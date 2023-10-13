«У России комплекс европейцев. Могу одним русским словом из трех букв назвать нынешних тренеров, не надо бегать за ними». Божович об иностранцах в РПЛ

Миодраг Божович раскритиковал иностранных тренеров Мир РПЛ.

– Вам понятны решения футбольных руководителей о доверии к малоизвестным молодым иностранным тренерам, но не российским?

– У России комплекс на европейцев. Ваша страна всегда хочет, чтобы они тут работали. Почувствовал это, когда работал здесь.

А какие сейчас европейские тренеры в России? Могу их назвать только одним русским словом из трех букв.

Не надо бегать за европейцами! Нужно развивать своих тренеров. Понимаю, когда приглашали большие фамилии – Гуса Хиддинка, Дика Адвоката. А сейчас кого? – сказал черногорский экс-тренер « » и «Локомотива».

Сейчас в Премьер-лиге работают четыре тренера-иностранца: серб (« »), чех («Динамо»), испанцы Гильермо Абаскаль (« ») и Давид Деограсия («Оренбург»).

Игра: проверьте свою футбольную орфографию