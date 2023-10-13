«У России комплекс европейцев. Могу одним русским словом из трех букв назвать нынешних тренеров, не надо бегать за ними». Божович об иностранцах в РПЛ
Миодраг Божович раскритиковал иностранных тренеров Мир РПЛ.
– Вам понятны решения футбольных руководителей о доверии к малоизвестным молодым иностранным тренерам, но не российским?
– У России комплекс на европейцев. Ваша страна всегда хочет, чтобы они тут работали. Почувствовал это, когда работал здесь.
А какие сейчас европейские тренеры в России? Могу их назвать только одним русским словом из трех букв.
Не надо бегать за европейцами! Нужно развивать своих тренеров. Понимаю, когда приглашали большие фамилии – Гуса Хиддинка, Дика Адвоката. А сейчас кого? – сказал черногорский экс-тренер «Динамо» и «Локомотива».
Сейчас в Премьер-лиге работают четыре тренера-иностранца: серб Владимир Ивич («Краснодар»), чех Марцел Личка («Динамо»), испанцы Гильермо Абаскаль («Спартак») и Давид Деограсия («Оренбург»).
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Каких-то Абаскалей зовут, а его нет.
Абаскаль молодой тренер с взглядом на игру, который соответствует спартаковской идеологии. Именно при нем Спартак вновь стал стараться играть в атакующий футбол с множеством моментов, как у чужих, так и у своих ворот.
Новый тренер Оренбурга пока слишком мало проработал для оценки.
В итоге, оценка тренеров в этом интервью похожа на слово из четырех букв...дурь.