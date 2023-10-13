Роман Ротенберг: «СКА прошел самый сложный этап в истории клуба. Не понимаю, почему поменяли календарь в этом сезоне»

Теги СКА Динамо Минск КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг считает, что СКА прошел самый сложный этап в истории клуба.

Главный тренер СКА заявил об этом после победы над минским «Динамо» (3:2).

«Если мы посмотрим на все наши матчи, практически во всех играх мы перебросали соперников в два-три раза, но это не показатель победы. «Динамо» – очень сильный соперник, он был чуть свежее нас из-за календаря.

Сейчас мы прошли самый сложный этап в истории клуба, когда мы сыграли до этой игры 10 игр на выезде, включая Дальний Восток, включая шесть игр подряд на выезде - такого не было никогда у нас в истории.

Хотя мы в прошлом имели такое же количество игр – 68 – мы играли три дома, три на выезде. Я не понимаю, почему поменяли календарь в этом сезоне. Но этот вопрос не к нам, а лучше задавать его лиге, им виднее, они решают», – сказал тренер СКА.

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15 комментариев

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Machine Head
Очередная пурга!
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memphis
Просто у ромки история СКА началась с его приходом в клуб 🙄 до этого ничего не было
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Maksmen1995
Такого "тренера" не было никогда в истории хоккея.
+5
0
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Pasha0403
йозе замолчи🤮🤮🤮🤮
+5
-1
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DimaNN
Да что там в истории клуба.. В истории мирового хоккея! Даже всего мирового спорта! Как же я рад что живу в одно время с Йозе и вижу как он творит историю. Великий)))
+4
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Евгений Бачин
Уберите этого нытика)))
+3
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Евгений Кислицын
а кто в лиге главный, не ты Йозе?
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Uriah Heep
А он все говорит.
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J-12
когда введут приз Ротенберг трофи? Вручается главному плаксе сезона
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Сергей Орлов
Ответ Евгений Кислицын
а кто в лиге главный, не ты Йозе?
Справедливости ради, не он.
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Machine Head
🤡🐀
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Эд..19
Хех ))))) В прошлые сезоны все, кроме СКА, так играли - серии по 5-6 домашних или гостевых было обычным делом. Сейчас, когда СКА лишили поблажки, для Ромы это оказалось в диковинку )
Хотя календарь действительно ужасный. Вроде такие серии объясняют экономической выгодой. Но, например, в тяжелейшие 90-е, когда бюджеты команд были на порядок меньше, играли чётко: две игры дома, перерыв 4-5 дней, две на выезде. И никто не заикался про то, что так дорого, и для экономии надо бы удлинить серии. Стало быть дело вовсе не в деньгах, а в чьей-то патологической мании всё-превсё копировать с НХЛ.
Мне же ближе чёткая советская туровая система, где общая таблица без всяких чуждых нам дивизионов и конференций, где у всех команд одно количество сыгранных матчей, где понятная очередность матчей дома и в гостях, где каждый с каждым играет одинаковое количество матчей. Ну может только в сериях не по два матча играть, а например, по три, при этом разделив все команды на тройки (а не пары, как было ранее).
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Super Bock
Ротенберг это Сарик Андреасян тренерского цеха.
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Dundee
У Торпедо скоро 7 матчей на выезде) и что теперь))
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Евгений Кислицын
Ответ Сергей Орлов
Справедливости ради, не он.
ну, наверное понимает все процессы , чтобы не задавать примитивные вопросы
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