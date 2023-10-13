«Салават» разгромил «Витязь» со счетом 8:1. У уфимцев 4 победы в 5 последних матчах

«Салават Юлаев» разгромил «Витязь» со счетом 8:1.

У « » голами отметились , дважды , дважды , , Владислав Ефремов и Вячеслав Лещенко.

Уфимцы одержали 4 победы в 5 последних матчах и поднялись на 6-е место в таблице Восточной конференции, набрав 20 очков. «Витязь» остался на 11-й строчке на Западе (9 баллов).