ыжык
Чет быстро Витязь тренера сливать начал.
+6
0
+6
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Strannix
Ответ Ыжык
Чет быстро Витязь тренера сливать начал.
Там физики нет вообще
+2
0
+2
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Руслан Ильясов
Юлаевцы красавчики ребята 👍👍👍
+1
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Сергей Галынский
Витязь,верните Буцаева
+1
0
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Руслан Ильясов
Ответ azam.iksanov.77@gmail.com
Молодчики. наконец то. не зря критиковали. и приобретения новых ребят оправдали себя. Виктор достучался до ребят.Что с Алалыкином? не с начало матч смотрел
Травма у него,выбыл он на не определённый срок,сегодня Козлов говорил в интервью перед матчем
+1
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azam.iksanov.77@gmail.com
Молодчики. наконец то. не зря критиковали. и приобретения новых ребят оправдали себя. Виктор достучался до ребят.Что с Алалыкином? не с начало матч смотрел
0
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azam.iksanov.77@gmail.com
жаль очень жаль.спасибо за ответ
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rustam akhmetyanov
Вроде на четвертом месте Салават?
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Нарат Хисамов
Всех Юлаевцых с победой. Вот такую игру давно ждали молодцы так держать.
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Meny
Ответ azam.iksanov.77@gmail.com
Молодчики. наконец то. не зря критиковали. и приобретения новых ребят оправдали себя. Виктор достучался до ребят.Что с Алалыкином? не с начало матч смотрел
Не было его ( в конце прошлой игры очень ... Козлов сказал, что надолго (
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RVC
Ответ Сергей Галынский
Витязь,верните Буцаева
Зачем убирали непонятно
0
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