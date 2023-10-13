Роман Ротенберг: «СКА прошел самый сложный этап в истории клуба. Не понимаю, почему поменяли календарь в этом сезоне»

Роман Ротенберг считает, что СКА прошел самый сложный этап в истории клуба.

Главный тренер СКА заявил об этом после победы над минским «Динамо» (3:2).

«Если мы посмотрим на все наши матчи, практически во всех играх мы перебросали соперников в два-три раза, но это не показатель победы. «Динамо» – очень сильный соперник, он был чуть свежее нас из-за календаря.

Сейчас мы прошли самый сложный этап в истории клуба, когда мы сыграли до этой игры 10 игр на выезде, включая Дальний Восток, включая шесть игр подряд на выезде - такого не было никогда у нас в истории.

Хотя мы в прошлом имели такое же количество игр – 68 – мы играли три дома, три на выезде. Я не понимаю, почему поменяли календарь в этом сезоне. Но этот вопрос не к нам, а лучше задавать его лиге, им виднее, они решают», – сказал тренер СКА.