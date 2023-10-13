Роман Ротенберг: «СКА прошел самый сложный этап в истории клуба. Не понимаю, почему поменяли календарь в этом сезоне»
Роман Ротенберг считает, что СКА прошел самый сложный этап в истории клуба.
Главный тренер СКА заявил об этом после победы над минским «Динамо» (3:2).
«Если мы посмотрим на все наши матчи, практически во всех играх мы перебросали соперников в два-три раза, но это не показатель победы. «Динамо» – очень сильный соперник, он был чуть свежее нас из-за календаря.
Сейчас мы прошли самый сложный этап в истории клуба, когда мы сыграли до этой игры 10 игр на выезде, включая Дальний Восток, включая шесть игр подряд на выезде - такого не было никогда у нас в истории.
Хотя мы в прошлом имели такое же количество игр – 68 – мы играли три дома, три на выезде. Я не понимаю, почему поменяли календарь в этом сезоне. Но этот вопрос не к нам, а лучше задавать его лиге, им виднее, они решают», – сказал тренер СКА.
Хотя календарь действительно ужасный. Вроде такие серии объясняют экономической выгодой. Но, например, в тяжелейшие 90-е, когда бюджеты команд были на порядок меньше, играли чётко: две игры дома, перерыв 4-5 дней, две на выезде. И никто не заикался про то, что так дорого, и для экономии надо бы удлинить серии. Стало быть дело вовсе не в деньгах, а в чьей-то патологической мании всё-превсё копировать с НХЛ.
Мне же ближе чёткая советская туровая система, где общая таблица без всяких чуждых нам дивизионов и конференций, где у всех команд одно количество сыгранных матчей, где понятная очередность матчей дома и в гостях, где каждый с каждым играет одинаковое количество матчей. Ну может только в сериях не по два матча играть, а например, по три, при этом разделив все команды на тройки (а не пары, как было ранее).