Российские спортсмены смогут заключать контракты с иностранными организациями только после разрешения ЦСП («Матч ТВ»)

Теги Центр спортивной подготовки Матч ТВ Лыжи

Российских спортсменов обязали согласовывать с ЦСП контракты с иностранными организациями.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

С 6 октября спортсмен письменно обязан уведомлять ЦСП не позднее чем за месяц о предполагаемых заключениях договоров, контрактов и иных соглашений с иностранными спортивными организациями и физическими лицами, а также о предполагаемом участии в коммерческих соревнованиях и иных мероприятиях, в том числе международных, незапланированных единым календарным планом спортивных мероприятий, утвержденным Министерством спорта РФ.

Участие в указанных соревнованиях и иных мероприятиях может осуществляться только после письменного разрешения ЦСП. 

Нарушение будет рассматриваться как уклонение от реализации календарного плана спортивных мероприятий (прогул). В качестве наказания спортсмен может быть уволен из ЦСП с требованием выплаты, которая установлена при увольнении без уважительных причин.  

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51 комментарий

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Timur_A
ЦСП - это Центр Спортивной Подготовки сборных команд России.
Это должно быть хотя бы один раз указано в тексте новости, а не только в теге.
Если ввести в гугле "ЦСП", то он выдаст "цементно-стружечная плита"
+62
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Gleb
Тааак, и что спортсмены? Будут ли акции протеста? Они же не крепостные
+30
-4
+26
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Carver
Ответ Timur_A
ЦСП - это Центр Спортивной Подготовки сборных команд России. Это должно быть хотя бы один раз указано в тексте новости, а не только в теге. Если ввести в гугле "ЦСП", то он выдаст "цементно-стружечная плита"
Зашел написать то же самое, но увидел ваш коммент. Странно, что мы это понимаем, а новостник на окладе — нет.
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Beloded2007
ЦСП - Царь страны Путин?
+18
-1
+17
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Ярик01
И к каждому спортсмену, что выезжает за границу нужно закрепить искусствоведа в штатском, во избежание!
+13
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GLW
ну как всегда......проклятый запад вмешивает наших спортменов в политику и дискриминирует наших спортсменов !!!!!!!!!!!
+16
-5
+11
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Kit Belleu
Ответ rdyabin@icloud.com
Комментарий скрыт
С как х то пор заключать контракт это предательство Родины? Совсем с катушек слетели.
+12
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Kit Belleu
Крепостные.
+12
-6
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Olga.t
Ответ Блинчик
Армянин говорил, что крепостные. 😁
Юрьев день сохраняется или как?
Надо же соблюдать традиции.
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To56
Это незаконно, конечно, и суд это решение отменит — если кто-то из спортсменов додумается обратиться с иском.
Проблема в том, что наши спортсмены, в основном, занимаются законотворчеством, а не отстаиванием своих интересов в суде. Не приучены.
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Kit Belleu
Ответ Лакс
Наверно это все таки касается членов сборных, у которых контрактные отношения с ЦСП, а не вообще всех наших спортсменов. И что де-юре аналогично отношениям наемного персонала и работадателя.
В Питере спортсменам запретили уезжать за границу.Только с разрешения властей.
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Павел Сморщков
Непонятная аббревиатура не расшифрована ни разу. Браво, "мастера" написания новостей!
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evgshk
Ответ Katerina Sunny
Тотальный контроль спортсменов не за горами.
Только ли спортсменов?
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Иван Иванов
Ответ Olga.t
Юрьев день сохраняется или как? Надо же соблюдать традиции.
Нет, будет как в СССР. Перебежчики и невозвращенцы.
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Ковид 07.10.52
Вообще надо запретить, спортсмен лицо общественное, если он получает деньги из заграницы, то автоматически становится иноагентом.
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Лакс
Наверно это все таки касается членов сборных, у которых контрактные отношения с ЦСП, а не вообще всех наших спортсменов. И что де-юре аналогично отношениям наемного персонала и работадателя.
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Katerina Sunny
Тотальный контроль спортсменов не за горами.
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Блинчик
Ответ Lordk
Не позднее чем за месяц до? Интересно есть ли сейчас идиоты, которые надеются что их дети станут профессиональными спортсменами в России
Таких тысячи.
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Kit Belleu
Следующие будут врачи,инжиреры и рабочие.Вот пенсионеры могут хоть к еб***е фени.Отработанный материал.
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Павел Сморщков
Ответ Бедякович
Есть в тегах
Где? В кегах я только пиво пью. А читаю текст. Нормальный... ну, корреспондентов таких нет... но нормальный редактор при первом упоминании аббревиатуры в тексте её расшифровывает.
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RusVector
Понятие "спортивная организация" расплывчатое и может означать любое отношение к спорту, например выпуск спорт инвентаря или одежды! Поэтому нужно уточнить чтобы не нарваться! Так же дело обстоит и с "иными мероприятиями", тут вобще выбор для прессинга очень большой, если захотят придраться (например, интервью захотелось дать местному сми) ! Отстаньте уже от спортсменов, дайте им заработать, если предложить сами ничего не можите, они не рабы ...
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Kit Belleu
Ответ Al561
Логично. У спортсмена контракт с ЦСП (фактически он на госслужбе), ЦСП может разрешить ему заключать параллельно контракты с другими организациями (клубами) или не разрешить. Хочешь уйти, разрывай контракт и плати неустойку, если она в контракте прописана.
Ну если есть контракт и там это все прописанно,то все правильно.А нет ,то не правильно.И если у ЦСП такие полномочия как заключать контракт от имени государства.
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Carver
Ответ ЦСКА1960
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Люди не должны разбираться в каждом виде спорта, про который они зашли почитать новости. К тому же в России столько аббревиатур, что каждую запомнить абсолютно невозможно.
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Oleg65
Ответ Лакс
Сборники сейчас начали получать допсоглашения к контрактам. Так что без зависимости от контрактов.
Дополнительное соглашение к контракту "без зависимости от контракта" - это оксюморон. Так не бывает.
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Al561
Ответ Kit Belleu
Ну если есть контракт и там это все прописанно,то все правильно.А нет ,то не правильно.И если у ЦСП такие полномочия как заключать контракт от имени государства.
Думаю, что в ЦСП все спортсмены и тренеры сидят на контракте, тем более указывается на необходимость выплаты ЦСП при уходе. Обычные люди по закону увольняются по собственному желанию без неустойки. 2 недели отработал, получил расчет за отработанное, отпускные и все.
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