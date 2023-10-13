«У России комплекс европейцев. Могу одним русским словом из трех букв назвать нынешних тренеров, не надо бегать за ними». Божович об иностранцах в РПЛ

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Миодраг Божович Оренбург Владимир Ивич Краснодар Марцел Личка Гильермо Абаскаль Давид Деограсия Футбол

Миодраг Божович раскритиковал иностранных тренеров Мир РПЛ.

– Вам понятны решения футбольных руководителей о доверии к малоизвестным молодым иностранным тренерам, но не российским?

– У России комплекс на европейцев. Ваша страна всегда хочет, чтобы они тут работали. Почувствовал это, когда работал здесь.

А какие сейчас европейские тренеры в России? Могу их назвать только одним русским словом из трех букв.

Не надо бегать за европейцами! Нужно развивать своих тренеров. Понимаю, когда приглашали большие фамилии – Гуса Хиддинка, Дика Адвоката. А сейчас кого? – сказал черногорский экс-тренер «Динамо» и «Локомотива».

Сейчас в Премьер-лиге работают четыре тренера-иностранца: серб Владимир ИвичКраснодар»), чех Марцел Личка («Динамо»), испанцы Гильермо Абаскаль («Спартак») и Давид Деограсия («Оренбург»).

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45 комментариев

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Игорь Новиков
Смешно, конечно, что Божович считает, что ему, черногорцу, можно было тренировать половину лиги, а сербу Ивичу и чеху Личке нельзя, например)
+50
-2
+48
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Glukinho
Ответ Петрович
Вот и гадай теперь сиди пол дня, что за слово из 3х букв означающее иностранного тренера...
пеп
+25
-1
+24
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Daishi
Ответ Игорь Новиков
Смешно, конечно, что Божович считает, что ему, черногорцу, можно было тренировать половину лиги, а сербу Ивичу и чеху Личке нельзя, например)
Разобиделся бедолага, они ему мешают обратно присосаться к финансовой титьке российского футбола.)
+14
-2
+12
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Дмитрий
Ответ Daishi
Разобиделся бедолага, они ему мешают обратно присосаться к финансовой титьке российского футбола.)
Да, только у РосФутбола не титька, а ###
+12
-2
+10
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Aleksey Yashin
Всего в четверти команд лиги иностранные тренеры, это очень немного. Причём все показывают интересные результаты (ну лишь к Абаскалю последнее время возникают вопросы). Как-то некрасиво это от Божовича.
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Петрович
Вот и гадай теперь сиди пол дня, что за слово из 3х букв означающее иностранного тренера...
+5
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shishovv
Такой здоровый и такой тупой оказался 🤦‍♀️
+4
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a2wai
Божович просто расстроен тем, что ему никто работу в России не предлагает. Завидовал бы молча)
+3
-1
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Dmitry Aqf
Ответ FilinMD
Прав в том, что до сих пор все с приставкой «евро» котируется выше. Это уже в менталитете, к сожалению. Даже взять тот же «евроремонт», это же просто хороший ремонт, черт возьми)
Ну дык пошло то с того, что все эти материалы и панельки тащили из европы и были они в уе, так что вполне себе был "евроремонт".
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rdyabin@icloud.com
Абсолютно прав. Набирают ноунеймов, пока без работы такие легенды, как Мостовой, Черчесов, Шалимов, Евсеев
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Ярик01
Ответ Рашпель793
Раньше Божович казался адекватным мужиком )
Без работы столько посидишь, и не так обозлишься )
Каких-то Абаскалей зовут, а его нет.
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Трусики в крови
Забавно, что все нынешние тренеры по своему хороши.
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Рашпель793
Раньше Божович казался адекватным мужиком )
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Spartakovec navsegda
Прогресс Краснодара очевиден, Личка сделал Оренбург играющей и самобытной командой, в Динамо пока сложнее все, но там всегда не просто любым тренерам работалось, в российские времена.
Абаскаль молодой тренер с взглядом на игру, который соответствует спартаковской идеологии. Именно при нем Спартак вновь стал стараться играть в атакующий футбол с множеством моментов, как у чужих, так и у своих ворот.
Новый тренер Оренбурга пока слишком мало проработал для оценки.

В итоге, оценка тренеров в этом интервью похожа на слово из четырех букв...дурь.
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ivanDz
Пхахахахахахаха, а сам то ты кто?
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goshforever
Божович соскучился по российским зарплатам?)
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forzen
Загадка от Жака Фреско
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Roon95
Руй Витория. Он про него, да?)
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FilinMD
Прав в том, что до сих пор все с приставкой «евро» котируется выше. Это уже в менталитете, к сожалению. Даже взять тот же «евроремонт», это же просто хороший ремонт, черт возьми)
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justburn
Ответ Дмитрий
Да, только у РосФутбола не титька, а ###
Сойдемся на том, что жопа точно есть
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Bogomdor
Ответ Алексей Ненахов
Кто нибудь разгадал это слово из 3-х букв ?
Не-а, никто по-черногорски не понимает
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nemo
тренеришка – 10 букв
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Алексей Ненахов
Кто нибудь разгадал это слово из 3-х букв ?
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Заборостроитель
Амкар совершил ошибку, так выходит?🤔
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Виталий Голицын
Ответ Дмитрий
Да, только у РосФутбола не титька, а ###
Могу одним русским словом из трех букв назвать
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